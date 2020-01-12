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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2020202120222023
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:56

  hxbbgaf написав:
  serp6769 написав:
  hxbbgaf написав:То был азиатский кризис, а не американский. Мы же о цене в долларах говорим. С

молодец, хебебе, трежери это конечно в азии , доткомы тоже. ты как всегда в точку
https://www.youtube.com/watch?v=DSMFfN9TYDA

А что было с трежерями в 98-м году?

так а.... график слабо открыть ? и нажать на MAX по времени (фреймтайм)
https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y
вы так странно себя ведете. годами алармируете: каравул, спасайся кто может, вокзал отходит, хулиганы последнего нажитого лишают. и тут пропустили срабатывание такого важного индикатора? а ну быстро гуглить что такое инверсия доходности
serp6769
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:25

Ну, крах доткомов же тогда произошел, а потом и золото вверх пошло. Хотя я в эти инверсии не верю, тем более сейчас, ну, нет там рынка, все искусственно. Вот гос. долг и бюджетный дефицит - да, показатели того, насколько сильно будет гудеть печатный станок в ближайшее время.
Кстати, говорят, опять американскую базу обстреляли.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2020202120222023
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