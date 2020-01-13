|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:32
Richi написав: Волгарь написав:
В теории - ДА. Но Ваша тирада, уж простите, ясно доказывает, что С АКЦИЯМИ ВЫ НИКОГДА ДЕЛО НЕ ИМЕЛИ. А на самом деле процесс простой - например 8 тыс. акций Сбербанка одним кликом /звонком покупаете сегодня по 257-30 и продаете по 259-15 (свежий личный пример) Т.е. у владельца, в зависимости от цены входа, есть выбор - продать на пике или дождаться дивов. Иногда, с учетом разбежки даты отсечения по срокам (например Сбер и Газпром), при хорошей точке входа удается ПРОКРУТИЬСЯ - т.е. заработать на росте курса Сбера и дивах Газпрома.
Да и Вам не стоит иметь с этим дело. Люди с сотнями миллионов заходят, нанимают лучших трейдеров и в итоге понимают, что там делать нечего. Если Вы хотите играть но не знаете кто в этой игре лох, то вероятнее всего - это Вы. Что Вы покупаете/продаёте? Это всё одно, что с лопатой в руках соревноваться с экскаватором. Пока он выезжает на площадку, опускает ковш - Вы уже успеваете выкопать яму и Вам кажется, что Вы гораздо эффективнее. Но по факту, как только он приступает к работе - Вы понимаете насколько ничтожны были Ваши потуги. Вы знаете хоть одного человека (лично), который заработал на этом деньги? Люди зарабатываю капиталы когда рынок упал и они вопреки общему страху входят в него. Да, такое было и есть. Так многим удалось заработать очень хорошие деньги. Не у каждого хватили смелости купить акции Сити банка когда те упали на 90% или Сбера после падения на 70%.
Золото - это история не о зарабатывании, а о сохранении.
Ну, начнем с того, что СОТЕН МИЛЛИОНОВ (рублей) у меня действительно нет.
Есть меньше - 200+ тысяч акций Газпром, которые стоят чуть более 50 млн. рублей. Но на них я не играю - ввести их на биржу невозможно, по итогам года придется заплатить подоходный 13% (6,5 млн. - ЖАЛКО). Поэтому удовлетворяюсь дивидендами - 2,8 млн. рублей + в прошлом году.
А брокерский счет у меня всего на 2 млн., которые позволяют СТАБИЛЬНО зарабатывать 50-80 тыс. в месяц на мелкие расходы (а банки в РФ такую сумму выплачивают по депозиту за год - это альтернатива). Знаю ли я лично людей, заработавших деньги на акциях?НЕ СЧИТАЯ СЕБЯ, ТОЧНО ЕЩЕ ТРЕХ. Это мои меняющиеся персональные менеджеры в финансовой компании. Иногда, они в ноуте для проверки открывают свой брокерский счет - там я видел 23/25/28 млн. рублей соответственно. Молодые ребята /девушки до 30 лет. Кроме того, регулярно проводят семинары для заинтересованных лиц. Обычно, там собирается до 500 человек (а вообще в РФ открыто несколько миллионов брокерских счетов)
К тому же, опыт России отнюдь не уникален - в Европе и Америке, где банки платят мизер по депозитам (или даже берут деньги за хранение с клиентов), фондовый рынок - ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. Преимущество РФ в данном случае заключается в том, что рынок молодой, акции очень дешевы, а законодательство обязывает АО довести долю дивидендов до 50% от прибыли.
Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. По этому КТО УСПЕЛ-ТОТ И СЪЕЛ (укупит Газпром по 250 пока он не стал 500 или Сбербанк по 260 пока не 320). ЭТОГО МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ, все-таки акции - фиктивный капитал, НО ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫСОКА. Но по крайней мере - ЭТО ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ. если система падает - ТОЖЕ НЕ ПЛОХО, можно дешево купить (уже писал, что продал ГП по 253 - откупился по 250,88 сегодня же), растет - ПРОДАТЬ. Как в любом деле важно лишь не терять голову и не рисковать.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7432
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:07
Волгарь написав:
Простите не понял - если как вы пишите
|
|
он максимум за 25 секунд продаст свои акции и получит деньги. А голубые фишки тем и отличаются, что они на 100% ликвидны - НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, ОН ЕСТЬ ВСЕГДА,
Ладно, давайте на примерах. В 2014 году Bank of NY владел 27% акций Газпрома. Сейчас не знаю. Предположим США вводят санкции в отношении резидентов США-владельцев акций Газпрома. Их содержание следующее - если владелец акций не предъявит их эмитенту для получения своей доли активов, то разорительные штрафы. Сколько северных, голубых потоков, сил Сибири построит Газпром после выполнения требования акционеров ? Аналогично по Сбербанку РФ. Какая там доля , например, JPMorgan Chase ? Или некая корпорация huawei скупает на свободном рынке 15 % акций некой компании apple. Затем осуществляет предъявление эмитенту. Прибьет она конкурента ?
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1025
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:10
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.
Что бы произошел такой сценарий нужно что бы эти трюлики к людям дошли сначала. А они там сами в долгах как в шелках. Ипотеку и кредиты на машины будут выплачивать до 70ти лет. У них для покупки золота просто банально денег нет. Разве что на маленьку монетку так для прикола.
Вот у Индусов это культура, они его и покупают, с Китайцами на пару. Они готовы работать в три-погибели и жрать один рис 3 раза в день, зато золотое кольцо в нос вставить. А спекули им ,,помогают,, цены на него взвенчивая.
На серебро с пшеницей вообще спроса нет, вот и цена на них сейчас соответствующая.
Кто больше начнет серебра потребять или хлеба кушать для того что бы взвентить цены? Никто. Разве что спекули помогут. И то не на долго...
Владельцы липовых триллионов поймут, что дутая карета превращается в тыкву, и побегут первые.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21228
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1413 раз.
- Подякували: 2135 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:39
tumos написав: Волгарь написав:
Простите не понял - если как вы пишите
|
|
он максимум за 25 секунд продаст свои акции и получит деньги. А голубые фишки тем и отличаются, что они на 100% ликвидны - НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, ОН ЕСТЬ ВСЕГДА,
Ладно, давайте на примерах. В 2014 году Bank of NY владел 27% акций Газпрома. Сейчас не знаю. Предположим США вводят санкции в отношении резидентов США-владельцев акций Газпрома. Их содержание следующее - если владелец акций не предъявит их эмитенту для получения своей доли активов, то разорительные штрафы. Сколько северных, голубых потоков, сил Сибири построит Газпром после выполнения требования акционеров ? Аналогично по Сбербанку РФ. Какая там доля , например, JPMorgan Chase ? Или некая корпорация huawei скупает на свободном рынке 15 % акций некой компании apple. Затем осуществляет предъявление эмитенту. Прибьет она конкурента ?
Откуда Вы это взяли - НИКОГДА НЕ ВЛАДЕЛ. Простите, доля активов - ЭТО АКЦИЯ. И в подобном случае НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО ПРЕДЪЯВИТЬ НЕ СМОЖЕТ И НЕ БУДЕТ. Есть универсальный механизм передела собственности - ФОНДОВЫЙ РЫНОК. Именно туда со своими ADR (американские депозитарные расписки) и пойдут американские же акционеры. Да, начнутся массовые продажи, и цены упадут. Значит кто-то скупит акции по дешевке, и получит на акцию не 6-7% годовых, в 30-40% (если повезет, потому что таких умников будет не мало). Только и всего.
А Ваши теоретические рассуждения о предмете, о котором Вы, уж простите понятия НЕ ИМЕЕТЕ (ДОЛЯ АКТИВОВ!!!
)очень напоминает мне курс Политэкономии капитализма в советском вузе - вместо того, чтобы перевести на русский Economiсs, где просто и ясно описывается КАК ВСЕ РАБОТАЕТ ТАМ
, 2 семестра долдонили DAS KAPITAL, имевший к изучаемому предмету такое же отношение, как арифметика к линейному программированию.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7432
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:57
Волгарь написав:
А Ваши теоретические рассуждения о предмете, о котором Вы, уж простите понятия НЕ ИМЕЕТЕ (ДОЛЯ АКТИВОВ!!!
)очень напоминает мне курс Политэкономии капитализма в советском вузе - вместо того, чтобы перевести на русский Economiсs, где просто и ясно описывается КАК ВСЕ РАБОТАЕТ ТАМ
, 2 семестра долдонили DAS KAPITAL, имевший к изучаемому предмету такое же отношение, как арифметика к линейному программированию.
Да что Вы так постоянно кричите. ) Я хорошо вижу.
Волгарь написав:
Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.
Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать.
Это Ваше ? Тогда разъясните, что такое доля в реально функционирующей собственности. Хоть по экономикс, хоть по политэкономии.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1025
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:36
tumos написав: Волгарь написав:
А Ваши теоретические рассуждения о предмете, о котором Вы, уж простите понятия НЕ ИМЕЕТЕ (ДОЛЯ АКТИВОВ!!!
)очень напоминает мне курс Политэкономии капитализма в советском вузе - вместо того, чтобы перевести на русский Economiсs, где просто и ясно описывается КАК ВСЕ РАБОТАЕТ ТАМ
, 2 семестра долдонили DAS KAPITAL, имевший к изучаемому предмету такое же отношение, как арифметика к линейному программированию.
Да что Вы так постоянно кричите. ) Я хорошо вижу.
Волгарь написав:
Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.
Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать.
Это Ваше ? Тогда разъясните, что такое доля в реально функционирующей собственности. Хоть по экономикс, хоть по политэкономии.
Ну, это-то просто. Например, ПАО Газпром. Его активы -14+ триллионов рублей (по бухбалансу), собственность разбита на 22,7 млрд. обыкновенных акций, т.е. на каждую приходится 617 рублей. Рыночная капитализация гораздо меньше - 22,7 млрд.х 250 рублей=примерно 5,7 трлн. рублей. Так оценивает компанию рынок. Т.е. если я владею 200 тыс. акций, которые стоят 50+ млн. рублей, то у меня в собственности 0,00087% этого бизнеса.
Если я приеду на собрание акционеров в Москву (приглашение приходит каждый год), то могу своими акциями (менее 1/1000%) проголосовать за то или иное решение (но я не идиот, поэтому не езжу). Зато раз в год в Газпромбанке получаю дивиденды от акций, хранящихся в депозитарии (дивиденды с акций на брокерском счету приходят прямо на него). Кстати, между 14 и 16 ч акции обычно падают (как и сейчас -250,12). Т.е. я могу снова купить 4 тыс., и еще останется чуть менее 12 тыс. от продажи их утром по 253. Вот так работает пила рынка
- просто и наглядно, без зауми о ДОЛЕ СОБСТВЕННОСТИ.
Кстати, у брокерского счета есть еще одно преимущество - если он ивестиционный (закрыт на вывод средств на 3 года), то на сумму начисляются небольшие проценты, а главное, в отличии от депозита -ЭТО ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ (НЕ ЗАПИСЬ). Они принадлежат владельцу, их невозможно украсть (если осуществлять операции с деньгами физически), и они НЕ ВЫДАНЫ В КРЕДИТ ЗАЕМЩИКУ, как в случае с банком
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7432
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|