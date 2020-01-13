так а.... график слабо открыть ? и нажать на MAX по времени (фреймтайм) https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y вы так странно себя ведете. годами алармируете: каравул, спасайся кто может, вокзал отходит, хулиганы последнего нажитого лишают. и тут пропустили срабатывание такого важного индикатора? а ну быстро гуглить что такое инверсия доходности
Ну, крах доткомов же тогда произошел, а потом и золото вверх пошло. Хотя я в эти инверсии не верю, тем более сейчас, ну, нет там рынка, все искусственно. Вот гос. долг и бюджетный дефицит - да, показатели того, насколько сильно будет гудеть печатный станок в ближайшее время. Кстати, говорят, опять американскую базу обстреляли.
hxbbgaf написав:Так а я о чем - это те самые простофили, которые скупают американские бумаги и спонсируют этот дефицит. Вряд ли лет на 7-9, тем более, что о 7 годах вы уже писали 2 года назад. Слишком велики темпы роста долга. Да и если уже опять начато куе, значит, счет пошел на месяцы. И пузырю фонды некуда дуться - что же будет с такими темпами через 9 лет - насдак вырастет еще в 8 раз после роста в 8 раз за прошлые 10 лет? А гос. долг с нынешними темпами достигнет 200% ВВП. Вряд ли эта система продержится до таких уровней. Всем дойдет гораздо раньше, что мир - это не тока США и их бумаги, а бумаги эти - пузырь и финансовая пирамида.
2 года назад начала расти доходность облигаций, достигая 3,3% годовых. Обслуживать такой процент было тяжело. А сейчас опять 1,8% - много легче. Поэтому и сдвинул горизонт до 29-го года. А насчет индексов не переживайте - Доу Джонс на момент начала Великой депрессии 90 лет назад был...360+. В 80 раз меньше нынешнего! И тогда это был действительно пузырь с отношение P/E (Price/EBIDTA)всего-то 10+ раз для большинства акций (у рухнувших в итоге в 7 раз!!! акций Дженерал Моторс это соотношение было всего 9), у большинства нынешних голубых фишек - 15-20 раз. Просто другой была цена денег (ставка ФРС 5-7% годовых), гораздо меньше вмешательство государства - тонущие компании никто, наращивая госдолг, не спасал, да и механизмов хеджирования таких тоже не было. Уверяю Вас, весьма вероятно, что Доу Джонс пробьет и 31-32000 безо всякой коррекции.И ПОКА не наблюдается никакого пузыря.
Но 3.3 по тем облигациям все равно надо платить,[/size] так как большая их часть долгосрочные. Да и процент этот рисуют какой хотят, так как занимают частично у печатного станка. Это просто спровоцирует гиперок, как только лопнет фондовый пузырь и деньги с него пойдут в пшеницу, золото и патроны. И 5% ставка или 2%, это не оправдывает надувания пузыря в 8 раз за 10 лет. Вы сами себе противоречите, доказали, что это пузырь, который уже надут вдвое больше чем перед Великой Депрессией, и утверждаете, что не пузырь.
НЕ НАДО. Облигации обращаются на рынке, а рынок оценивает ее ВЫШЕ НОМИНАЛА. Проще говоря,100 долларовая облигация может стоить в момент выпуска 117 долларов, а доход по ней, возникает из того, что у облигации есть купон (скажем 2%), который оплачивается Казначейством ежегодно, а потом, через 10 лет ее владелец получит тело - 100 ДОЛЛАРОВ. Тогда доходность вложений (2 доллара в год на 117 вложенных) и будет составлять 1,7% годовых. В итоге возникает огромный ВТОРИЧНЫЙ рынок, основанный на чистой математике, где котировки/цены напрямую зависят от времени обращения и сроков погашения.
Важно, если вдруг акционер задумает (например через судебный процесс) взять у эмитента свою долю активов в денежном выражении по рыночной стоимости. А может быть в какой-то натуральной форме. Конечно не в процессе ликвидации АО, а в момент его функционирования.
В теории - ДА. Но Ваша тирада, уж простите, ясно доказывает, что С АКЦИЯМИ ВЫ НИКОГДА ДЕЛО НЕ ИМЕЛИ. У так называемых голубых фишек миллионы физических акционеров владеют совокупно миллиардами акций, поэтому описанные массовые судебные процессы физически невозможны. А на самом деле процесс простой - например 8 тыс. акций Сбербанка одним кликом /звонком покупаете сегодня по 257-30 и продаете по 259-15 (свежий личный пример) И так до июня, когда перед отсечением цена акций не достигнет, например, 280-ти рублей. Дальше - чистая арихметика. Дивиденды в этом году с большой долей вероятности составят 19-80 (17-20 чистыми). После отсечения курс упадет минимум на размер дивидендов (реально -больше). Т.е. у владельца, в зависимости от цены входа, есть выбор - продать на пике или дождаться дивов. Иногда, с учетом разбежки даты отсечения по срокам (например Сбер и Газпром), при хорошей точке входа удается ПРОКРУТИЬСЯ - т.е. заработать на росте курса Сбера и дивах Газпрома.
Волгарь Ну вы описываете трейдинг))) Это все для пары % кто реально этим занимается. И можно заработать. а можно и нет. Если полезть туда без опыта, точно тебя поимеют на 95 %. Логичнеесмотреть на тенденцию, и войти в лонг по Золоту, или Газу если веришь в рост. Если совсем веришь, то можно с левериджем Ну или в шорт по SP 500 или FANG перед предполагаемым кризисом)))
Востаннє редагувалось Shummi в Пон 13 січ, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:В теории - ДА. Но Ваша тирада, уж простите, ясно доказывает, что С АКЦИЯМИ ВЫ НИКОГДА ДЕЛО НЕ ИМЕЛИ. У так называемых голубых фишек миллионы физических акционеров владеют совокупно миллиардами акций, поэтому описанные массовые судебные процессы физически невозможны. А на самом деле процесс простой - например 8 тыс. акций Сбербанка одним кликом /звонком покупаете сегодня по 257-30 и продаете по 259-15 (свежий личный пример) И так до июня, когда перед отсечением цена акций не достигнет, например, 280-ти рублей. Дальше - чистая арихметика. Дивиденды в этом году с большой долей вероятности составят 19-80 (17-20 чистыми). После отсечения курс упадет минимум на размер дивидендов (реально -больше). Т.е. у владельца, в зависимости от цены входа, есть выбор - продать на пике или дождаться дивов. Иногда, с учетом разбежки даты отсечения по срокам (например Сбер и Газпром), при хорошей точке входа удается ПРОКРУТИЬСЯ - т.е. заработать на росте курса Сбера и дивах Газпрома.
Да причем здесь голубые фишки. Я Вам говорю о последствиях, которые возникают , если принять Ваш подход. Не составит труда завалить деятельность успешного АО, если позволить акционеру забирать долю активов. Но раз начали приводить в пример голубые фишки, то укажите в каких из этих АО акционер имеет право на свою долю активов ? PS Просто прикиньте даже по голубым фишкам каким будет неконтролируемым процесс деятельности АО, если в любой момент любой держатель акций захочет забрать в денежном отношении часть рыночной стоимости АО. Хотя подумайте откуда АО будет брать средства для погашения требования.