Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:55

Поначалу коненчо все побегут в трежеря, но мало кто, и ненадолго)))Покупателей на них уже данво нет, и ФРС по большому счету финансирует растущий дефицит бюджета, который уже больше 1 триллиона баксов.Я не уверен что золото и металлы это "тихая гавань". но какие другие активы могут быт ей, ума не приложу.СОбственно тоже считаю что выхода из текущей ситуации два, или достаточно сильная инфляция доллара, и медленная потеря США своей гегемонии, или война, которая непонятно куда вообще может вывезти.Надежда была на 1 сценарий. Но вот сегодняшние события. показывают что похоже Трамп склоняется ко 2P.SНу и да, я на 60 % коммоды. 20% Бонды и 20% ETF SP 500(ибо подения рынка можно ждать еще и год))))