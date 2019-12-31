А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:04
А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.
|