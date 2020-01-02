Додано: Чет 02 січ, 2020 23:53

наблюдательный написав: 15 января Трамп обещал что-то там подписать с Китаем. Если подпишут сделку, золото может пойти вниз.

Посмотрим....Что в голове Трампа мне не ведомо... 15 января Трамп обещал что-то там подписать с Китаем. Если подпишут сделку, золото может пойти вниз.Посмотрим....Что в голове Трампа мне не ведомо...

Оно уже заложено в котировки, а подписание может и не состояться. Да и мы же понимаем, что проблема США не в бумажке с подписью, она ничего не изменит, а в неконкурентоспособности американской промышленности из-за переоцененного доллара, высоких зарплат и высокой себестоимости. Плюс огромный пузырь на фондовом рынке, для спасения которого от обвала нужно будет разве что увеличить денежную массу раз в 5. И огромнейший гос. долг...Откат сезонный, может и будет где-то в мае, но с каких уровней, одному печатному станку известно.Что там у него в голове, обычная афера и авантюра ценой в триллионы, раздуть фондовый пузырь до неимоверных размеров, слиться на хаях и успеть втариться тем же золотом и хоть трава не расти потом. И желательно сделать это пока он президент, потому что потом не будет контроля.