serp6769 написав:а когда сам смотришь https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y так с июня 1998 до начала кризиса в 2001 почти три года прошло и что , кому-то запомнился этот кризис? золото вообще на низах было
То был азиатский кризис, а не американский. Мы же о цене в долларах говорим. С
А что было с трежерями в 98-м году? Доткомы в 2000 как рухнули и через год золото начало свой 10-летний путь вверх. Опоздание было из-за коррупции ЦБ Англии, который слил все свое золото на низах еще и на 10% дешевле рынка.