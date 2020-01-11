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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2020202120222023
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:54

  serp6769 написав:
  hxbbgaf написав:
  serp6769 написав:а когда сам смотришь https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y
так с июня 1998 до начала кризиса в 2001 почти три года прошло
и что , кому-то запомнился этот кризис? золото вообще на низах было

То был азиатский кризис, а не американский. Мы же о цене в долларах говорим. С

молодец, хебебе, трежери это конечно в азии , доткомы тоже. ты как всегда в точку
https://www.youtube.com/watch?v=DSMFfN9TYDA

А что было с трежерями в 98-м году? Доткомы в 2000 как рухнули и через год золото начало свой 10-летний путь вверх. Опоздание было из-за коррупции ЦБ Англии, который слил все свое золото на низах еще и на 10% дешевле рынка.
hxbbgaf
 
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