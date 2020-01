Форуми / Банківські метали та

Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:46 Так а я о чем - это те самые простофили, которые скупают американские бумаги и спонсируют этот дефицит. Вряд ли лет на 7-9, тем более, что о 7 годах вы уже писали 2 года назад. Слишком велики темпы роста долга. Да и если уже опять начато куе, значит, счет пошел на месяцы. И пузырю фонды некуда дуться - что же будет с такими темпами через 9 лет - насдак вырастет еще в 8 раз после роста в 8 раз за прошлые 10 лет? А гос. долг с нынешними темпами достигнет 200% ВВП. Вряд ли эта система продержится до таких уровней. Всем дойдет гораздо раньше, что мир - это не тока США и их бумаги, а бумаги эти - пузырь и финансовая пирамида. hxbbgaf Повідомлень: 21224 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1413 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата

2 года назад начала расти доходность облигаций, достигая 3,3% годовых. Обслуживать такой процент было тяжело. А сейчас опять 1,8% - много легче.

Поэтому и сдвинул горизонт до 29-го года. А насчет индексов не переживайте - Доу Джонс на момент начала Великой депрессии 90 лет назад был...360+. В 80 раз меньше нынешнего! И тогда это был действительно пузырь с отношение P/E (Price/EBIDTA)всего-то 10+ раз для большинства акций (у рухнувших в итоге в 7 раз!!! акций Дженерал Моторс это соотношение было всего 9), у большинства нынешних голубых фишек - 15-20 раз. Просто другой была цена денег (ставка ФРС 5-7% годовых), гораздо меньше вмешательство государства - тонущие компании никто, наращивая госдолг, не спасал, да и механизмов хеджирования таких тоже не было. Уверяю Вас, весьма вероятно, что Доу Джонс пробьет и 31-32000 безо всякой коррекции.И ПОКА не наблюдается никакого пузыря. 2 года назад начала расти доходность облигаций, достигая 3,3% годовых. Обслуживать такой процент было тяжело. А сейчас опять 1,8% - много легче.Поэтому и сдвинул горизонт до 29-го года. А насчет индексов не переживайте - Доу Джонс на момент начала Великой депрессии 90 лет назад был...360+. В 80 раз меньше нынешнего! И тогда это был действительно пузырь с отношение P/E (Price/EBIDTA)всего-то 10+ раз для большинства акций (у рухнувших в итоге в 7 раз!!! акций Дженерал Моторс это соотношение было всего 9), у большинства нынешних голубых фишек - 15-20 раз. Просто другой была цена денег (ставка ФРС 5-7% годовых), гораздо меньше вмешательство государства - тонущие компании никто, наращивая госдолг, не спасал, да и механизмов хеджирования таких тоже не было. Уверяю Вас, весьма вероятно, что Доу Джонс пробьет и 31-32000 безо всякой коррекции.И ПОКА не наблюдается никакого пузыря. Волгарь Повідомлень: 7426 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:43 Волгарь написав: tumos написав: Волгарь написав: Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать. Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать.



Но 3.3 по тем облигациям все равно надо платить, так как большая их часть долгосрочные. Да и процент этот рисуют какой хотят, так как занимают частично у печатного станка. Это просто спровоцирует гиперок, как только лопнет фондовый пузырь и деньги с него пойдут в пшеницу, золото и патроны. И 5% ставка или 2%, это не оправдывает надувания пузыря в 8 раз за 10 лет. Вы сами себе противоречите, доказали, что это пузырь, который уже надут вдвое больше чем перед Великой Депрессией, и утверждаете, что не пузырь.

С такими темпами 31-32 может быть уже через месяц-2 (это не срок и рост так себе, глядя на последние темпы, вы недооцениваете печатный станок и пузыренадувателей). Никто не знает, достигнет ли доу этих уровней или пузырь лопнет раньше, но что счет пошел на месяцы, это понятно. Максимум, чего они могут достичь титаническими усилиями, круглосуточным гулом печатного станка и одурачиванием всего мира, это додержать до выборов, и то, если в этом будет заинтересован не только Трамп, а и ФРС, и правительство, и подконтрольные СМИ, и т.д., и не факт, что это удастся, но возможно, Трамп поставил такую цель и если ему еще не готовится подлянка перед выборами (что вполне реально, конкуренты тоже не дремлют). Но цена этой авантюры будет очень высокой новая Великая Депрессия это минимум, а максимум - мировая война, чтоб оправдать этим обвал доллара, трежерей и фонды. Но 3.3 по тем облигациям все равно надо платить, так как большая их часть долгосрочные. Да и процент этот рисуют какой хотят, так как занимают частично у печатного станка. Это просто спровоцирует гиперок, как только лопнет фондовый пузырь и деньги с него пойдут в пшеницу, золото и патроны. И 5% ставка или 2%, это не оправдывает надувания пузыря в 8 раз за 10 лет. Вы сами себе противоречите, доказали, что это пузырь, который уже надут вдвое больше чем перед Великой Депрессией, и утверждаете, что не пузырь.С такими темпами 31-32 может быть уже через месяц-2 (это не срок и рост так себе, глядя на последние темпы, вы недооцениваете печатный станок и пузыренадувателей). Никто не знает, достигнет ли доу этих уровней или пузырь лопнет раньше, но что счет пошел на месяцы, это понятно. Максимум, чего они могут достичь титаническими усилиями, круглосуточным гулом печатного станка и одурачиванием всего мира, это додержать до выборов, и то, если в этом будет заинтересован не только Трамп, а и ФРС, и правительство, и подконтрольные СМИ, и т.д., и не факт, что это удастся, но возможно, Трамп поставил такую цель и если ему еще не готовится подлянка перед выборами (что вполне реально, конкуренты тоже не дремлют). Но цена этой авантюры будет очень высокой новая Великая Депрессия это минимум, а максимум - мировая война, чтоб оправдать этим обвал доллара, трежерей и фонды. hxbbgaf Повідомлень: 21224 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1413 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 01:33 наблюдательный написав: В течение 20-й сессии подряд он упал до восьмимесячного минимума.



Это явный признак того, что мировая экономика затухает.

В течение 20-й сессии подряд он упалЭто явный признак того, что мировая экономика затухает.

Это маленькая временная выборка для анализа и выводов, недостаточная

давайте на большем тайм-фрейме посмотрим 5 лет https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND

ничего катастрафичного . в 16 и 18 годах индекс падал и ниже



по инверсии кривой доходности должно грохнуться от 3 месяцев до 18. прошло 4 вроде

это из писанины всяких аналитиков

а когда сам смотришь https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y

так с июня 1998 до начала кризиса в 2001 почти три года прошло

и что , кому-то запомнился этот кризис? золото вообще на низах было



и когда начнется бадабум золото возможно будет корректироваться . как в 08 году на 30 процентов помните? только вот с какой цифры

и где его сейчас брать в украине? да еще и что бы не светиться Это маленькая временная выборка для анализа и выводов, недостаточнаядавайте на большем тайм-фрейме посмотрим 5 летничего катастрафичного . в 16 и 18 годах индекс падал и нижепо инверсии кривой доходности должно грохнуться от 3 месяцев до 18. прошло 4 вродеэто из писанины всяких аналитикова когда сам смотришьтак с июня 1998 до начала кризиса в 2001 почти три года прошлои что , кому-то запомнился этот кризис? золото вообще на низах былои когда начнется бадабум золото возможно будет корректироваться . как в 08 году на 30 процентов помните? только вот с какой цифрыи где его сейчас брать в украине? да еще и что бы не светиться serp6769

Повідомлень: 38 З нами з: 22.10.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 12:27 serp6769 написав: так с июня 1998 до начала кризиса в 2001 почти три года прошло

и что , кому-то запомнился этот кризис? золото вообще на низах было

и когда начнется бадабум золото возможно будет корректироваться . как в 08 году на 30 процентов помните? только вот с какой цифры

и где его сейчас брать в украине? да еще и что бы не светиться так с июня 1998 до начала кризиса в 2001 почти три года прошлои что , кому-то запомнился этот кризис? золото вообще на низах былои когда начнется бадабум золото возможно будет корректироваться . как в 08 году на 30 процентов помните? только вот с какой цифрыи где его сейчас брать в украине? да еще и что бы не светиться

То был азиатский кризис, а не американский. Мы же о цене в долларах говорим. США тогда имели профицит бюджета и долг 38% ВВП, а сейчас гигантский дефицит и долг 115% и летит вверх. Это катастрофа. Катастрофа американской экономики, которую хотят замылить созданием неокупаемых рабочих мест за счет печатного станка и выкупа фонды с него же плюс принуждение других центробанков выкупать трэш с их печатных станков. Но центробанки что-то начали понимать и массово скупают золото, а не распродают сотнями и тысячами тонн как тогда.

Не факт, что будет как в 8-м году, когда оно несколько месяцев корректировалось, сейчас этих нескольких месяцев на покупку может и не быть, потому что все уже ученые, что все проблемы будут пытаться решить с помощью КуЕ и печатных станков и при любых проблемах оно будет лететь вверх. А серебро рискует вырасти в разы за считанные дни, так как оно очень недооценено.

Где брать? Таблички мало?

https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/60#2:0

Документы, по-моему, то ли от 150 тыщ за раз, то ли уже даже больше. То был азиатский кризис, а не американский. Мы же о цене в долларах говорим. США тогда имели профицит бюджета и долг 38% ВВП, а сейчас гигантский дефицит и долг 115% и летит вверх. Это катастрофа. Катастрофа американской экономики, которую хотят замылить созданием неокупаемых рабочих мест за счет печатного станка и выкупа фонды с него же плюс принуждение других центробанков выкупать трэш с их печатных станков. Но центробанки что-то начали понимать и массово скупают золото, а не распродают сотнями и тысячами тонн как тогда.Не факт, что будет как в 8-м году, когда оно несколько месяцев корректировалось, сейчас этих нескольких месяцев на покупку может и не быть, потому что все уже ученые, что все проблемы будут пытаться решить с помощью КуЕ и печатных станков и при любых проблемах оно будет лететь вверх. А серебро рискует вырасти в разы за считанные дни, так как оно очень недооценено.Где брать? Таблички мало?Документы, по-моему, то ли от 150 тыщ за раз, то ли уже даже больше. hxbbgaf Повідомлень: 21224 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1413 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 22:28 serp6769 написав: Это маленькая временная выборка для анализа и выводов, недостаточная

давайте на большем тайм-фрейме посмотрим 5 лет https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND

ничего катастрафичного . в 16 и 18 годах индекс падал и ниже

Это маленькая временная выборка для анализа и выводов, недостаточнаядавайте на большем тайм-фрейме посмотрим 5 летничего катастрафичного . в 16 и 18 годах индекс падал и ниже

Конечно, катастрофы нет. Но с маленьких негативных данных складываются большие.

Вот ещё один негатив. Думаю что основной:





Посмотрите сколько денег закачала ФРС в банковскую систему только за последние 3.5 мес. - $255 млрд.! Иначе Repo Market просто остановился бы.

В сентябре уровень недоверия между банками начал зашкаливать и ставки на межбанке доходили до 10%.

Рынок РЕПО спасли, деньги закачали, но обратно их так и не изъяли.

Как будто так и надо.

Сможет ли ФРС сейчас прекратить вливания и поднять ставку, что бы нормализовать финансовую систему? Теоретически да.

В 2018 г. они это начали делать, но тогда это привело к падению фонды почти на 20%, перевернутым кривым доходности и угрозе рецессии.

Ну а сейчас, если ФРС опять попытается это повторить, то рынки рухнут уже не на 20%, а на все 30-35. А нужно ли это всё главному дирижеру на рынках - Трампу, в год его перевыборов? Конечно нет, так как Америка, по его словам, всегда должна быть первой. Тем более что стул под ним и так шатается.

Поэтому денежку будут вливать и дальше, делая вид что всё хорошо.

А тем временем, 2019 году, 500 самых богатых людей в мире стали богаче на $12 триллионов, 45% американцев не имеют сбережений вообще, а 70% не могут найти 1000 баксов на чрезвычайную ситуацию без кредитов.

Так кто будет покупать товары и поднимать внутренний спрос?

Это, кстати, касается не только США.



Глядя на этот график, есть большие сомнения что золото не будет расти и дальше. Конечно, катастрофы нет. Но с маленьких негативных данных складываются большие.Вот ещё один негатив. Думаю что основной:Посмотрите сколько денег закачала ФРС в банковскую систему только за последние 3.5 мес. - $255 млрд.! Иначе Repo Market просто остановился бы.В сентябре уровень недоверия между банками начал зашкаливать и ставки на межбанке доходили до 10%.Рынок РЕПО спасли, деньги закачали, но обратно их так и не изъяли.Как будто так и надо.Сможет ли ФРС сейчас прекратить вливания и поднять ставку, что бы нормализовать финансовую систему? Теоретически да.В 2018 г. они это начали делать, но тогда это привело к падению фонды почти на 20%, перевернутым кривым доходности и угрозе рецессии.Ну а сейчас, если ФРС опять попытается это повторить, то рынки рухнут уже не на 20%, а на все 30-35. А нужно ли это всё главному дирижеру на рынках - Трампу, в год его перевыборов? Конечно нет, так как Америка, по его словам, всегда должна быть первой. Тем более что стул под ним и так шатается.Поэтому денежку будут вливать и дальше, делая вид что всё хорошо.А тем временем, 2019 году, 500 самых богатых людей в мире стали богаче на $12 триллионов, 45% американцев не имеют сбережений вообще, а 70% не могут найти 1000 баксов на чрезвычайную ситуацию без кредитов.Так кто будет покупать товары и поднимать внутренний спрос?Это, кстати, касается не только США.Глядя на этот график, есть большие сомнения что золото не будет расти и дальше. наблюдательный

Повідомлень: 3374 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 01:47 hxbbgaf написав: serp6769 написав: а когда сам смотришь https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y

так с июня 1998 до начала кризиса в 2001 почти три года прошло

и что , кому-то запомнился этот кризис? золото вообще на низах было

а когда сам смотришьтак с июня 1998 до начала кризиса в 2001 почти три года прошлои что , кому-то запомнился этот кризис? золото вообще на низах было

То был азиатский кризис, а не американский. Мы же о цене в долларах говорим. С То был азиатский кризис, а не американский. Мы же о цене в долларах говорим. С

молодец, хебебе, трежери это конечно в азии , доткомы тоже. ты как всегда в точку

https://www.youtube.com/watch?v=DSMFfN9TYDA молодец, хебебе, трежери это конечно в азии , доткомы тоже. ты как всегда в точку serp6769

Повідомлень: 38 З нами з: 22.10.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 02:08 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Посмотрите сколько денег закачала ФРС в банковскую систему только за последние 3.5 мес. - $255 млрд.! Посмотрите сколько денег закачала ФРС в банковскую систему только за последние 3.5 мес. - $255 млрд.!

250? тю, я думал больше

только на нг праздники резервировали завозили, читал, 500млрд

ну и что? кто знает сколько нужно рынкам , банкам?

там совсем другой движ. нашим мозгам не понять.

это надо быть экспертом чтобы понимать сколько это - 250? мало, много, куда это, на сколько это. таких людей в мире единицы которые оценивают , принимают решения

и это не мы с вами

260 за 3.5 мес.... было и больше, было и дольше

а до этой закачки фрс вывела с рынков 600млд . и?

конечно , это хреновый сигнал : кассовый разрыв на рынке репо , но это не индикатор

а вот инверсия кривой трежерей - четкий указатель. последние 7 раз с 50х годов после касания кривой нуля в америке начинался кризис, но с разным временным лагом

открываем https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y , выбираем время MAX и смотрим (серые полосы это кризисы)

то есть начнется от прямо сейчас и до 3 лет, а может и 4 или 5( это уже будет новый рекорд)

рэй далио захеджировался опционами на март. почему-то не на май, и не на май 2021

вот такой еще анализ закину: https://www.youtube.com/watch?v=5EEqAEuSgsM&t=1062s 250? тю, я думал большетолько на нг праздники резервировали завозили, читал, 500млрдну и что? кто знает сколько нужно рынкам , банкам?там совсем другой движ. нашим мозгам не понять.это надо быть экспертом чтобы понимать сколько это - 250? мало, много, куда это, на сколько это. таких людей в мире единицы которые оценивают , принимают решенияи это не мы с вами260 за 3.5 мес.... было и больше, было и дольшеа до этой закачки фрс вывела с рынков 600млд . и?конечно , это хреновый сигнал : кассовый разрыв на рынке репо , но это не индикатора вот инверсия кривой трежерей - четкий указатель. последние 7 раз с 50х годов после касания кривой нуля в америке начинался кризис, но с разным временным лагомоткрываем, выбираем время MAX и смотрим (серые полосы это кризисы)то есть начнется от прямо сейчас и до 3 лет, а может и 4 или 5( это уже будет новый рекорд)рэй далио захеджировался опционами на март. почему-то не на май, и не на май 2021вот такой еще анализ закину: serp6769

Повідомлень: 38 З нами з: 22.10.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 11:40 serp6769 написав: 250? тю, я думал больше

250? тю, я думал больше

Так это ещё не всё. Там ещё краткосрочных T-bills на 169 ярдов(синим)

Сумма получается не малая.

ФРС очевидно идёт на рекорд:

On September 4, 2019, the assets on the balance sheet of the Federal Reserve stood at $3.761 trillion. As of January 1, that figure is $4,173,626,000,000. That’s an increase of $413 billion in just the past 119 days and the Fed does not seem inclined to turn off its money spigot to Wall Street anytime soon. At the rate the Fed is now going, its balance sheet is likely to eclipse the $4.5 trillion all-time high it reached in 2015 as a result of the unprecedented sums it funneled to Wall Street following the epic financial crash in 2008 and its three rounds of quantitative easing (QE) to keep interest rates low to appease Wall Street’s trading houses and their trillions of dollars in interest-rate derivative bets.

https://wallstreetonparade.com/2020/01/ ... -119-days/ Так это ещё не всё. Там ещё краткосрочных T-bills на 169 ярдов(синим)Сумма получается не малая.ФРС очевидно идёт на рекорд: наблюдательный

