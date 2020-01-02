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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2014201520162017 Додано: Сер 01 січ, 2020 14:04 наблюдательный написав: так как эта сделка не принесла им никакой пользы, а Брауна потом чуть не упекли в тюрьму.

так как эта сделка не принесла им никакой пользы, а Брауна потом чуть не упекли в тюрьму.

А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли. А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли. hxbbgaf Повідомлень: 21181 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1403 раз. Подякували: 2127 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 18:00 hxbbgaf написав: А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли. А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.

Он, впоследствии, стал премьером и лейбористы его прикрыли.

Отмазка у него была железная:

"Деньги, которые мы получили за золото, в основном пошли в казначейские ценные бумаги США. Они зарабатывают проценты, в отличие от золота."

Это рассматривалось как столкновение двух инвестиционных принципов.



Даже с учетом доходностей от трежерей, за эти 20 лет, англичане всё ещё в убытке от этой сделки. Он, впоследствии, стал премьером и лейбористы его прикрыли.Отмазка у него была железная:"Деньги, которые мы получили за золото, в основном пошли в казначейские ценные бумаги США. Они зарабатывают проценты, в отличие от золота."Это рассматривалось как столкновение двух инвестиционных принципов.Даже с учетом доходностей от трежерей, за эти 20 лет, англичане всё ещё в убытке от этой сделки. наблюдательный

Повідомлень: 3364 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 18:52 наблюдательный написав: Даже с учетом доходностей от трежерей, за эти 20 лет, англичане всё ещё в убытке от этой сделки. Даже с учетом доходностей от трежерей, за эти 20 лет, англичанеот этой сделки.

Это мягко сказано. С учетом того, что продали они по 250, а доходность трежерей минимальная. Это мягко сказано. С учетом того, что продали они по 250, а доходность трежерей минимальная. hxbbgaf Повідомлень: 21181 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1403 раз. Подякували: 2127 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29 vladus17 написав: Экономика будет расти очень медленно в развинутых странах. И куда быстрее- в развивающихся. Поэтому мы сейчас и наблюдаем приток капитала в нашу страну нерезидентов. Экономика будет расти очень медленно в развинутых странах. И куда быстрее- в развивающихся. Поэтому мы сейчас и наблюдаем приток капитала в нашу страну нерезидентов.

Ну на конец-то хоть кто-то дал внятное объяснение. Теперь понятно - будем расти быстрее. Вы новостей пересмотрели? Ну на конец-то хоть кто-то дал внятное объяснение. Теперь понятно - будем расти быстрее. Вы новостей пересмотрели? Richi Повідомлень: 1303 З нами з: 25.09.08 Подякував: 521 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 20:36 наблюдательный написав: "Если система рухнет, золото может послужить основой для ее восстановления. Золото укрепляет уверенность в стабильности баланса центрального банка и создает чувство безопасности "



Так что смотрите шире, высокотехнологичный вы наш.

Биткоин только в мозгах, а золото в кармане. Так что смотрите шире, высокотехнологичный вы наш.Биткоин только в мозгах, а золото в кармане.

Вы уже ``переобулись``. Вроде же говорили что золоту ближайшие 2-3 года ничего не светит, а далее надо посмотреть, как бы намекая, что может и вообще ничего не светит. Вы уже ``переобулись``. Вроде же говорили что золоту ближайшие 2-3 года ничего не светит, а далее надо посмотреть, как бы намекая, что может и вообще ничего не светит. Richi Повідомлень: 1303 З нами з: 25.09.08 Подякував: 521 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2014201520162017 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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