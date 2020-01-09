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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:46
Так а я о чем - это те самые простофили, которые скупают американские бумаги и спонсируют этот дефицит. Вряд ли лет на 7-9, тем более, что о 7 годах вы уже писали 2 года назад. Слишком велики темпы роста долга. Да и если уже опять начато куе, значит, счет пошел на месяцы. И пузырю фонды некуда дуться - что же будет с такими темпами через 9 лет - насдак вырастет еще в 8 раз после роста в 8 раз за прошлые 10 лет? А гос. долг с нынешними темпами достигнет 200% ВВП. Вряд ли эта система продержится до таких уровней. Всем дойдет гораздо раньше, что мир - это не тока США и их бумаги, а бумаги эти - пузырь и финансовая пирамида.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:21
2 года назад начала расти доходность облигаций, достигая 3,3% годовых. Обслуживать такой процент было тяжело. А сейчас опять 1,8% - много легче.
Поэтому и сдвинул горизонт до 29-го года. А насчет индексов не переживайте - Доу Джонс на момент начала Великой депрессии 90 лет назад был...360+. В 80 раз меньше нынешнего! И тогда это был действительно пузырь с отношение P/E (Price/EBIDTA)всего-то 10+ раз для большинства акций (у рухнувших в итоге в 7 раз!!! акций Дженерал Моторс это соотношение было всего 9), у большинства нынешних голубых фишек - 15-20 раз. Просто другой была цена денег (ставка ФРС 5-7% годовых), гораздо меньше вмешательство государства - тонущие компании никто, наращивая госдолг, не спасал, да и механизмов хеджирования таких тоже не было. Уверяю Вас, весьма вероятно, что Доу Джонс пробьет и 31-32000 безо всякой коррекции.И ПОКА не наблюдается никакого пузыря.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:43
Важно, если вдруг акционер задумает (например через судебный процесс) взять у эмитента свою долю активов в денежном выражении по рыночной стоимости. А может быть в какой-то натуральной форме. Конечно не в процессе ликвидации АО, а в момент его функционирования.
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