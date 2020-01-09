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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:46
Так а я о чем - это те самые простофили, которые скупают американские бумаги и спонсируют этот дефицит. Вряд ли лет на 7-9, тем более, что о 7 годах вы уже писали 2 года назад. Слишком велики темпы роста долга. Да и если уже опять начато куе, значит, счет пошел на месяцы. И пузырю фонды некуда дуться - что же будет с такими темпами через 9 лет - насдак вырастет еще в 8 раз после роста в 8 раз за прошлые 10 лет? А гос. долг с нынешними темпами достигнет 200% ВВП. Вряд ли эта система продержится до таких уровней. Всем дойдет гораздо раньше, что мир - это не тока США и их бумаги, а бумаги эти - пузырь и финансовая пирамида.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:21
2 года назад начала расти доходность облигаций, достигая 3,3% годовых. Обслуживать такой процент было тяжело. А сейчас опять 1,8% - много легче.
Поэтому и сдвинул горизонт до 29-го года. А насчет индексов не переживайте - Доу Джонс на момент начала Великой депрессии 90 лет назад был...360+. В 80 раз меньше нынешнего! И тогда это был действительно пузырь с отношение P/E (Price/EBIDTA)всего-то 10+ раз для большинства акций (у рухнувших в итоге в 7 раз!!! акций Дженерал Моторс это соотношение было всего 9), у большинства нынешних голубых фишек - 15-20 раз. Просто другой была цена денег (ставка ФРС 5-7% годовых), гораздо меньше вмешательство государства - тонущие компании никто, наращивая госдолг, не спасал, да и механизмов хеджирования таких тоже не было. Уверяю Вас, весьма вероятно, что Доу Джонс пробьет и 31-32000 безо всякой коррекции.И ПОКА не наблюдается никакого пузыря.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:43
Важно, если вдруг акционер задумает (например через судебный процесс) взять у эмитента свою долю активов в денежном выражении по рыночной стоимости. А может быть в какой-то натуральной форме. Конечно не в процессе ликвидации АО, а в момент его функционирования.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:56
Но 3.3 по тем облигациям все равно надо платить, так как большая их часть долгосрочные. Да и процент этот рисуют какой хотят, так как занимают частично у печатного станка. Это просто спровоцирует гиперок, как только лопнет фондовый пузырь и деньги с него пойдут в пшеницу, золото и патроны. И 5% ставка или 2%, это не оправдывает надувания пузыря в 8 раз за 10 лет. Вы сами себе противоречите, доказали, что это пузырь, который уже надут вдвое больше чем перед Великой Депрессией, и утверждаете, что не пузырь.
С такими темпами 31-32 может быть уже через месяц-2 (это не срок и рост так себе, глядя на последние темпы, вы недооцениваете печатный станок и пузыренадувателей). Никто не знает, достигнет ли доу этих уровней или пузырь лопнет раньше, но что счет пошел на месяцы, это понятно. Максимум, чего они могут достичь титаническими усилиями, круглосуточным гулом печатного станка и одурачиванием всего мира, это додержать до выборов, и то, если в этом будет заинтересован не только Трамп, а и ФРС, и правительство, и подконтрольные СМИ, и т.д., и не факт, что это удастся, но возможно, Трамп поставил такую цель и если ему еще не готовится подлянка перед выборами (что вполне реально, конкуренты тоже не дремлют). Но цена этой авантюры будет очень высокой новая Великая Депрессия это минимум, а максимум - мировая война, чтоб оправдать этим обвал доллара, трежерей и фонды.
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