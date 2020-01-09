hxbbgaf написав:Они научились зарабатывать на одном - на печатном станке. Пока остальной лоховской мир гребет их переоцененные в разы бумаги.
Не ну мир не "лоховской" - это игла. У Вас же я думаю сбережения тоже не в гривне? Как можно спрыгнуть с доллара? по чуть чуть ситема рападается, но по чуть чуть. Ни от одного умного человека я не слышал чем заменить доллар? МВФ SDR так это те же яйца только в профиль. но чуть менне американские Золото.... под большим вопросом.
hxbbgaf написав:Они научились зарабатывать на одном - на печатном станке. Пока остальной лоховской мир гребет их переоцененные в разы бумаги.
Не ну мир не "лоховской" - это игла. У Вас же я думаю сбережения тоже не в гривне? Как можно спрыгнуть с доллара? по чуть чуть ситема рападается, но по чуть чуть. Ни от одного умного человека я не слышал чем заменить доллар? МВФ SDR так это те же яйца только в профиль. но чуть менне американские Золото.... под большим вопросом.
Доллар нужно заменять чем угодно, потому что его в ближайшее время ждет крах. Идеальный вариант в нынешнем неспокойном мире - серебро и золото.
Shummi написав::-) Не увидел ответа на вопрос. Сорос зарабатывает и остальные тоже, но вот партнер Сороса говорит что пора бы прекратить https://www.youtube.com/watch?v=Cs-0aC9Rd8g Если английским владеете. посмотрите. Рэй Далио говорит примерно тоже самое.
И это они выходят с такими утверждениями подстилаю себе соломку. Сколько вы еще предполагаете США смогут дуть пузырь? Печатая по 1 триллион в год только на покрытие бюджета? Я допускю что несколько лет, возможно, елси без большой войны. Дальше или инфляция или война. Искренне надеюсь первое
К сожалению, Вы рассуждаете о вещах, о которых НЕ ИМЕЕТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ US MONETARY BASE (т.е. ВСЕ ДОЛЛАРЫ, наличные безналичные) находящиеся в обращении В МИРЕ сегодня - 3 298 млрд. https://usdebtclock.org/ Ровно 4 года назад - 3 818 млрд. https://usdebtclock.org/2016.html Как видите, денег СТАЛО МЕНЬШЕ НА 500 млрд. И дефицит бюджета и эмиссия - совсем не одно и то же, иначе денежный насос в США остановился бы еще лет 20 назад.
наблюдательный написав: о у золотишка, в недалеком будущем, будет шанс маленько подрасти...
а до куда подрасти ? и... вообщемто события 2020 веховые примерно известны можете как-то увязать с движением по золоту и поделиться своим мнением? или оно будет теперь идти долго в небеса
Сейчас я ожидаю небольшой откат. Потому что: 1. Конфликт США и Ирана вроде как уже заморожен и никому не выгодно обострять его вновь. 2. Есть вероятность того, что на след.неделе всё таки будет подписано начальное соглашение между США и Китаем по торговле. China’s Vice Premier To Sign Trade Deal In Washington Next Week 3. Китайский Новый год начинается через пару недель, и всё необходимое золото для этого мероприятия дилерами уже закуплено. 4. Спрос на бонды правительства США начал уменьшаться. Деньги уходят на фондовый рынок.
Но......
Уже только ленивый не пишет о стагнации мировой экономики. Вот свежий индекс Балтийской биржи. Он является наиболее важным показателем для темпов массовых морских перевозок. В течение 20-й сессии подряд он упал до восьмимесячного минимума.
Это явный признак того, что мировая экономика затухает. Как мировая элита с этим будет бороться, большой вопрос. Наверняка с помощью печатного станка.
Поэтому, в краткосрочной перспективе, я вижу небольшой откат по золоту, ну а дальше медленный и ползучий рост.
Волгарь написав:К сожалению, Вы рассуждаете о вещах, о которых НЕ ИМЕЕТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ US MONETARY BASE (т.е. ВСЕ ДОЛЛАРЫ, наличные безналичные) находящиеся в обращении В МИРЕ сегодня - 3 298 млрд. https://usdebtclock.org/ Ровно 4 года назад - 3 818 млрд. https://usdebtclock.org/2016.html Как видите, денег СТАЛО МЕНЬШЕ НА 500 млрд. И дефицит бюджета и эмиссия - совсем не одно и то же, иначе денежный насос в США остановился бы еще лет 20 назад.
Это вы каждый раз пишете ерунду. и сами себя опровергаете. Только дефицит бюджета трюлик, а вы утверждаете, что вся денежная масса 3. Наличные деньги превращаются в атавизм, при этом количество безналичных растет. Да и наличных и текущих счетов (на которых тоже мало кто размещает деньги на такой короткий срок из-за невыгодности и возни) ваших в 2009-2010-м году стало в 4 раза больше буквально за пару лет, и оно не отыграно, если поддаваться вашим же рассуждениям (золото же не подорожало тогда в 4 раза, а серебро, вообще, подешевело). Но вы об этом факте молчите. Понятно, что не одно, ведь дефицит американского бюджета пока покрывается не только эмиссией, а и простаками, скажем так, по всему миру, которые продолжают скупать американские бумаги.
Волгарь написав:Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать.
Может быть все-таки доля в уставном фонде ? А претендовать на долю собственности (части активов/имущества) акционер может при ликвидации АО ?
Хороший вопрос. Для этого, вероятно, необходимо прочитать устав эмитента. Но в сущности - так ли это важно? Например, у ГАЗПРОМА номинал акции 5 рублей, акций выпущено 21,7 млрд. шт., т.е. на 108 млрд. рублей, рыночная цена акции (сейчас) -253 рубля, т.е. оценка компании рынком более 5 трлн., активов на балансе на 14 трлн. рублей. И очень неплохие перспективы к весне 22-го роста стоимости акции до 500 рублей (просто потому, что дивиденды будут платить из расчета не 30, а 50% от чистой прибыли). При этом в день продается 30-70 млн. акций, т.е. с их ликвидностью нет проблем. Так ли важно при таких условиях SHARE ОТ ЧЕГО приходится на акцию?
Волгарь написав:К сожалению, Вы рассуждаете о вещах, о которых НЕ ИМЕЕТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ US MONETARY BASE (т.е. ВСЕ ДОЛЛАРЫ, наличные безналичные) находящиеся в обращении В МИРЕ сегодня - 3 298 млрд. https://usdebtclock.org/ Ровно 4 года назад - 3 818 млрд. https://usdebtclock.org/2016.html Как видите, денег СТАЛО МЕНЬШЕ НА 500 млрд. И дефицит бюджета и эмиссия - совсем не одно и то же, иначе денежный насос в США остановился бы еще лет 20 назад.
Это вы каждый раз пишете ерунду. и сами себя опровергаете. Только дефицит бюджета трюлик, а вы утверждаете, что вся денежная масса 3. Наличные деньги превращаются в атавизм, при этом количество безналичных растет. Да и наличных и текущих счетов (на которых тоже мало кто размещает деньги на такой короткий срок из-за невыгодности и возни) ваших в 2009-2010-м году стало в 4 раза больше буквально за пару лет, и оно не отыграно, если поддаваться вашим же рассуждениям (золото же не подорожало тогда в 4 раза, а серебро, вообще, подешевело). Но вы об этом факте молчите. Понятно, что не одно, ведь дефицит американского бюджета пока покрывается не только эмиссией, а и простаками, скажем так, по всему миру, которые продолжают скупать американские бумаги.
Простите, НО ЕРУНДУ ПИШИТЕ ИМЕННО ВЫ! Monetary base ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, учитывает ВСЕ ФИЗИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ в МИРЕ FEDERAL RESERVE NOTE (ведь никаких долларов США реально НЕ СУЩЕСТВУЕТ). И их количество сейчас действительно на 500 млрд. МЕНЬШЕ, чем ровно 4 года назад. И к дефициту бюджета ЭТОТ ФАКТ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, потому что он (дефицит) покрывается не ЭМИССИЕЙ, а выпуском обязательств (notes/billa/tresuares)КАЗНАЧЕЙСТВОМ США. Коих оно эммитирует до 11 трлн. в год!, покрывая старые выпуски новыми и дефицит бюджета. И пока эта вся эта масса будет абсорбироваться рынком, НИКАКОГО ДЕФОЛТА ИЛИ ГИПЕРИНФЛЯЦИИ в США не будет. Другое дело, что денежному насосу, запущенному Рейганом в 81-ом скоро уже 40 лет, и бесконечно он работать не может.
Обязательства американскому негру не нужны, у него их и так хватает, ему бабки нужны. С бюджета. На шару. Как и по всем остальным бюджетным расходам. Не все 40 лет этот насос работает. То что работал в 80-х и 90-х 20 лет - это был рекорд, но такое вряд ли повторится по ряду причин (тогда в США был стабильный гос. долг на уровне 30-50% ВВП, сейчас 115 и цифра летит вверх, тогда никто даже не догадывался, что решать все проблемы можно с помощью КуЕ, в конце 90-х американцы нарисовали даже нехилый профицит бюджета, сейчас же гигантский дефицит, и т.д.), а вот в 2000-х насос сломался и заработал заново только где-то в 2013-2014-м и уже опять ломается, судя по начавшемуся росту золота, хотя фондовый пузырь еще тоже дуют из последних сил и бакс еще не посыпался.
hxbbgaf написав:Обязательства американскому негру не нужны, у него их и так хватает, ему бабки нужны. С бюджета. На шару. Как и по всем остальным бюджетным расходам. Не все 40 лет этот насос работает. То что работал в 80-х и 90-х 20 лет - это был рекорд, но такое вряд ли повторится по ряду причин (тогда в США был стабильный гос. долг на уровне 30-50% ВВП, сейчас 115 и цифра летит вверх, тогда никто даже не догадывался, что решать все проблемы можно с помощью КуЕ, в конце 90-х американцы нарисовали даже нехилый профицит бюджета, сейчас же гигантский дефицит, и т.д.), а вот в 2000-х насос сломался и заработал заново только где-то в 2013-2014-м и уже опять ломается, судя по начавшемуся росту золота, хотя фондовый пузырь еще тоже дуют из последних сил и бакс еще не посыпался.
Афроамериканец, сидящий на пособии (поколениями) получает не мифические обязательства, а вполне осязаемые фудстемпс, на которые и покупает продукты. Которые, в свою очередь, ПОКА бесперебойно выдаются именно за счет дефицита бюджета, покрываемого ИМЕННО работой денежного насоса, успешно перекачивающего сбережения со всего мира в доходы госбюджета США. Это не может продолжаться вечно, но лет еще на 7-9 этого вполне хватит