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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:55
Поначалу коненчо все побегут в трежеря, но мало кто, и ненадолго)))
Покупателей на них уже данво нет, и ФРС по большому счету финансирует растущий дефицит бюджета, который уже больше 1 триллиона баксов.
Я не уверен что золото и металлы это "тихая гавань". но какие другие активы могут быт ей, ума не приложу.
СОбственно тоже считаю что выхода из текущей ситуации два, или достаточно сильная инфляция доллара, и медленная потеря США своей гегемонии, или война, которая непонятно куда вообще может вывезти.
Надежда была на 1 сценарий. Но вот сегодняшние события. показывают что похоже Трамп склоняется ко 2
P.S
Ну и да, я на 60 % коммоды. 20% Бонды и 20% ETF SP 500(ибо подения рынка можно ждать еще и год))))
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Shummi
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:26
Shummi написав:
Поначалу коненчо все побегут в трежеря, но мало кто, и ненадолго)))
Покупателей на них уже данво нет, и ФРС по большому счету финансирует растущий дефицит бюджета, который уже больше 1 триллиона баксов.
А куда ещё бежать? Немецкие, японские, французские, швейцарские облигации уже в отрицательной зоне. Какой смысл их покупать, когда там одни убытки. Германия 3/4 объема потребляемой нефти импортирует. Если сейчас нефть попрет в небеса, то немецкой экономике, которая и так еле дышит, будет кирдык. Ну и евро тоже полетит вниз. И будет ЕЦБ, также как и ФРС, финансировать дефицит бюджета.
Только ЕС, колхоз ещё тот. Там вслед за Британией, могут отколоться ещё многие.
Им только дай повод.
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наблюдательный
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:46
наблюдательный написав:hxbbgaf
На форексе доллар растет. Рынки падают. Больше всех Германия.
Пошел спрос на амер.трежеря.
Не всё так однозначно.
Значит, загон. Изнасиловали центробанки на покупку трежерей. Пока есть за что.
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hxbbgaf
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1
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:57
НИкуда доллар не растет, та и куда ему расти. елси Трампу нужен слабый доллар.
Пока растут коммоды, но вяло на 1 % доллар, серебро.
Партия то длинная
играть сейчас в короткую надо иметь стальные яйца)
Востаннє редагувалось Shummi
в Суб 04 січ, 2020 00:19, всього редагувалось 1 раз.
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Shummi
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:58
Shummi написав:
НИкуда доллар не растет, та и куда ему расти. елси Трампу нужен слабый доллар.
Слабая валюта нужна не только Трампу. Она нужна всем. Даже Швейцария привязала свой франк к евро, иначе из-за его дороговизны потеряла бы свою долю на мировых рынках.
Но в случае кипиша доллар будет нужен всем, так как защитные активы (трежерис, золото) да и нефть пока ещё продаются за доллары. Чем выше спрос, тем доллар дороже.
Если начнется серьезная заваруха, бакс улетит в небеса.
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наблюдательный
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:35
Вы мыслите в парадигме 30 предыдущих лет. Защитные активы которые печатают со скоростью света уже
Краткосрочно да, улетит в небеса, ну а дальше что
у США станет дефицит бюджета не 30 % а 50 %. или Больше?
Все менется. может я и тороплю события, но мне кажется что слом где то близко)
Но жизнь и рынок конечно же всех нас рассудит
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Shummi
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:41
Shummi написав:
Все менется. может я и тороплю события, но мне кажется что слом где то близко)
Но жизнь и рынок конечно же всех нас рассудит
Да, похоже не успевают до этого слома, в качестве решения проблемы загнать всех в 100% безнал. А там никак не пикнешь при отрицательных ставках на депозит или принудительном изъятии средств на спасение банковской системы.
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tumos
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:38
Shummi написав:
Вы мыслите в парадигме 30 предыдущих лет. Защитные активы которые печатают со скоростью света уже
Краткосрочно да, улетит в небеса, ну а дальше что
у США станет дефицит бюджета не 30 % а 50 %. или Больше?
Все менется. может я и тороплю события, но мне кажется что слом где то близко)
Но жизнь и рынок конечно же всех нас рассудит
Почему вы видите только США? А что, у остальных лучше? Назовите более достойную валюту чем доллар, и я завтра её куплю. Только назовите не глядя в небо, а обоснуйте в парадигме сегодняшнего дня.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:18
наблюдательный
Та я не претендую на эксперта. Валюту не вижу конечно, все фиатные в той или иной степени, и печатаются с разной степенью скорости.
Поэтому и верю в коммоды больше. Хотя и непонятно, ценно ли золото, серебро, платина или это будет больше психологической тихой гаванью.
Но я не претендую на истину, может через год SP 500 вырастет еще на 30 % а мои золото серебро и газ останутся на этих же уровнях или упадут.
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Shummi
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