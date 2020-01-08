hxbbgaf написав:Они научились зарабатывать на одном - на печатном станке. Пока остальной лоховской мир гребет их переоцененные в разы бумаги.
Не ну мир не "лоховской" - это игла. У Вас же я думаю сбережения тоже не в гривне? Как можно спрыгнуть с доллара? по чуть чуть ситема рападается, но по чуть чуть. Ни от одного умного человека я не слышал чем заменить доллар? МВФ SDR так это те же яйца только в профиль. но чуть менне американские Золото.... под большим вопросом.
hxbbgaf написав:Они научились зарабатывать на одном - на печатном станке. Пока остальной лоховской мир гребет их переоцененные в разы бумаги.
Не ну мир не "лоховской" - это игла. У Вас же я думаю сбережения тоже не в гривне? Как можно спрыгнуть с доллара? по чуть чуть ситема рападается, но по чуть чуть. Ни от одного умного человека я не слышал чем заменить доллар? МВФ SDR так это те же яйца только в профиль. но чуть менне американские Золото.... под большим вопросом.
Доллар нужно заменять чем угодно, потому что его в ближайшее время ждет крах. Идеальный вариант в нынешнем неспокойном мире - серебро и золото.
Shummi написав::-) Не увидел ответа на вопрос. Сорос зарабатывает и остальные тоже, но вот партнер Сороса говорит что пора бы прекратить https://www.youtube.com/watch?v=Cs-0aC9Rd8g Если английским владеете. посмотрите. Рэй Далио говорит примерно тоже самое.
И это они выходят с такими утверждениями подстилаю себе соломку. Сколько вы еще предполагаете США смогут дуть пузырь? Печатая по 1 триллион в год только на покрытие бюджета? Я допускю что несколько лет, возможно, елси без большой войны. Дальше или инфляция или война. Искренне надеюсь первое
К сожалению, Вы рассуждаете о вещах, о которых НЕ ИМЕЕТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ US MONETARY BASE (т.е. ВСЕ ДОЛЛАРЫ, наличные безналичные) находящиеся в обращении В МИРЕ сегодня - 3 298 млрд. https://usdebtclock.org/ Ровно 4 года назад - 3 818 млрд. https://usdebtclock.org/2016.html Как видите, денег СТАЛО МЕНЬШЕ НА 500 млрд. И дефицит бюджета и эмиссия - совсем не одно и то же, иначе денежный насос в США остановился бы еще лет 20 назад.
наблюдательный написав: о у золотишка, в недалеком будущем, будет шанс маленько подрасти...
а до куда подрасти ? и... вообщемто события 2020 веховые примерно известны можете как-то увязать с движением по золоту и поделиться своим мнением? или оно будет теперь идти долго в небеса
Сейчас я ожидаю небольшой откат. Потому что: 1. Конфликт США и Ирана вроде как уже заморожен и никому не выгодно обострять его вновь. 2. Есть вероятность того, что на след.неделе всё таки будет подписано начальное соглашение между США и Китаем по торговле. China’s Vice Premier To Sign Trade Deal In Washington Next Week 3. Китайский Новый год начинается через пару недель, и всё необходимое золото для этого мероприятия дилерами уже закуплено. 4. Спрос на бонды правительства США начал уменьшаться. Деньги уходят на фондовый рынок.
Но......
Уже только ленивый не пишет о стагнации мировой экономики. Вот свежий индекс Балтийской биржи. Он является наиболее важным показателем для темпов массовых морских перевозок. В течение 20-й сессии подряд он упал до восьмимесячного минимума.
Это явный признак того, что мировая экономика затухает. Как мировая элита с этим будет бороться, большой вопрос. Наверняка с помощью печатного станка.
Поэтому, в краткосрочной перспективе, я вижу небольшой откат по золоту, ну а дальше медленный и ползучий рост.