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драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2016201720182019 Додано: Пон 06 січ, 2020 13:12 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Если начнется серьезная заваруха, бакс улетит в небеса. Если начнется серьезная заваруха, бакс улетит в небеса. а как вы думаете когда она может начаться? а как вы думаете когда она может начаться? serp6769

Повідомлень: 32 З нами з: 22.10.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2020 15:38 Re: Горячие новости по драгоценным металлам палладий пробил 2000дол/унция

даже превысил прогнозы pavel12095

Повідомлень: 3 З нами з: 20.04.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2020 19:54 hxbbgaf написав: наблюдательный написав: так как эта сделка не принесла им никакой пользы, а Брауна потом чуть не упекли в тюрьму.

так как эта сделка не принесла им никакой пользы, а Брауна потом чуть не упекли в тюрьму.

А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли. А надо было упечь. Ведь он продал, кроме того, что по минимальной цене, так еще и с 10-процентным дисконтом, то есть это была явная коррупция. Но вероятно, продал он не простым дядям, потому и не упекли.

Не он первый , не он и последний. Не первый раз перед подорожанием, государства продавали золото в значительных количествах по заниженным ценам. Я уверен, что это была стратегическая игра на понижение. Имхо конечно. При чем в разное время - разные страны - по очереди.

А возможно влиятельные политики первого звена сами набивали себе карманы этим золотом. Хотя одно другому не мешает! Не он первый , не он и последний. Не первый раз перед подорожанием, государства продавали золото в значительных количествах по заниженным ценам. Я уверен, что это была стратегическая игра на понижение. Имхо конечно. При чем в разное время - разные страны - по очереди.А возможно влиятельные политики первого звена сами набивали себе карманы этим золотом. Хотя одно другому не мешает! kalinavalera1

Повідомлень: 4967 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 508 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 15:39 наблюдательный написав: Shummi написав: Вы мыслите в парадигме 30 предыдущих лет. Защитные активы которые печатают со скоростью света уже

Краткосрочно да, улетит в небеса, ну а дальше что у США станет дефицит бюджета не 30 % а 50 %. или Больше?

Все менется. может я и тороплю события, но мне кажется что слом где то близко)



Но жизнь и рынок конечно же всех нас рассудит Вы мыслите в парадигме 30 предыдущих лет. Защитные активы которые печатают со скоростью света ужеКраткосрочно да, улетит в небеса, ну а дальше чтоу США станет дефицит бюджета не 30 % а 50 %. или Больше?Все менется. может я и тороплю события, но мне кажется что слом где то близко)Но жизнь и рынок конечно же всех нас рассудит

Почему вы видите только США? А что, у остальных лучше? Назовите более достойную валюту чем доллар, и я завтра её куплю. Только назовите не глядя в небо, а обоснуйте в парадигме сегодняшнего дня. Почему вы видите только США? А что, у остальных лучше? Назовите более достойную валюту чем доллар, и я завтра её куплю. Только назовите не глядя в небо, а обоснуйте в парадигме сегодняшнего дня.



Я уже не смог найти ваш ответ на мой пост , где у вас аналогичный алгоритм. Вам задают вопрос - смысл которого " как лучше сохранить деньги". Ваш ответ прямой и линейный буквальный - "лучше доллара ничего не может быть". Вам же человек пишет - что предполагает изменения и в ближайшее время.

Ответ очевиден, и озвучивался тут не однократно мною. Кроме золота -серебра - новая международная валюта - что более вероятно. Соберется большая девятка или десятка или еще как и учредят - к примеру валюту обеспеченную валютой корзинкой --- евро+доллпар+иены+ юани+, Уже даже есть какая-то валюта такого типа - отлично, если бы международная валюта была обеспечена международной товарной массой. Все остальное от Лукавого. Это возможный вероятный выход для регулировки международного кризиса, вернее кризиса доллара. Такой выход был бы логичен. Мне кажется у вас идея - "вечного доллара" - прямо религиозное поклонение. Рано или поздно любые бумажные валюты обесцениваются. Это просто бумажная валюта. Я уже не смог найти ваш ответ на мой пост , где у вас аналогичный алгоритм. Вам задают вопрос - смысл которого " как лучше сохранить деньги". Ваш ответ прямой и линейный буквальный - "лучше доллара ничего не может быть". Вам же человек пишет - что предполагает изменения и в ближайшее время.Ответ очевиден, и озвучивался тут не однократно мною. Кроме золота -серебра - новая международная валюта - что более вероятно. Соберется большая девятка или десятка или еще как и учредят - к примеру валюту обеспеченную валютой корзинкой --- евро+доллпар+иены+ юани+, Уже даже есть какая-то валюта такого типа - отлично, если бы международная валюта была обеспечена международной товарной массой. Все остальное от Лукавого. Это возможный вероятный выход для регулировки международного кризиса, вернее кризиса доллара. Такой выход был бы логичен. Мне кажется у вас идея - "вечного доллара" - прямо религиозное поклонение. Рано или поздно любые бумажные валюты обесцениваются. Это просто бумажная валюта. kalinavalera1

Повідомлень: 4967 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 508 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 22:00 kalinavalera1 написав: Мне кажется у вас идея - "вечного доллара" - прямо религиозное поклонение. Рано или поздно любые бумажные валюты обесцениваются. Мне кажется у вас идея - "вечного доллара" - прямо религиозное поклонение. Рано или поздно любые бумажные валюты обесцениваются.

Когда кажется - креститься надо...



Да, доллар вечен, он и нас переживет.

Есть ли на сегодня валюта крепче доллара? - Нет.

Обесценивается ли доллар? Конечно. Как и все остальные валюты.

Глупо с этим спорить.

Может ли золото сохранить сбережения? Да. Может.

Может ли золото принести прибыль? С грамотным подходом - Да.

В основном - Нет.

А теперь главное.

Тебе, Калина, одинаково по какой цене покупать золото? По $1900 или по $1250?

Если одинаково, то ты или недалекий, или очень богатый человек, в чем я сильно сомневаюсь. Прежде чем болтать ерундой, ты пошевели мозгами или напряги свою память. Может вспомнишь, как 6 лет назад, продав своё золото по $1650, я рекомендовал это делать остальным, так как тренд на понижение не видели только слепые, или чудаки типа Ульманиса. С тех пор золото упало с уровня $1650 до $1050. Разница 600 долларов на унции. Тебе это ни о чем не говорит? Повторяю, золото потеряло - 600! баксов на унции! И кто тогда мешал жаждущим купить золото на низах?

7 мес. назад, когда при курсе $1280, наметился явный разворот на повышение,

я тут об этом сразу же написал. Если ты не читал, то повторю:

...Всё, судя по экономическим и политическим делам, американцы ставки повышать уже не будут. А ЕЦБ тем более. Наоборот, всё идёт к смягчению монетарной политики США. Так что у золотишка, в недалеком будущем, будет шанс маленько подрасти...

Горячие новости по драгоценным металлам

А ещё 2 года назад я тут писал и такое:

...1. Я никогда не писал о вечном падении золота. Более того, при удобном случае я его вновь куплю, чтобы затем продать таким как вы...



Так что, Калина, нет у меня никакого поклонения, ни к доллару, ни к евро, ни к золоту. Я покупаю и продаю то, что мне выгодно на ближайшую перспективу.

Иногда я тут пишу свои посты, дабы получить адекватный ответ.

Но у тебя с этим явный напряг. Поэтому не трать зря время.

Мне тебя читать НЕ ИНТЕРЕСНО. Когда кажется - креститься надо...Да, доллар вечен, он и нас переживет.Есть ли на сегодня валюта крепче доллара? - Нет.Обесценивается ли доллар? Конечно. Как и все остальные валюты.Глупо с этим спорить.Может ли золото сохранить сбережения? Да. Может.Может ли золото принести прибыль? С грамотным подходом - Да.В основном - Нет.А теперь главное.Тебе, Калина, одинаково по какой цене покупать золото? По $1900 или по $1250?Если одинаково, то ты или недалекий, или очень богатый человек, в чем я сильно сомневаюсь. Прежде чем болтать ерундой, ты пошевели мозгами или напряги свою память. Может вспомнишь, как 6 лет назад, продав своё золото по $1650, я рекомендовал это делать остальным, так как тренд на понижение не видели только слепые, или чудаки типа Ульманиса. С тех пор золото упало с уровня $1650 до $1050. Разница 600 долларов на унции. Тебе это ни о чем не говорит? Повторяю, золото потеряло - 600! баксов на унции! И кто тогда мешал жаждущим купить золото на низах?7 мес. назад, когда при курсе $1280, наметился явный разворот на повышение,я тут об этом сразу же написал. Если ты не читал, то повторю:А ещё 2 года назад я тут писал и такое:Так что, Калина, нет у меня никакого поклонения, ни к доллару, ни к евро, ни к золоту. Я покупаю и продаю то, что мне выгодно на ближайшую перспективу.Иногда я тут пишу свои посты, дабы получить адекватный ответ.Но у тебя с этим явный напряг. Поэтому не трать зря время.Мне тебя читать НЕ ИНТЕРЕСНО. наблюдательный

Повідомлень: 3371 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 346 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 13:50 Libo написав: dima_beleb написав: Yuri_61 написав: да вы батенька не в теме

99% всех драгоценных камней в мире - сейчас искусственного происхождения!

Вы этого не знали? да вы батенька не в теме99% всех драгоценных камней в мире - сейчас искусственного происхождения!Вы этого не знали?

все искусственные алмазы - желтые. И их можно без труда различить под ультрафиолетом.



но речь то шла о золоте? все искусственные алмазы - желтые. И их можно без труда различить под ультрафиолетом.но речь то шла о золоте?



Искусственные алмазы не желтые, а черные и мутные. Их девчонки на своих пальчиках не носят. Они годятся только для технических целей. Главным образом для буров буровых установок. Искусственные алмазы не желтые, а черные и мутные. Их девчонки на своих пальчиках не носят. Они годятся только для технических целей. Главным образом для буров буровых установок.



Ну хоч би в Вікі заглянули ...

Ну якщо є стандартні прилади для пошуку штучних діамантів - значить не все так просто ?

Компания «De Beers» первой разработала специальные приборы для идентификации кристаллов: «DiamondSure» и «DiamondView»

Прибор «DiamondSure» позволяет проводить проверку камней методом абсорбционного анализа, выявляя изменения поглощения света за счет микроэлементных включений.

В ходе такого анализа 98% природных кристаллов проходят проверку. Остальные 2% природных алмазов, все синтетические бриллианты и камни-имитаторы направляются на дальнейшее тестирование на приборе «DiamondView».

Работа этого прибора основана на методе флюоресценции. Он сочетает в себе источник ультрафиолетового излучения и электронный микроскоп.



Существующие в мире мощности по производству синтетических алмазов ювелирного качества оцениваются в 2 млн карат, это 5% от производства натуральных бриллиантов ювелирного качества (всего 40 млн карат). Такие данные приводит Bain & Company в своем обзоре алмазной отрасли за 2018 г. Ну хоч би в Вікі заглянули ...Ну якщо є стандартні прилади для пошуку штучних діамантів - значить не все так просто ?Компания «De Beers» первой разработала специальные приборы для идентификации кристаллов: «DiamondSure» и «DiamondView»Прибор «DiamondSure» позволяет проводить проверку камней методом абсорбционного анализа, выявляя изменения поглощения света за счет микроэлементных включений.В ходе такого анализа 98% природных кристаллов проходят проверку. Остальные 2% природных алмазов, все синтетические бриллианты и камни-имитаторы направляются на дальнейшее тестирование на приборе «DiamondView».Работа этого прибора основана на методе флюоресценции. Он сочетает в себе источник ультрафиолетового излучения и электронный микроскоп.Существующие в мире мощности по производству синтетических алмазов ювелирного качества оцениваются в 2 млн карат, это 5% от производства натуральных бриллиантов ювелирного качества (всего 40 млн карат). Такие данные приводит Bain & Company в своем обзоре алмазной отрасли за 2018 г. Puente Повідомлень: 2337 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 14:06 Libo написав: Главным образом для буров буровых установок. Главным образом для буров буровых установок.

для резцов, размер буров надо представлять...

Libo написав: что золото как минерал что золото как минерал

золото не минерал, а химический элемент, в отличие от минералов, таких как алмаз, образовавшихся при геологических процессах на Земле, золото образовывается при взрыве сверхновых звёзд, как и другие тяжелые элементы...

Не комментируй всё подряд, смешно получается. для резцов, размер буров надо представлять...золото не минерал, а химический элемент, в отличие от минералов, таких как алмаз, образовавшихся при геологических процессах на Земле, золото образовывается при взрыве сверхновых звёзд, как и другие тяжелые элементы...Не комментируй всё подряд, смешно получается. komp 1 Повідомлень: 8020 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2118 раз. Подякували: 3133 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 17:30 наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: Мне кажется у вас идея - "вечного доллара" - прямо религиозное поклонение. Рано или поздно любые бумажные валюты обесцениваются. Мне кажется у вас идея - "вечного доллара" - прямо религиозное поклонение. Рано или поздно любые бумажные валюты обесцениваются.

Когда кажется - креститься надо...



Да, доллар вечен, он и нас переживет.



Есть ли на сегодня валюта крепче доллара? - Нет Когда кажется - креститься надо...Да, доллар вечен, он и нас переживет.Есть ли на сегодня валюта крепче доллара? - Нет



Человек задает вам конкретный вопрос СЕГОДНЯ и СЕЙЧАС поэтому истерично воспевать доллар на сегодня явно не актуально.







наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: С тех пор золото упало с уровня $1650 до $1050. Разница 600 долларов на унции. Тебе это ни о чем не говорит? Повторяю, золото потеряло - 600! баксов на унции! И кто тогда мешал жаждущим купить золото на низах?

7 мес. назад, когда при курсе $1280, наметился явный разворот на повышение,

я тут об этом сразу же написал.. С тех пор золото упало с уровня $1650 до $1050. Разница 600 долларов на унции. Тебе это ни о чем не говорит? Повторяю, золото потеряло - 600! баксов на унции! И кто тогда мешал жаждущим купить золото на низах?7 мес. назад, когда при курсе $1280, наметился явный разворот на повышение,я тут об этом сразу же написал..



Когда это было ? 8 лет назад ? К чему тут это ? Меня тогда на ветке не было, наверное. Вас спрашивают сегодня и сейчас . Вполне вероятно у человека появились свободные деньги сегодня, а не год назад и не 8 лет назад. Мы обсуждаем тему сегодня. При чем тут то, что вы ЯКОБЫ рекомендовали когда-то ? Кстати, вы делали очевидные ошибки и раньше. И как правило писали взаимоисключающие вещи, как в этом посте. То ли золото вырастет , то ли доллар сравнимо с золотом ( чего не будет), вы сможете вырвать свою цитату и писать как якобы "были правы".







наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: Так что, Калина, нет у меня никакого поклонения, ни к доллару, ни к евро, ни к золоту. Я покупаю и продаю то, что мне выгодно на ближайшую перспективу.

Иногда я тут пишу свои посты, дабы получить адекватный ответ.

Но у тебя с этим явный напряг. Поэтому не трать зря время.

Мне тебя читать НЕ ИНТЕРЕСНО. Так что, Калина, нет у меня никакого поклонения, ни к доллару, ни к евро, ни к золоту. Я покупаю и продаю то, что мне выгодно на ближайшую перспективу.Иногда я тут пишу свои посты, дабы получить адекватный ответ.Но у тебя с этим явный напряг. Поэтому не трать зря время.Мне тебя читать НЕ ИНТЕРЕСНО. Когда это было ? 8 лет назад ? К чему тут это ? Меня тогда на ветке не было, наверное. Вас спрашивают сегодня и сейчас . Вполне вероятно у человека появились свободные деньги сегодня, а не год назад и не 8 лет назад. Мы обсуждаем тему сегодня. При чем тут то, что вы ЯКОБЫ рекомендовали когда-то ? Кстати, вы делали очевидные ошибки и раньше. И как правило писали взаимоисключающие вещи, как в этом посте. То ли золото вырастет , то ли доллар сравнимо с золотом ( чего не будет), вы сможете вырвать свою цитату и писать как якобы "были правы".



Вам читать меня очень интересно. Тут вы кривите душой. Вы же в этом посте переползаете на мою точку зрения - верно ? Конечно доллар не вечен. Вечных денег не бывает. И именно в данный момент перспективы доллара не особо радужные. Человек спрашивал именно это.

Вы ссылаетесь , что когда-то писали покупать золото по 1280 ? Может деньги у людей были лучше вложены на тот момент ? А сейчас настал момент переложить их ? Или денег вообще не было. Или интереса к теме не было ?

Вас спрашивают мнение сегодня на завтра и на год вперед А не на 8 лет назад. туда мы не сможем переползти уже никак.





Всем интересна общая картина макроэкономики и ее перспективы. Но конкретные рекомендации это из другой оперы. Это тоже интересно. Но.... интересны аргументы, а не рекомендации как поступать.В итоге каждый будет взвешивать все аргументы сам. Тут актуально писать ваши аргументы. А не рекомендации - великого гуру, которые все вдруг слепо кинутся выполнять. Если вы рекомендуете сегодня покупать золото , так как уверены , что оно будет расти ОТНОСИТЕЛЬНО ДОЛЛАРА. Просто так и пишите. Еще лучше пишите ваши аргументы, почему в этом уверены. А то это ваше "ДОЛЛАР ВЕЧЕН" написанное тут же - смешно и ни к чему. И аргумент противоположный.



Я написал , что чисто теоретически разумно было бы иметь универсальную международную валюту , чем то обеспеченную, к примеру общей товарной массой основных экономических стран. Ничем не обеспеченные деньги - это не надежно. Грубость - это признак отсутствия разумных аргументов. Не тычьте , мне . ОК ? Вы знаете , что я не богат, и очень даже считаю деньги. И даже что я больше теоретик, чем практик.



В итоге есть вечная истина ( в отличие от доллара ) - золото рано или поздно растет в цене и имеет ценность тысячелетия. Доллар подвергается инфляции постоянно. И он не вечен. Хотя для конкретных финансовых действий - эта истина не актуально, тут нужно ловить момент. Человек задает вам конкретный вопрос СЕГОДНЯ и СЕЙЧАС поэтому истерично воспевать доллар на сегодня явно не актуально.Вам читать меня очень интересно. Тут вы кривите душой. Вы же в этом посте переползаете на мою точку зрения - верно ? Конечно доллар не вечен. Вечных денег не бывает. И именно в данный момент перспективы доллара не особо радужные. Человек спрашивал именно это.Вы ссылаетесь , что когда-то писали покупать золото по 1280 ? Может деньги у людей были лучше вложены на тот момент ? А сейчас настал момент переложить их ? Или денег вообще не было. Или интереса к теме не было ?Вас спрашивают мнение сегодня на завтра и на год вперед А не на 8 лет назад.туда мы не сможем переползти уже никак.Всем интересна общая картина макроэкономики и ее перспективы. Но конкретные рекомендации это из другой оперы. Это тоже интересно. Но.... интересны аргументы, а не рекомендации как поступать.В итоге каждый будет взвешивать все аргументы сам. Тут актуально писать ваши аргументы. А не рекомендации - великого гуру, которые все вдруг слепо кинутся выполнять. Если вы рекомендуете сегодня покупать золото , так как уверены , что оно будет расти ОТНОСИТЕЛЬНО ДОЛЛАРА. Просто так и пишите. Еще лучше пишите ваши аргументы, почему в этом уверены. А то это ваше "ДОЛЛАР ВЕЧЕН" написанное тут же - смешно и ни к чему. И аргумент противоположный.Я написал , что чисто теоретически разумно было бы иметь универсальную международную валюту , чем то обеспеченную, к примеру общей товарной массой основных экономических стран. Ничем не обеспеченные деньги - это не надежно. Грубость - это признак отсутствия разумных аргументов. Не тычьте , мне . ОК ? Вы знаете , что я не богат, и очень даже считаю деньги. И даже что я больше теоретик, чем практик.В итоге есть вечная истина ( в отличие от доллара ) - золото рано или поздно растет в цене и имеет ценность тысячелетия. Доллар подвергается инфляции постоянно. И он не вечен. Хотя для конкретных финансовых действий - эта истина не актуально, тут нужно ловить момент. kalinavalera1

Повідомлень: 4967 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 508 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2016201720182019 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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