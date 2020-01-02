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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2014201520162017
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:04

  наблюдательный написав:так как эта сделка не принесла им никакой пользы, а Брауна потом чуть не упекли в тюрьму.

А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:00

  hxbbgaf написав:А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.

Он, впоследствии, стал премьером и лейбористы его прикрыли.
Отмазка у него была железная:
"Деньги, которые мы получили за золото, в основном пошли в казначейские ценные бумаги США. Они зарабатывают проценты, в отличие от золота."
Это рассматривалось как столкновение двух инвестиционных принципов.

Даже с учетом доходностей от трежерей, за эти 20 лет, англичане всё ещё в убытке от этой сделки.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:52

  наблюдательный написав:Даже с учетом доходностей от трежерей, за эти 20 лет, англичане всё ещё в убытке от этой сделки.

Это мягко сказано. С учетом того, что продали они по 250, а доходность трежерей минимальная.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29

  vladus17 написав:Экономика будет расти очень медленно в развинутых странах. И куда быстрее- в развивающихся. Поэтому мы сейчас и наблюдаем приток капитала в нашу страну нерезидентов. :idea:

Ну на конец-то хоть кто-то дал внятное объяснение. Теперь понятно - будем расти быстрее. Вы новостей пересмотрели?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:36

  наблюдательный написав: "Если система рухнет, золото может послужить основой для ее восстановления. Золото укрепляет уверенность в стабильности баланса центрального банка и создает чувство безопасности "

Так что смотрите шире, высокотехнологичный вы наш.
Биткоин только в мозгах, а золото в кармане. :D

Вы уже ``переобулись``. Вроде же говорили что золоту ближайшие 2-3 года ничего не светит, а далее надо посмотреть, как бы намекая, что может и вообще ничего не светит.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:22

  Richi написав:
  наблюдательный написав: "Если система рухнет, золото может послужить основой для ее восстановления. Золото укрепляет уверенность в стабильности баланса центрального банка и создает чувство безопасности "

Так что смотрите шире, высокотехнологичный вы наш.
Биткоин только в мозгах, а золото в кармане. :D

Вы уже ``переобулись``. Вроде же говорили что золоту ближайшие 2-3 года ничего не светит, а далее надо посмотреть, как бы намекая, что может и вообще ничего не светит.


Ещё 7 мес. назад я тут писал:
Всё, судя по экономическим и политическим делам, американцы ставки повышать уже не будут. А ЕЦБ тем более. Наоборот, всё идёт к смягчению монетарной политики США. Так что у золотишка, в недалеком будущем, будет шанс маленько подрасти...
Горячие новости по драгоценным металлам
Тогда цена была $1280 Как видите, я не ошибся. Золото уверенно растёт, именно по тем причинам, которые я указал.
Кто не успел тогда купить, тот опоздал. Хотя, думаю, небольшой откат ещё будет. Сейчас свадебный сезон в Индии и Новый Год на носу в Китае. Там золотишко сейчас востребовано. 15 января Трамп обещал что-то там подписать с Китаем. Если подпишут сделку, золото может пойти вниз.
Посмотрим....Что в голове Трампа мне не ведомо...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:31

  Richi написав:
  vladus17 написав:Экономика будет расти очень медленно в развинутых странах. И куда быстрее- в развивающихся. Поэтому мы сейчас и наблюдаем приток капитала в нашу страну нерезидентов. :idea:

Ну на конец-то хоть кто-то дал внятное объяснение. Теперь понятно - будем расти быстрее. Вы новостей пересмотрели?

С Нового Года решил что ни с кем спорить не буду, безполезная трата сил и енергии. У меня свое видение, у вас свое. В конечном итоге рынок всех рассудит (с) Всем удачных спекуляций в этому году на железяках! А главное крепкого здоровья родным и близким! Иначе все эти железяки безсмысленны :wink:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:53

  наблюдательный написав:15 января Трамп обещал что-то там подписать с Китаем. Если подпишут сделку, золото может пойти вниз.
Посмотрим....Что в голове Трампа мне не ведомо...

Оно уже заложено в котировки, а подписание может и не состояться. Да и мы же понимаем, что проблема США не в бумажке с подписью, она ничего не изменит, а в неконкурентоспособности американской промышленности из-за переоцененного доллара, высоких зарплат и высокой себестоимости. Плюс огромный пузырь на фондовом рынке, для спасения которого от обвала нужно будет разве что увеличить денежную массу раз в 5. И огромнейший гос. долг...
Откат сезонный, может и будет где-то в мае, но с каких уровней, одному печатному станку известно.
Что там у него в голове, обычная афера и авантюра ценой в триллионы, раздуть фондовый пузырь до неимоверных размеров, слиться на хаях и успеть втариться тем же золотом и хоть трава не расти потом. И желательно сделать это пока он президент, потому что потом не будет контроля.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2014201520162017
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