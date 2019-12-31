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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2014201520162017
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:04

  наблюдательный написав:так как эта сделка не принесла им никакой пользы, а Брауна потом чуть не упекли в тюрьму.

А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.
hxbbgaf
 
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