Итак, Федрезерв вместе с первичными дилерами, похоже, разработал схему прямой монетизации госдолга. На аукционе дилеры выкупают максимальный объем какого-то выпуска, а через несколько дней продают эти бумаги Федрезерву, причем с наценкой, получая за это неплохие деньги. Всего за три рабочих дня регулятор провернул подобные операции на $6 млрд.
Пока рано делать выводы - при масштабах размещения около 200 млрд. долларов в неделю, объемы такой монетизации ничтожны.
Итак, Федрезерв вместе с первичными дилерами, похоже, разработал схему прямой монетизации госдолга. На аукционе дилеры выкупают максимальный объем какого-то выпуска, а через несколько дней продают эти бумаги Федрезерву, причем с наценкой, получая за это неплохие деньги. Всего за три рабочих дня регулятор провернул подобные операции на $6 млрд.
Пока рано делать выводы - при масштабах размещения около 200 млрд. долларов в неделю, объемы такой монетизации ничтожны.
Суммы совсем не ничтожные. И демонстративный выход за рамки установленных законов говорит сам за себя.
Та в целом ясно куда это все идет))) Помоему с этим все согласны. Просто часть верит что как то ФРС сможет изьять эту ликвидность и сдуть все назад. Но все больше похоже что чем дальше, тем больше будут просто печатать доллары. Многое зависит от графика покупки трежерис другими странами,у которых профицит во внешней торговле со штатами. Куда например Китай будет девать такой обьем денег? Так что тянутся эо может еще и пару лет, возможно и дольше. И сидеть в золоте и других коммодах может быть убытком. Но веры в рост SP 500 в этом году еще на 10-20 % у меня нет. Хотя признатся и в прошлом особо не было А оно вон как вышло
Чукча2 Нууу на рынке же все тоже не де***. Все хотят выскочить из МММ с прибылью. Надеятся что ты будешь умнее всех. и выскочишь на самом пике, не самая умная стратегия. А там. сидят мягко говоря, не дураки)
Я бы не стал говорить о пузыре. В мире уже полно свободной ликвидности. Банки в развитых странах - способ сохранения, но отнюдь не преумножения капитала. Остаются облигации и акции. По первым доходность либо отрицательная, либо ОЧЕНЬ НЕВЕЛИКА - до 1,8% годовых по 10-ти летним трежерес. А вот вторые дают до 3-4% годовых, и соответственно стоят в 15-20 раз больше EBIDTA (пардон, но так это называется). Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать.
Я бы не стал говорить о пузыре. В мире уже полно свободной ликвидности. Банки в развитых странах - способ сохранения, но отнюдь не преумножения капитала. Остаются облигации и акции. По первым доходность либо отрицательная, либо ОЧЕНЬ НЕВЕЛИКА - до 1,8% годовых по 10-ти летним трежерес. А вот вторые дают до 3-4% годовых, и соответственно стоят в 15-20 раз больше EBIDTA (пардон, но так это называется). Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать.
Насдак вырос за 11 лет почти в 8 раз. Так это насдак, а во сколько десятков раз фаанг? Нефть при этом не выросла вообще, серебро тоже, золото раза в 1.5. Инфляция тоже была сравнительно небольшая. Так что это мегапузырь. Развязка - или гиперинфляция, или череда банкротств и дефолтов. И пружина уже натянута до предела. Что такое 3-4% годовых перед такими рисками? Это ни о чем! Сейчас обычная совковая однушка в Киеве в аренде дает 10-13%!
А в начале нулевых упал на 70%. Это лишний раз подтверждает, что за акциями должна стоять РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, а НЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.
Так это насдак, а во сколько десятков раз фаанг? Нефть при этом не выросла вообще, серебро тоже, золото раза в 1.5. Инфляция тоже была сравнительно небольшая. Так что это мегапузырь. Развязка - или гиперинфляция, или череда банкротств и дефолтов. И пружина уже натянута до предела.
Инфляция, ТАМ, сами знаете - 2-2,5% в год, и все ведущие ЦБ мира МЕЧТАЮТ ХОТЯ БЫ о 3% инфляции. Да вот никак не получается.
Что такое 3-4% годовых перед такими рисками? Это ни о чем! Сейчас обычная совковая однушка в Киеве в аренде дает 10-13%!
[/quote][/quote] А в Нью-Йорке не дает. Потому что стоит от 500 000 и выше (не по карману большинства американцев), да и налоги съедят весь доход. У простого человека выбора немного - фактически либо депозит под 0+%, либо трастовый фонд, управляющий его деньгами. А для траста с собственным капиталом в миллиард и привлеченным в 10 млрд. 3-4% доходности по акциям - огромные деньги на капитал, да плюс еще и рост цены акций. Уверяю Вас, Сорос и К (и сотни им подобных) НАУЧИЛИСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ (судя по их состояниям) именно в этой модели рынка. Да что там ТИТАНЫ - за (3/1)/(6/1)/(8/1), т.е. праздники, когда страна отдыхала, а рынок работал, я шестью звонками заработал почти 25 тыс. на 2 млн. рублей на колебаниях курса рубля всего в 25-30 коп. вверх/вниз А тут люди ворочают десятками миллиардов. Да они только на 4-ом знаке после запятой любой валюты на форексе делают миллионы в день
Не увидел ответа на вопрос. Сорос зарабатывает и остальные тоже, но вот партнер Сороса говорит что пора бы прекратить https://www.youtube.com/watch?v=Cs-0aC9Rd8g Если английским владеете. посмотрите. Рэй Далио говорит примерно тоже самое.
И это они выходят с такими утверждениями подстилаю себе соломку. Сколько вы еще предполагаете США смогут дуть пузырь? Печатая по 1 триллион в год только на покрытие бюджета? Я допускю что несколько лет, возможно, елси без большой войны. Дальше или инфляция или война. Искренне надеюсь первое