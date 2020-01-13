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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2020202120222023 Додано: Нед 12 січ, 2020 20:56 hxbbgaf написав: serp6769 написав: hxbbgaf написав: То был азиатский кризис, а не американский. Мы же о цене в долларах говорим. С То был азиатский кризис, а не американский. Мы же о цене в долларах говорим. С

молодец, хебебе, трежери это конечно в азии , доткомы тоже. ты как всегда в точку

https://www.youtube.com/watch?v=DSMFfN9TYDA молодец, хебебе, трежери это конечно в азии , доткомы тоже. ты как всегда в точку

А что было с трежерями в 98-м году? А что было с трежерями в 98-м году?

так а.... график слабо открыть ? и нажать на MAX по времени (фреймтайм)

https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y

вы так странно себя ведете. годами алармируете: каравул, спасайся кто может, вокзал отходит, хулиганы последнего нажитого лишают. и тут пропустили срабатывание такого важного индикатора? а ну быстро гуглить что такое инверсия доходности так а.... график слабо открыть ? и нажать на MAX по времени (фреймтайм)вы так странно себя ведете. годами алармируете: каравул, спасайся кто может, вокзал отходит, хулиганы последнего нажитого лишают. и тут пропустили срабатывание такого важного индикатора? а ну быстро гуглить что такое инверсия доходности serp6769

Повідомлень: 39 З нами з: 22.10.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:25 Ну, крах доткомов же тогда произошел, а потом и золото вверх пошло. Хотя я в эти инверсии не верю, тем более сейчас, ну, нет там рынка, все искусственно. Вот гос. долг и бюджетный дефицит - да, показатели того, насколько сильно будет гудеть печатный станок в ближайшее время.

Кстати, говорят, опять американскую базу обстреляли. hxbbgaf Повідомлень: 21228 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1413 раз. Подякували: 2135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 00:37 hxbbgaf написав: Хотя я в эти инверсии не верю, тем более сейчас, ну, нет там рынка, все искусственно. Хотя я в эти инверсии не верю, тем более сейчас, ну, нет там рынка, все искусственно. та нет еслиб это регулировалось не допустили бы инверсии, которая - грозный знак грядущего песца

Кстати, говорят, опять американскую базу обстреляли. не не, ты лучше прислушайся, это они тебя зовут

https://www.youtube.com/watch?v=DSMFfN9TYDA та нет еслиб это регулировалось не допустили бы инверсии, которая - грозный знак грядущего песцане не, ты лучше прислушайся, это они тебя зовут serp6769

Повідомлень: 39 З нами з: 22.10.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 14:15 hxbbgaf написав: Волгарь написав: hxbbgaf написав: Так а я о чем - это те самые простофили, которые скупают американские бумаги и спонсируют этот дефицит. Вряд ли лет на 7-9, тем более, что о 7 годах вы уже писали 2 года назад. Слишком велики темпы роста долга. Да и если уже опять начато куе, значит, счет пошел на месяцы. И пузырю фонды некуда дуться - что же будет с такими темпами через 9 лет - насдак вырастет еще в 8 раз после роста в 8 раз за прошлые 10 лет? А гос. долг с нынешними темпами достигнет 200% ВВП. Вряд ли эта система продержится до таких уровней. Всем дойдет гораздо раньше, что мир - это не тока США и их бумаги, а бумаги эти - пузырь и финансовая пирамида. Так а я о чем - это те самые простофили, которые скупают американские бумаги и спонсируют этот дефицит. Вряд ли лет на 7-9, тем более, что о 7 годах вы уже писали 2 года назад. Слишком велики темпы роста долга. Да и если уже опять начато куе, значит, счет пошел на месяцы. И пузырю фонды некуда дуться - что же будет с такими темпами через 9 лет - насдак вырастет еще в 8 раз после роста в 8 раз за прошлые 10 лет? А гос. долг с нынешними темпами достигнет 200% ВВП. Вряд ли эта система продержится до таких уровней. Всем дойдет гораздо раньше, что мир - это не тока США и их бумаги, а бумаги эти - пузырь и финансовая пирамида.

2 года назад начала расти доходность облигаций, достигая 3,3% годовых. Обслуживать такой процент было тяжело. А сейчас опять 1,8% - много легче.

Поэтому и сдвинул горизонт до 29-го года. А насчет индексов не переживайте - Доу Джонс на момент начала Великой депрессии 90 лет назад был...360+. В 80 раз меньше нынешнего! И тогда это был действительно пузырь с отношение P/E (Price/EBIDTA)всего-то 10+ раз для большинства акций (у рухнувших в итоге в 7 раз!!! акций Дженерал Моторс это соотношение было всего 9), у большинства нынешних голубых фишек - 15-20 раз. Просто другой была цена денег (ставка ФРС 5-7% годовых), гораздо меньше вмешательство государства - тонущие компании никто, наращивая госдолг, не спасал, да и механизмов хеджирования таких тоже не было. Уверяю Вас, весьма вероятно, что Доу Джонс пробьет и 31-32000 безо всякой коррекции.И ПОКА не наблюдается никакого пузыря. 2 года назад начала расти доходность облигаций, достигая 3,3% годовых. Обслуживать такой процент было тяжело. А сейчас опять 1,8% - много легче.Поэтому и сдвинул горизонт до 29-го года. А насчет индексов не переживайте - Доу Джонс на момент начала Великой депрессии 90 лет назад был...360+. В 80 раз меньше нынешнего! И тогда это был действительно пузырь с отношение P/E (Price/EBIDTA)всего-то 10+ раз для большинства акций (у рухнувших в итоге в 7 раз!!! акций Дженерал Моторс это соотношение было всего 9), у большинства нынешних голубых фишек - 15-20 раз. Просто другой была цена денег (ставка ФРС 5-7% годовых), гораздо меньше вмешательство государства - тонущие компании никто, наращивая госдолг, не спасал, да и механизмов хеджирования таких тоже не было. Уверяю Вас, весьма вероятно, что Доу Джонс пробьет и 31-32000 безо всякой коррекции.И ПОКА не наблюдается никакого пузыря.

Но 3.3 по тем облигациям все равно надо платить,[/size] так как большая их часть долгосрочные. Да и процент этот рисуют какой хотят, так как занимают частично у печатного станка. Это просто спровоцирует гиперок, как только лопнет фондовый пузырь и деньги с него пойдут в пшеницу, золото и патроны. И 5% ставка или 2%, это не оправдывает надувания пузыря в 8 раз за 10 лет. Вы сами себе противоречите, доказали, что это пузырь, который уже надут вдвое больше чем перед Великой Депрессией, и утверждаете, что не пузырь.

НЕ НАДО. Облигации обращаются на рынке, а рынок оценивает ее ВЫШЕ НОМИНАЛА. Проще говоря,100 долларовая облигация может стоить в момент выпуска 117 долларов, а доход по ней, возникает из того, что у облигации есть купон (скажем 2%), который оплачивается Казначейством ежегодно, а потом, через 10 лет ее владелец получит тело - 100 ДОЛЛАРОВ. Тогда доходность вложений (2 доллара в год на 117 вложенных) и будет составлять 1,7% годовых. В итоге возникает огромный ВТОРИЧНЫЙ рынок, основанный на чистой математике, где котировки/цены напрямую зависят от времени обращения и сроков погашения.

Важно, если вдруг акционер задумает (например через судебный процесс) взять у эмитента свою долю активов в денежном выражении по рыночной стоимости. А может быть в какой-то натуральной форме. Конечно не в процессе ликвидации АО, а в момент его функционирования.

НЕ НАДО. Облигации обращаются на рынке, а рынок оценивает ее ВЫШЕ НОМИНАЛА. Проще говоря,100 долларовая облигация может стоить в момент выпуска 117 долларов, а доход по ней, возникает из того, что у облигации есть купон (скажем 2%), который оплачивается Казначейством ежегодно, а потом, через 10 лет ее владелец получит тело - 100 ДОЛЛАРОВ. Тогда доходность вложений (2 доллара в год на 117 вложенных) и будет составлять 1,7% годовых. В итоге возникает огромный ВТОРИЧНЫЙ рынок, основанный на чистой математике, где котировки/цены напрямую зависят от времени обращения и сроков погашения.

В теории - ДА. Но Ваша тирада, уж простите, ясно доказывает, что С АКЦИЯМИ ВЫ НИКОГДА ДЕЛО НЕ ИМЕЛИ. У так называемых голубых фишек миллионы физических акционеров владеют совокупно миллиардами акций, поэтому описанные массовые судебные процессы физически невозможны. А на самом деле процесс простой - например 8 тыс. акций Сбербанка одним кликом /звонком покупаете сегодня по 257-30 и продаете по 259-15 (свежий личный пример) И так до июня, когда перед отсечением цена акций не достигнет, например, 280-ти рублей. Дальше - чистая арихметика. Дивиденды в этом году с большой долей вероятности составят 19-80 (17-20 чистыми). После отсечения курс упадет минимум на размер дивидендов (реально -больше). Т.е. у владельца, в зависимости от цены входа, есть выбор - продать на пике или дождаться дивов. Иногда, с учетом разбежки даты отсечения по срокам (например Сбер и Газпром), при хорошей точке входа удается ПРОКРУТИЬСЯ - т.е. заработать на росте курса Сбера и дивах Газпрома. В теории - ДА. Но Ваша тирада, уж простите, ясно доказывает, что С АКЦИЯМИ ВЫ НИКОГДА ДЕЛО НЕ ИМЕЛИ. У так называемых голубых фишек миллионы физических акционеров владеют совокупно миллиардами акций, поэтому описанные массовые судебные процессы физически невозможны. А на самом деле процесс простой - например 8 тыс. акций Сбербанка одним кликом /звонком покупаете сегодня по 257-30 и продаете по 259-15 (свежий личный пример) И так до июня, когда перед отсечением цена акций не достигнет, например, 280-ти рублей. Дальше - чистая арихметика. Дивиденды в этом году с большой долей вероятности составят 19-80 (17-20 чистыми). После отсечения курс упадет минимум на размер дивидендов (реально -больше). Т.е. у владельца, в зависимости от цены входа, есть выбор - продать на пике или дождаться дивов. Иногда, с учетом разбежки даты отсечения по срокам (например Сбер и Газпром), при хорошей точке входа удается ПРОКРУТИЬСЯ - т.е. заработать на росте курса Сбера и дивах Газпрома. Волгарь Повідомлень: 7428 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 18:19 Волгарь

Ну вы описываете трейдинг)))

Это все для пары % кто реально этим занимается. И можно заработать. а можно и нет.

Если полезть туда без опыта, точно тебя поимеют на 95 %.

Логичнеесмотреть на тенденцию, и войти в лонг по Золоту, или Газу если веришь в рост.

Если совсем веришь, то можно с левериджем

Ну или в шорт по SP 500 или FANG перед предполагаемым кризисом))) Ну вы описываете трейдинг)))Это все для пары % кто реально этим занимается. И можно заработать. а можно и нет.Если полезть туда без опыта, точно тебя поимеют на 95 %.Логичнеесмотреть на тенденцию, и войти в лонг по Золоту, или Газу если веришь в рост.Если совсем веришь, то можно с левериджемНу или в шорт по SP 500 или FANG перед предполагаемым кризисом))) Востаннє редагувалось Shummi в Пон 13 січ, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз. Shummi Повідомлень: 367 З нами з: 08.12.14 Подякував: 111 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 18:32 Волгарь написав: В теории - ДА. Но Ваша тирада, уж простите, ясно доказывает, что С АКЦИЯМИ ВЫ НИКОГДА ДЕЛО НЕ ИМЕЛИ. У так называемых голубых фишек миллионы физических акционеров владеют совокупно миллиардами акций, поэтому описанные массовые судебные процессы физически невозможны. А на самом деле процесс простой - например 8 тыс. акций Сбербанка одним кликом /звонком покупаете сегодня по 257-30 и продаете по 259-15 (свежий личный пример) И так до июня, когда перед отсечением цена акций не достигнет, например, 280-ти рублей. Дальше - чистая арихметика. Дивиденды в этом году с большой долей вероятности составят 19-80 (17-20 чистыми). После отсечения курс упадет минимум на размер дивидендов (реально -больше). Т.е. у владельца, в зависимости от цены входа, есть выбор - продать на пике или дождаться дивов. Иногда, с учетом разбежки даты отсечения по срокам (например Сбер и Газпром), при хорошей точке входа удается ПРОКРУТИЬСЯ - т.е. заработать на росте курса Сбера и дивах Газпрома. В теории - ДА. Но Ваша тирада, уж простите, ясно доказывает, что С АКЦИЯМИ ВЫ НИКОГДА ДЕЛО НЕ ИМЕЛИ. У так называемых голубых фишек миллионы физических акционеров владеют совокупно миллиардами акций, поэтому описанные массовые судебные процессы физически невозможны. А на самом деле процесс простой - например 8 тыс. акций Сбербанка одним кликом /звонком покупаете сегодня по 257-30 и продаете по 259-15 (свежий личный пример) И так до июня, когда перед отсечением цена акций не достигнет, например, 280-ти рублей. Дальше - чистая арихметика. Дивиденды в этом году с большой долей вероятности составят 19-80 (17-20 чистыми). После отсечения курс упадет минимум на размер дивидендов (реально -больше). Т.е. у владельца, в зависимости от цены входа, есть выбор - продать на пике или дождаться дивов. Иногда, с учетом разбежки даты отсечения по срокам (например Сбер и Газпром), при хорошей точке входа удается ПРОКРУТИЬСЯ - т.е. заработать на росте курса Сбера и дивах Газпрома.



Да причем здесь голубые фишки. Я Вам говорю о последствиях, которые возникают , если принять Ваш подход. Не составит труда завалить деятельность успешного АО, если позволить акционеру забирать долю активов. Но раз начали приводить в пример голубые фишки, то укажите в каких из этих АО акционер имеет право на свою долю активов ?

PS

Просто прикиньте даже по голубым фишкам каким будет неконтролируемым процесс деятельности АО, если в любой момент любой держатель акций захочет забрать в денежном отношении часть рыночной стоимости АО. Хотя подумайте откуда АО будет брать средства для погашения требования. Да причем здесь голубые фишки. Я Вам говорю о последствиях, которые возникают , если принять Ваш подход. Не составит труда завалить деятельность успешного АО, если позволить акционеру забирать долю активов. Но раз начали приводить в пример голубые фишки, то укажите в каких из этих АО акционер имеет право на свою долю активов ?PSПросто прикиньте даже по голубым фишкам каким будет неконтролируемым процесс деятельности АО, если в любой момент любой держатель акций захочет забрать в денежном отношении часть рыночной стоимости АО. Хотя подумайте откуда АО будет брать средства для погашения требования. tumos Повідомлень: 1023 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 22:47 Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30. hxbbgaf Повідомлень: 21228 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1413 раз. Подякували: 2135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 23:44 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30. Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.

Что бы произошел такой сценарий нужно что бы эти трюлики к людям дошли сначала. А они там сами в долгах как в шелках. Ипотеку и кредиты на машины будут выплачивать до 70ти лет. У них для покупки золота просто банально денег нет. Разве что на маленьку монетку так для прикола.

Вот у Индусов это культура, они его и покупают, с Китайцами на пару. Они готовы работать в три-погибели и жрать один рис 3 раза в день, зато золотое кольцо в нос вставить. А спекули им ,,помогают,, цены на него взвенчивая.

На серебро с пшеницей вообще спроса нет, вот и цена на них сейчас соответствующая.

Кто больше начнет серебра потребять или хлеба кушать для того что бы взвентить цены? Никто. Разве что спекули помогут. И то не на долго... Что бы произошел такой сценарий нужно что бы эти трюлики к людям дошли сначала. А они там сами в долгах как в шелках. Ипотеку и кредиты на машины будут выплачивать до 70ти лет. У них для покупки золота просто банально денег нет. Разве что на маленьку монетку так для прикола.Вот у Индусов это культура, они его и покупают, с Китайцами на пару. Они готовы работать в три-погибели и жрать один рис 3 раза в день, зато золотое кольцо в нос вставить. А спекули им ,,помогают,, цены на него взвенчивая.На серебро с пшеницей вообще спроса нет, вот и цена на них сейчас соответствующая.Кто больше начнет серебра потребять или хлеба кушать для того что бы взвентить цены? Никто. Разве что спекули помогут. И то не на долго... vladus17 Повідомлень: 1173 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2020202120222023 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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