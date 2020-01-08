а как вы думаете когда она может начаться?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 06 січ, 2020 13:12
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Пон 06 січ, 2020 15:38
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
палладий пробил 2000дол/унция
даже превысил прогнозы
Додано: Пон 06 січ, 2020 19:54
Не он первый , не он и последний. Не первый раз перед подорожанием, государства продавали золото в значительных количествах по заниженным ценам. Я уверен, что это была стратегическая игра на понижение. Имхо конечно. При чем в разное время - разные страны - по очереди.
А возможно влиятельные политики первого звена сами набивали себе карманы этим золотом. Хотя одно другому не мешает!
Додано: Вів 07 січ, 2020 15:39
Я уже не смог найти ваш ответ на мой пост , где у вас аналогичный алгоритм. Вам задают вопрос - смысл которого " как лучше сохранить деньги". Ваш ответ прямой и линейный буквальный - "лучше доллара ничего не может быть". Вам же человек пишет - что предполагает изменения и в ближайшее время.
Ответ очевиден, и озвучивался тут не однократно мною. Кроме золота -серебра - новая международная валюта - что более вероятно. Соберется большая девятка или десятка или еще как и учредят - к примеру валюту обеспеченную валютой корзинкой --- евро+доллпар+иены+ юани+, Уже даже есть какая-то валюта такого типа - отлично, если бы международная валюта была обеспечена международной товарной массой. Все остальное от Лукавого. Это возможный вероятный выход для регулировки международного кризиса, вернее кризиса доллара. Такой выход был бы логичен. Мне кажется у вас идея - "вечного доллара" - прямо религиозное поклонение. Рано или поздно любые бумажные валюты обесцениваются. Это просто бумажная валюта.
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:00
Когда кажется - креститься надо...
Да, доллар вечен, он и нас переживет.
Есть ли на сегодня валюта крепче доллара? - Нет.
Обесценивается ли доллар? Конечно. Как и все остальные валюты.
Глупо с этим спорить.
Может ли золото сохранить сбережения? Да. Может.
Может ли золото принести прибыль? С грамотным подходом - Да.
В основном - Нет.
А теперь главное.
Тебе, Калина, одинаково по какой цене покупать золото? По $1900 или по $1250?
Если одинаково, то ты или недалекий, или очень богатый человек, в чем я сильно сомневаюсь. Прежде чем болтать ерундой, ты пошевели мозгами или напряги свою память. Может вспомнишь, как 6 лет назад, продав своё золото по $1650, я рекомендовал это делать остальным, так как тренд на понижение не видели только слепые, или чудаки типа Ульманиса. С тех пор золото упало с уровня $1650 до $1050. Разница 600 долларов на унции. Тебе это ни о чем не говорит? Повторяю, золото потеряло - 600! баксов на унции! И кто тогда мешал жаждущим купить золото на низах?
7 мес. назад, когда при курсе $1280, наметился явный разворот на повышение,
я тут об этом сразу же написал. Если ты не читал, то повторю:
...Всё, судя по экономическим и политическим делам, американцы ставки повышать уже не будут. А ЕЦБ тем более. Наоборот, всё идёт к смягчению монетарной политики США. Так что у золотишка, в недалеком будущем, будет шанс маленько подрасти...
Горячие новости по драгоценным металлам
А ещё 2 года назад я тут писал и такое:
...1. Я никогда не писал о вечном падении золота. Более того, при удобном случае я его вновь куплю, чтобы затем продать таким как вы...
Так что, Калина, нет у меня никакого поклонения, ни к доллару, ни к евро, ни к золоту. Я покупаю и продаю то, что мне выгодно на ближайшую перспективу.
Иногда я тут пишу свои посты, дабы получить адекватный ответ.
Но у тебя с этим явный напряг. Поэтому не трать зря время.
Мне тебя читать НЕ ИНТЕРЕСНО.
Додано: Сер 08 січ, 2020 13:50
Ну хоч би в Вікі заглянули ...
Ну якщо є стандартні прилади для пошуку штучних діамантів - значить не все так просто ?
Компания «De Beers» первой разработала специальные приборы для идентификации кристаллов: «DiamondSure» и «DiamondView»
Прибор «DiamondSure» позволяет проводить проверку камней методом абсорбционного анализа, выявляя изменения поглощения света за счет микроэлементных включений.
В ходе такого анализа 98% природных кристаллов проходят проверку. Остальные 2% природных алмазов, все синтетические бриллианты и камни-имитаторы направляются на дальнейшее тестирование на приборе «DiamondView».
Работа этого прибора основана на методе флюоресценции. Он сочетает в себе источник ультрафиолетового излучения и электронный микроскоп.
Существующие в мире мощности по производству синтетических алмазов ювелирного качества оцениваются в 2 млн карат, это 5% от производства натуральных бриллиантов ювелирного качества (всего 40 млн карат). Такие данные приводит Bain & Company в своем обзоре алмазной отрасли за 2018 г.
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:06
для резцов, размер буров надо представлять...
золото не минерал, а химический элемент, в отличие от минералов, таких как алмаз, образовавшихся при геологических процессах на Земле, золото образовывается при взрыве сверхновых звёзд, как и другие тяжелые элементы...
Не комментируй всё подряд, смешно получается.
Додано: Сер 08 січ, 2020 17:30
Человек задает вам конкретный вопрос СЕГОДНЯ и СЕЙЧАС поэтому истерично воспевать доллар на сегодня явно не актуально.
Вам читать меня очень интересно. Тут вы кривите душой. Вы же в этом посте переползаете на мою точку зрения - верно ? Конечно доллар не вечен. Вечных денег не бывает. И именно в данный момент перспективы доллара не особо радужные. Человек спрашивал именно это.
Вы ссылаетесь , что когда-то писали покупать золото по 1280 ? Может деньги у людей были лучше вложены на тот момент ? А сейчас настал момент переложить их ? Или денег вообще не было. Или интереса к теме не было ?
Вас спрашивают мнение сегодня на завтра и на год вперед А не на 8 лет назад. туда мы не сможем переползти уже никак.
Всем интересна общая картина макроэкономики и ее перспективы. Но конкретные рекомендации это из другой оперы. Это тоже интересно. Но.... интересны аргументы, а не рекомендации как поступать.В итоге каждый будет взвешивать все аргументы сам. Тут актуально писать ваши аргументы. А не рекомендации - великого гуру, которые все вдруг слепо кинутся выполнять. Если вы рекомендуете сегодня покупать золото , так как уверены , что оно будет расти ОТНОСИТЕЛЬНО ДОЛЛАРА. Просто так и пишите. Еще лучше пишите ваши аргументы, почему в этом уверены. А то это ваше "ДОЛЛАР ВЕЧЕН" написанное тут же - смешно и ни к чему. И аргумент противоположный.
Я написал , что чисто теоретически разумно было бы иметь универсальную международную валюту , чем то обеспеченную, к примеру общей товарной массой основных экономических стран. Ничем не обеспеченные деньги - это не надежно. Грубость - это признак отсутствия разумных аргументов. Не тычьте , мне . ОК ? Вы знаете , что я не богат, и очень даже считаю деньги. И даже что я больше теоретик, чем практик.
В итоге есть вечная истина ( в отличие от доллара ) - золото рано или поздно растет в цене и имеет ценность тысячелетия. Доллар подвергается инфляции постоянно. И он не вечен. Хотя для конкретных финансовых действий - эта истина не актуально, тут нужно ловить момент.
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