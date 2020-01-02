RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2015201620172018
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Поначалу коненчо все побегут в трежеря, но мало кто, и ненадолго)))
Покупателей на них уже данво нет, и ФРС по большому счету финансирует растущий дефицит бюджета, который уже больше 1 триллиона баксов.
Я не уверен что золото и металлы это "тихая гавань". но какие другие активы могут быт ей, ума не приложу.
СОбственно тоже считаю что выхода из текущей ситуации два, или достаточно сильная инфляция доллара, и медленная потеря США своей гегемонии, или война, которая непонятно куда вообще может вывезти.
Надежда была на 1 сценарий. Но вот сегодняшние события. показывают что похоже Трамп склоняется ко 2 :-(
P.S
Ну и да, я на 60 % коммоды. 20% Бонды и 20% ETF SP 500(ибо подения рынка можно ждать еще и год))))
Shummi
 
Повідомлень: 355
З нами з: 08.12.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:26

  Shummi написав:Поначалу коненчо все побегут в трежеря, но мало кто, и ненадолго)))
Покупателей на них уже данво нет, и ФРС по большому счету финансирует растущий дефицит бюджета, который уже больше 1 триллиона баксов.

А куда ещё бежать? Немецкие, японские, французские, швейцарские облигации уже в отрицательной зоне. Какой смысл их покупать, когда там одни убытки. Германия 3/4 объема потребляемой нефти импортирует. Если сейчас нефть попрет в небеса, то немецкой экономике, которая и так еле дышит, будет кирдык. Ну и евро тоже полетит вниз. И будет ЕЦБ, также как и ФРС, финансировать дефицит бюджета.
Только ЕС, колхоз ещё тот. Там вслед за Британией, могут отколоться ещё многие.
Им только дай повод.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3367
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:46

  наблюдательный написав:hxbbgaf
На форексе доллар растет. Рынки падают. Больше всех Германия.
Пошел спрос на амер.трежеря.
Не всё так однозначно.

Значит, загон. Изнасиловали центробанки на покупку трежерей. Пока есть за что.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21185
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1405 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2015201620172018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80300)
03.01.2020 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.