Richi написав:Волгарь написав:В теории - ДА. Но Ваша тирада, уж простите, ясно доказывает, что С АКЦИЯМИ ВЫ НИКОГДА ДЕЛО НЕ ИМЕЛИ. А на самом деле процесс простой - например 8 тыс. акций Сбербанка одним кликом /звонком покупаете сегодня по 257-30 и продаете по 259-15 (свежий личный пример) Т.е. у владельца, в зависимости от цены входа, есть выбор - продать на пике или дождаться дивов. Иногда, с учетом разбежки даты отсечения по срокам (например Сбер и Газпром), при хорошей точке входа удается ПРОКРУТИЬСЯ - т.е. заработать на росте курса Сбера и дивах Газпрома.
Да и Вам не стоит иметь с этим дело. Люди с сотнями миллионов заходят, нанимают лучших трейдеров и в итоге понимают, что там делать нечего. Если Вы хотите играть но не знаете кто в этой игре лох, то вероятнее всего - это Вы. Что Вы покупаете/продаёте? Это всё одно, что с лопатой в руках соревноваться с экскаватором. Пока он выезжает на площадку, опускает ковш - Вы уже успеваете выкопать яму и Вам кажется, что Вы гораздо эффективнее. Но по факту, как только он приступает к работе - Вы понимаете насколько ничтожны были Ваши потуги. Вы знаете хоть одного человека (лично), который заработал на этом деньги? Люди зарабатываю капиталы когда рынок упал и они вопреки общему страху входят в него. Да, такое было и есть. Так многим удалось заработать очень хорошие деньги. Не у каждого хватили смелости купить акции Сити банка когда те упали на 90% или Сбера после падения на 70%.
Золото - это история не о зарабатывании, а о сохранении.
Ну, начнем с того, что СОТЕН МИЛЛИОНОВ (рублей) у меня действительно нет.
Есть меньше - 200+ тысяч акций Газпром, которые стоят чуть более 50 млн. рублей. Но на них я не играю - ввести их на биржу невозможно, по итогам года придется заплатить подоходный 13% (6,5 млн. - ЖАЛКО). Поэтому удовлетворяюсь дивидендами - 2,8 млн. рублей + в прошлом году.
А брокерский счет у меня всего на 2 млн., которые позволяют СТАБИЛЬНО зарабатывать 50-80 тыс. в месяц на мелкие расходы (а банки в РФ такую сумму выплачивают по депозиту за год - это альтернатива). Знаю ли я лично людей, заработавших деньги на акциях?НЕ СЧИТАЯ СЕБЯ, ТОЧНО ЕЩЕ ТРЕХ. Это мои меняющиеся персональные менеджеры в финансовой компании. Иногда, они в ноуте для проверки открывают свой брокерский счет - там я видел 23/25/28 млн. рублей соответственно. Молодые ребята /девушки до 30 лет. Кроме того, регулярно проводят семинары для заинтересованных лиц. Обычно, там собирается до 500 человек (а вообще в РФ открыто несколько миллионов брокерских счетов)
К тому же, опыт России отнюдь не уникален - в Европе и Америке, где банки платят мизер по депозитам (или даже берут деньги за хранение с клиентов), фондовый рынок - ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. Преимущество РФ в данном случае заключается в том, что рынок молодой, акции очень дешевы, а законодательство обязывает АО довести долю дивидендов до 50% от прибыли.
Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. По этому КТО УСПЕЛ-ТОТ И СЪЕЛ (укупит Газпром по 250 пока он не стал 500 или Сбербанк по 260 пока не 320). ЭТОГО МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ, все-таки акции - фиктивный капитал, НО ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫСОКА. Но по крайней мере - ЭТО ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ. если система падает - ТОЖЕ НЕ ПЛОХО, можно дешево купить (уже писал, что продал ГП по 253 - откупился по 250,88 сегодня же), растет - ПРОДАТЬ. Как в любом деле важно лишь не терять голову и не рисковать.