так а.... график слабо открыть ? и нажать на MAX по времени (фреймтайм) https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y вы так странно себя ведете. годами алармируете: каравул, спасайся кто может, вокзал отходит, хулиганы последнего нажитого лишают. и тут пропустили срабатывание такого важного индикатора? а ну быстро гуглить что такое инверсия доходности
Ну, крах доткомов же тогда произошел, а потом и золото вверх пошло. Хотя я в эти инверсии не верю, тем более сейчас, ну, нет там рынка, все искусственно. Вот гос. долг и бюджетный дефицит - да, показатели того, насколько сильно будет гудеть печатный станок в ближайшее время. Кстати, говорят, опять американскую базу обстреляли.