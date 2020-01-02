А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:04
А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:00
Он, впоследствии, стал премьером и лейбористы его прикрыли.
Отмазка у него была железная:
"Деньги, которые мы получили за золото, в основном пошли в казначейские ценные бумаги США. Они зарабатывают проценты, в отличие от золота."
Это рассматривалось как столкновение двух инвестиционных принципов.
Даже с учетом доходностей от трежерей, за эти 20 лет, англичане всё ещё в убытке от этой сделки.
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:52
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:36
Вы уже ``переобулись``. Вроде же говорили что золоту ближайшие 2-3 года ничего не светит, а далее надо посмотреть, как бы намекая, что может и вообще ничего не светит.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:22
Ещё 7 мес. назад я тут писал:
Всё, судя по экономическим и политическим делам, американцы ставки повышать уже не будут. А ЕЦБ тем более. Наоборот, всё идёт к смягчению монетарной политики США. Так что у золотишка, в недалеком будущем, будет шанс маленько подрасти...
Горячие новости по драгоценным металлам
Тогда цена была $1280 Как видите, я не ошибся. Золото уверенно растёт, именно по тем причинам, которые я указал.
Кто не успел тогда купить, тот опоздал. Хотя, думаю, небольшой откат ещё будет. Сейчас свадебный сезон в Индии и Новый Год на носу в Китае. Там золотишко сейчас востребовано. 15 января Трамп обещал что-то там подписать с Китаем. Если подпишут сделку, золото может пойти вниз.
Посмотрим....Что в голове Трампа мне не ведомо...
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:31
С Нового Года решил что ни с кем спорить не буду, безполезная трата сил и енергии. У меня свое видение, у вас свое. В конечном итоге рынок всех рассудит (с) Всем удачных спекуляций в этому году на железяках! А главное крепкого здоровья родным и близким! Иначе все эти железяки безсмысленны
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:53
Оно уже заложено в котировки, а подписание может и не состояться. Да и мы же понимаем, что проблема США не в бумажке с подписью, она ничего не изменит, а в неконкурентоспособности американской промышленности из-за переоцененного доллара, высоких зарплат и высокой себестоимости. Плюс огромный пузырь на фондовом рынке, для спасения которого от обвала нужно будет разве что увеличить денежную массу раз в 5. И огромнейший гос. долг...
Откат сезонный, может и будет где-то в мае, но с каких уровней, одному печатному станку известно.
Что там у него в голове, обычная афера и авантюра ценой в триллионы, раздуть фондовый пузырь до неимоверных размеров, слиться на хаях и успеть втариться тем же золотом и хоть трава не расти потом. И желательно сделать это пока он президент, потому что потом не будет контроля.
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