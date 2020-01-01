А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:04
А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:00
Он, впоследствии, стал премьером и лейбористы его прикрыли.
Отмазка у него была железная:
"Деньги, которые мы получили за золото, в основном пошли в казначейские ценные бумаги США. Они зарабатывают проценты, в отличие от золота."
Это рассматривалось как столкновение двух инвестиционных принципов.
Даже с учетом доходностей от трежерей, за эти 20 лет, англичане всё ещё в убытке от этой сделки.
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:52
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