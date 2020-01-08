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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2018201920202021
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:14

  hxbbgaf написав:Они научились зарабатывать на одном - на печатном станке. Пока остальной лоховской мир гребет их переоцененные в разы бумаги.

Не ну мир не "лоховской" - это игла. У Вас же я думаю сбережения тоже не в гривне? :-)
Как можно спрыгнуть с доллара? по чуть чуть ситема рападается, но по чуть чуть.
Ни от одного умного человека я не слышал чем заменить доллар?
МВФ SDR так это те же яйца только в профиль. но чуть менне американские :-)
Золото.... под большим вопросом.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:29

  Shummi написав:
  hxbbgaf написав:Они научились зарабатывать на одном - на печатном станке. Пока остальной лоховской мир гребет их переоцененные в разы бумаги.

Не ну мир не "лоховской" - это игла. У Вас же я думаю сбережения тоже не в гривне? :-)
Как можно спрыгнуть с доллара? по чуть чуть ситема рападается, но по чуть чуть.
Ни от одного умного человека я не слышал чем заменить доллар?
МВФ SDR так это те же яйца только в профиль. но чуть менне американские :-)
Золото.... под большим вопросом.

Доллар нужно заменять чем угодно, потому что его в ближайшее время ждет крах. Идеальный вариант в нынешнем неспокойном мире - серебро и золото.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:04

  Shummi написав::-)
Не увидел ответа на вопрос.
Сорос зарабатывает и остальные тоже, но вот партнер Сороса говорит что пора бы прекратить
https://www.youtube.com/watch?v=Cs-0aC9Rd8g
Если английским владеете. посмотрите.
Рэй Далио говорит примерно тоже самое.

И это они выходят с такими утверждениями подстилаю себе соломку.
Сколько вы еще предполагаете США смогут дуть пузырь? Печатая по 1 триллион в год только на покрытие бюджета?
Я допускю что несколько лет, возможно, елси без большой войны.
Дальше или инфляция или война. Искренне надеюсь первое :-)

К сожалению, Вы рассуждаете о вещах, о которых НЕ ИМЕЕТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ
US MONETARY BASE (т.е. ВСЕ ДОЛЛАРЫ, наличные безналичные) находящиеся в обращении В МИРЕ сегодня - 3 298 млрд.
https://usdebtclock.org/
Ровно 4 года назад - 3 818 млрд.
https://usdebtclock.org/2016.html
Как видите, денег СТАЛО МЕНЬШЕ НА 500 млрд. И дефицит бюджета и эмиссия - совсем не одно и то же, иначе денежный насос в США остановился бы еще лет 20 назад.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:09

  Волгарь написав:Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать.


Может быть все-таки доля в уставном фонде ? А претендовать на долю собственности (части активов/имущества) акционер может при ликвидации АО ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:23

  serp6769 написав:
  наблюдательный написав: о у золотишка, в недалеком будущем, будет шанс маленько подрасти...

а до куда подрасти ? и... вообщемто события 2020 веховые примерно известны
можете как-то увязать с движением по золоту и поделиться своим мнением? или оно будет теперь идти долго в небеса

Сейчас я ожидаю небольшой откат. Потому что:
1. Конфликт США и Ирана вроде как уже заморожен и никому не выгодно обострять его вновь.
2. Есть вероятность того, что на след.неделе всё таки будет подписано начальное соглашение между США и Китаем по торговле.
China’s Vice Premier To Sign Trade Deal In Washington Next Week
3. Китайский Новый год начинается через пару недель, и всё необходимое золото для этого мероприятия дилерами уже закуплено.
4. Спрос на бонды правительства США начал уменьшаться. Деньги уходят на фондовый рынок.

Но......

Уже только ленивый не пишет о стагнации мировой экономики.
Вот свежий индекс Балтийской биржи. Он является наиболее важным показателем для темпов массовых морских перевозок.
В течение 20-й сессии подряд он упал до восьмимесячного минимума.

Зображення
Это явный признак того, что мировая экономика затухает.
Как мировая элита с этим будет бороться, большой вопрос.
Наверняка с помощью печатного станка.

Поэтому, в краткосрочной перспективе, я вижу небольшой откат по золоту, ну а дальше медленный и ползучий рост.
наблюдательный
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  #<1 ... 2018201920202021
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