#<1 ... 2018201920202021 Додано: Чет 09 січ, 2020 15:14 hxbbgaf написав: Они научились зарабатывать на одном - на печатном станке. Пока остальной лоховской мир гребет их переоцененные в разы бумаги. Они научились зарабатывать на одном - на печатном станке. Пока остальной лоховской мир гребет их переоцененные в разы бумаги.

Не ну мир не "лоховской" - это игла. У Вас же я думаю сбережения тоже не в гривне?

Как можно спрыгнуть с доллара? по чуть чуть ситема рападается, но по чуть чуть.

Ни от одного умного человека я не слышал чем заменить доллар?

МВФ SDR так это те же яйца только в профиль. но чуть менне американские

Не ну мир не "лоховской" - это игла. У Вас же я думаю сбережения тоже не в гривне?

Как можно спрыгнуть с доллара? по чуть чуть ситема рападается, но по чуть чуть.

Ни от одного умного человека я не слышал чем заменить доллар?

МВФ SDR так это те же яйца только в профиль. но чуть менне американские

Доллар нужно заменять чем угодно, потому что его в ближайшее время ждет крах. Идеальный вариант в нынешнем неспокойном мире - серебро и золото.

Не увидел ответа на вопрос.

Сорос зарабатывает и остальные тоже, но вот партнер Сороса говорит что пора бы прекратить

https://www.youtube.com/watch?v=Cs-0aC9Rd8g

Если английским владеете. посмотрите.

Рэй Далио говорит примерно тоже самое.



И это они выходят с такими утверждениями подстилаю себе соломку.

Сколько вы еще предполагаете США смогут дуть пузырь? Печатая по 1 триллион в год только на покрытие бюджета?

Я допускю что несколько лет, возможно, елси без большой войны.

К сожалению, Вы рассуждаете о вещах, о которых НЕ ИМЕЕТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ

US MONETARY BASE (т.е. ВСЕ ДОЛЛАРЫ, наличные безналичные) находящиеся в обращении В МИРЕ сегодня - 3 298 млрд .

https://usdebtclock.org/

Ровно 4 года назад - 3 818 млрд .

https://usdebtclock.org/2016.html

К сожалению, Вы рассуждаете о вещах, о которых НЕ ИМЕЕТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ

US MONETARY BASE (т.е. ВСЕ ДОЛЛАРЫ, наличные безналичные) находящиеся в обращении В МИРЕ сегодня - 3 298 млрд .

https://usdebtclock.org/

Ровно 4 года назад - 3 818 млрд .

https://usdebtclock.org/2016.html

Как видите, денег СТАЛО МЕНЬШЕ НА 500 млрд. И дефицит бюджета и эмиссия - совсем не одно и то же, иначе денежный насос в США остановился бы еще лет 20 назад.



Может быть все-таки доля в уставном фонде ? А претендовать на долю собственности (части активов/имущества) акционер может при ликвидации АО ?



а до куда подрасти ? и... вообщемто события 2020 веховые примерно известны

можете как-то увязать с движением по золоту и поделиться своим мнением? или оно будет теперь идти долго в небеса

а до куда подрасти ? и... вообщемто события 2020 веховые примерно известныможете как-то увязать с движением по золоту и поделиться своим мнением? или оно будет теперь идти долго в небеса

Сейчас я ожидаю небольшой откат. Потому что:

1. Конфликт США и Ирана вроде как уже заморожен и никому не выгодно обострять его вновь.

2. Есть вероятность того, что на след.неделе всё таки будет подписано начальное соглашение между США и Китаем по торговле.

China’s Vice Premier To Sign Trade Deal In Washington Next Week

3. Китайский Новый год начинается через пару недель, и всё необходимое золото для этого мероприятия дилерами уже закуплено.

4. Спрос на бонды правительства США начал уменьшаться. Деньги уходят на фондовый рынок.



Но......



Уже только ленивый не пишет о стагнации мировой экономики.

Вот свежий индекс Балтийской биржи. Он является наиболее важным показателем для темпов массовых морских перевозок.

В течение 20-й сессии подряд он упал до восьмимесячного минимума.





Это явный признак того, что мировая экономика затухает.

Как мировая элита с этим будет бороться, большой вопрос.

Наверняка с помощью печатного станка.



Сейчас я ожидаю небольшой откат. Потому что:

1. Конфликт США и Ирана вроде как уже заморожен и никому не выгодно обострять его вновь.

2. Есть вероятность того, что на след.неделе всё таки будет подписано начальное соглашение между США и Китаем по торговле.

China's Vice Premier To Sign Trade Deal In Washington Next Week

3. Китайский Новый год начинается через пару недель, и всё необходимое золото для этого мероприятия дилерами уже закуплено.

4. Спрос на бонды правительства США начал уменьшаться. Деньги уходят на фондовый рынок.

Но......

Уже только ленивый не пишет о стагнации мировой экономики.

Вот свежий индекс Балтийской биржи. Он является наиболее важным показателем для темпов массовых морских перевозок.

В течение 20-й сессии подряд он упал до восьмимесячного минимума.

Это явный признак того, что мировая экономика затухает.

Как мировая элита с этим будет бороться, большой вопрос.

Наверняка с помощью печатного станка.

Поэтому, в краткосрочной перспективе, я вижу небольшой откат по золоту, ну а дальше медленный и ползучий рост.

