Додано: Чет 09 січ, 2020 15:00

Насдак вырос за 11 лет почти в 8 раз

Так это насдак, а во сколько десятков раз фаанг? Нефть при этом не выросла вообще, серебро тоже, золото раза в 1.5. Инфляция тоже была сравнительно небольшая. Так что это мегапузырь. Развязка - или гиперинфляция, или череда банкротств и дефолтов. И пружина уже натянута до предела.

Что такое 3-4% годовых перед такими рисками? Это ни о чем! Сейчас обычная совковая однушка в Киеве в аренде дает 10-13%!

А в начале нулевых упал на 70%. Это лишний раз подтверждает, что за акциями должна стоять РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, а НЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.Инфляция, ТАМ, сами знаете - 2-2,5% в год, и все ведущие ЦБ мира МЕЧТАЮТ ХОТЯ БЫ о 3% инфляции. Да вот никак не получается.[/quote][/quote]А в Нью-Йорке не дает. Потому что стоит от 500 000 и выше (не по карману большинства американцев), да и налоги съедят весь доход. У простого человека выбора немного - фактически либо депозит под 0+%, либо трастовый фонд, управляющий его деньгами. А для траста с собственным капиталом в миллиард и привлеченным в 10 млрд. 3-4% доходности по акциям - огромные деньги на капитал, да плюс еще и рост цены акций. Уверяю Вас, Сорос и К (и сотни им подобных) НАУЧИЛИСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ (судя по их состояниям) именно в этой модели рынка. Да что там ТИТАНЫ - за (3/1)/(6/1)/(8/1), т.е. праздники, когда страна отдыхала, а рынок работал, я шестью звонками заработал почти 25 тыс. на 2 млн. рублей на колебаниях курса рубля всего в 25-30 коп. вверх/вниз А тут люди ворочают десятками миллиардов. Да они только на 4-ом знаке после запятой любой валюты на форексе делают миллионы в день