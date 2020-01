Форуми / Банківські метали та

В теории - ДА. Но Ваша тирада, уж простите, ясно доказывает, что С АКЦИЯМИ ВЫ НИКОГДА ДЕЛО НЕ ИМЕЛИ. А на самом деле процесс простой - например 8 тыс. акций Сбербанка одним кликом /звонком покупаете сегодня по 257-30 и продаете по 259-15 (свежий личный пример) Т.е. у владельца, в зависимости от цены входа, есть выбор - продать на пике или дождаться дивов. Иногда, с учетом разбежки даты отсечения по срокам (например Сбер и Газпром), при хорошей точке входа удается ПРОКРУТИЬСЯ - т.е. заработать на росте курса Сбера и дивах Газпрома.

Да и Вам не стоит иметь с этим дело. Люди с сотнями миллионов заходят, нанимают лучших трейдеров и в итоге понимают, что там делать нечего. Если Вы хотите играть но не знаете кто в этой игре лох, то вероятнее всего - это Вы. Что Вы покупаете/продаёте? Это всё одно, что с лопатой в руках соревноваться с экскаватором. Пока он выезжает на площадку, опускает ковш - Вы уже успеваете выкопать яму и Вам кажется, что Вы гораздо эффективнее. Но по факту, как только он приступает к работе - Вы понимаете насколько ничтожны были Ваши потуги. Вы знаете хоть одного человека (лично), который заработал на этом деньги? Люди зарабатываю капиталы когда рынок упал и они вопреки общему страху входят в него. Да, такое было и есть. Так многим удалось заработать очень хорошие деньги. Не у каждого хватили смелости купить акции Сити банка когда те упали на 90% или Сбера после падения на 70%.

Да и Вам не стоит иметь с этим дело. Люди с сотнями миллионов заходят, нанимают лучших трейдеров и в итоге понимают, что там делать нечего. Если Вы хотите играть но не знаете кто в этой игре лох, то вероятнее всего - это Вы. Что Вы покупаете/продаёте? Это всё одно, что с лопатой в руках соревноваться с экскаватором. Пока он выезжает на площадку, опускает ковш - Вы уже успеваете выкопать яму и Вам кажется, что Вы гораздо эффективнее. Но по факту, как только он приступает к работе - Вы понимаете насколько ничтожны были Ваши потуги. Вы знаете хоть одного человека (лично), который заработал на этом деньги? Люди зарабатываю капиталы когда рынок упал и они вопреки общему страху входят в него. Да, такое было и есть. Так многим удалось заработать очень хорошие деньги. Не у каждого хватили смелости купить акции Сити банка когда те упали на 90% или Сбера после падения на 70%.

Золото - это история не о зарабатывании, а о сохранении.

Ну, начнем с того, что СОТЕН МИЛЛИОНОВ (рублей) у меня действительно нет.

Есть меньше - 200+ тысяч акций Газпром, которые стоят чуть более 50 млн. рублей. Но на них я не играю - ввести их на биржу невозможно, по итогам года придется заплатить подоходный 13% (6,5 млн. - ЖАЛКО). Поэтому удовлетворяюсь дивидендами - 2,8 млн. рублей + в прошлом году.

А брокерский счет у меня всего на 2 млн., которые позволяют СТАБИЛЬНО зарабатывать 50-80 тыс. в месяц на мелкие расходы (а банки в РФ такую сумму выплачивают по депозиту за год - это альтернатива). Знаю ли я лично людей, заработавших деньги на акциях?НЕ СЧИТАЯ СЕБЯ, ТОЧНО ЕЩЕ ТРЕХ. Это мои меняющиеся персональные менеджеры в финансовой компании. Иногда, они в ноуте для проверки открывают свой брокерский счет - там я видел 23/25/28 млн. рублей соответственно. Молодые ребята /девушки до 30 лет. Кроме того, регулярно проводят семинары для заинтересованных лиц. Обычно, там собирается до 500 человек (а вообще в РФ открыто несколько миллионов брокерских счетов)

К тому же, опыт России отнюдь не уникален - в Европе и Америке, где банки платят мизер по депозитам (или даже берут деньги за хранение с клиентов), фондовый рынок - ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. Преимущество РФ в данном случае заключается в том, что рынок молодой, акции очень дешевы, а законодательство обязывает АО довести долю дивидендов до 50% от прибыли.

Ну, начнем с того, что СОТЕН МИЛЛИОНОВ (рублей) у меня действительно нет.

Есть меньше - 200+ тысяч акций Газпром, которые стоят чуть более 50 млн. рублей. Но на них я не играю - ввести их на биржу невозможно, по итогам года придется заплатить подоходный 13% (6,5 млн. - ЖАЛКО). Поэтому удовлетворяюсь дивидендами - 2,8 млн. рублей + в прошлом году.

А брокерский счет у меня всего на 2 млн., которые позволяют СТАБИЛЬНО зарабатывать 50-80 тыс. в месяц на мелкие расходы (а банки в РФ такую сумму выплачивают по депозиту за год - это альтернатива). Знаю ли я лично людей, заработавших деньги на акциях?НЕ СЧИТАЯ СЕБЯ, ТОЧНО ЕЩЕ ТРЕХ. Это мои меняющиеся персональные менеджеры в финансовой компании. Иногда, они в ноуте для проверки открывают свой брокерский счет - там я видел 23/25/28 млн. рублей соответственно. Молодые ребята /девушки до 30 лет. Кроме того, регулярно проводят семинары для заинтересованных лиц. Обычно, там собирается до 500 человек (а вообще в РФ открыто несколько миллионов брокерских счетов)

К тому же, опыт России отнюдь не уникален - в Европе и Америке, где банки платят мизер по депозитам (или даже берут деньги за хранение с клиентов), фондовый рынок - ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. Преимущество РФ в данном случае заключается в том, что рынок молодой, акции очень дешевы, а законодательство обязывает АО довести долю дивидендов до 50% от прибыли.

Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. По этому КТО УСПЕЛ-ТОТ И СЪЕЛ (укупит Газпром по 250 пока он не стал 500 или Сбербанк по 260 пока не 320). ЭТОГО МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ, все-таки акции - фиктивный капитал, НО ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫСОКА. Но по крайней мере - ЭТО ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ. если система падает - ТОЖЕ НЕ ПЛОХО, можно дешево купить (уже писал, что продал ГП по 253 - откупился по 250,88 сегодня же), растет - ПРОДАТЬ. Как в любом деле важно лишь не терять голову и не рисковать.

Волгарь
Повідомлень: 7436
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 768 раз.
Профіль

|

|

он максимум за 25 секунд продаст свои акции и получит деньги. А голубые фишки тем и отличаются, что они на 100% ликвидны - НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, ОН ЕСТЬ ВСЕГДА, Простите не понял - если как вы пишитеон максимум за 25 секунд продаст свои акции и получит деньги. А голубые фишки тем и отличаются, что они на 100% ликвидны - НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, ОН ЕСТЬ ВСЕГДА,



Ладно, давайте на примерах. В 2014 году Bank of NY владел 27% акций Газпрома. Сейчас не знаю. Предположим США вводят санкции в отношении резидентов США-владельцев акций Газпрома. Их содержание следующее - если владелец акций не предъявит их эмитенту для получения своей доли активов, то разорительные штрафы. Сколько северных, голубых потоков, сил Сибири построит Газпром после выполнения требования акционеров ? Аналогично по Сбербанку РФ. Какая там доля , например, JPMorgan Chase ? Или некая корпорация huawei скупает на свободном рынке 15 % акций некой компании apple. Затем осуществляет предъявление эмитенту. Прибьет она конкурента ? Ладно, давайте на примерах. В 2014 году Bank of NY владел 27% акций Газпрома. Сейчас не знаю. Предположим США вводят санкции в отношении резидентов США-владельцев акций Газпрома. Их содержание следующее - если владелец акций не предъявит их эмитенту для получения своей доли активов, то разорительные штрафы. Сколько северных, голубых потоков, сил Сибири построит Газпром после выполнения требования акционеров ? Аналогично по Сбербанку РФ. Какая там доля , например, JPMorgan Chase ? Или некая корпорация huawei скупает на свободном рынке 15 % акций некой компании apple. Затем осуществляет предъявление эмитенту. Прибьет она конкурента ? tumos Повідомлень: 1027 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 12:10 vladus17 написав: hxbbgaf написав: Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30. Акции и недвига на Западе - это предвестники гиперинфляции, вся эта масса десятков триллионов денег с печатного станка вот-вот начнет выходить из пузырей. Золото подорожает в 5 раз, серебро в 10, пшеница в 30.

Что бы произошел такой сценарий нужно что бы эти трюлики к людям дошли сначала. А они там сами в долгах как в шелках. Ипотеку и кредиты на машины будут выплачивать до 70ти лет. У них для покупки золота просто банально денег нет. Разве что на маленьку монетку так для прикола.

Вот у Индусов это культура, они его и покупают, с Китайцами на пару. Они готовы работать в три-погибели и жрать один рис 3 раза в день, зато золотое кольцо в нос вставить. А спекули им ,,помогают,, цены на него взвенчивая.

На серебро с пшеницей вообще спроса нет, вот и цена на них сейчас соответствующая.

Что бы произошел такой сценарий нужно что бы эти трюлики к людям дошли сначала. А они там сами в долгах как в шелках. Ипотеку и кредиты на машины будут выплачивать до 70ти лет. У них для покупки золота просто банально денег нет. Разве что на маленьку монетку так для прикола.

Вот у Индусов это культура, они его и покупают, с Китайцами на пару. Они готовы работать в три-погибели и жрать один рис 3 раза в день, зато золотое кольцо в нос вставить. А спекули им ,,помогают,, цены на него взвенчивая.

На серебро с пшеницей вообще спроса нет, вот и цена на них сейчас соответствующая.

Кто больше начнет серебра потребять или хлеба кушать для того что бы взвентить цены? Никто. Разве что спекули помогут. И то не на долго...

Владельцы липовых триллионов поймут, что дутая карета превращается в тыкву, и побегут первые.

hxbbgaf
Повідомлень: 21228
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2135 раз.
Профіль
1

|

|

он максимум за 25 секунд продаст свои акции и получит деньги. А голубые фишки тем и отличаются, что они на 100% ликвидны - НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, ОН ЕСТЬ ВСЕГДА, Простите не понял - если как вы пишитеон максимум за 25 секунд продаст свои акции и получит деньги. А голубые фишки тем и отличаются, что они на 100% ликвидны - НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, ОН ЕСТЬ ВСЕГДА,



Ладно, давайте на примерах. В 2014 году Bank of NY владел 27% акций Газпрома. Сейчас не знаю. Предположим США вводят санкции в отношении резидентов США-владельцев акций Газпрома. Их содержание следующее - если владелец акций не предъявит их эмитенту для получения своей доли активов, то разорительные штрафы. Сколько северных, голубых потоков, сил Сибири построит Газпром после выполнения требования акционеров ? Аналогично по Сбербанку РФ. Какая там доля , например, JPMorgan Chase ? Или некая корпорация huawei скупает на свободном рынке 15 % акций некой компании apple. Затем осуществляет предъявление эмитенту. Прибьет она конкурента ?

Откуда Вы это взяли - НИКОГДА НЕ ВЛАДЕЛ. Простите, доля активов - ЭТО АКЦИЯ. И в подобном случае НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО ПРЕДЪЯВИТЬ НЕ СМОЖЕТ И НЕ БУДЕТ. Есть универсальный механизм передела собственности - ФОНДОВЫЙ РЫНОК. Именно туда со своими ADR (американские депозитарные расписки) и пойдут американские же акционеры. Да, начнутся массовые продажи, и цены упадут. Значит кто-то скупит акции по дешевке, и получит на акцию не 6-7% годовых, в 30-40% (если повезет, потому что таких умников будет не мало). Только и всего.

Откуда Вы это взяли - НИКОГДА НЕ ВЛАДЕЛ. Простите, доля активов - ЭТО АКЦИЯ. И в подобном случае НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО ПРЕДЪЯВИТЬ НЕ СМОЖЕТ И НЕ БУДЕТ. Есть универсальный механизм передела собственности - ФОНДОВЫЙ РЫНОК. Именно туда со своими ADR (американские депозитарные расписки) и пойдут американские же акционеры. Да, начнутся массовые продажи, и цены упадут. Значит кто-то скупит акции по дешевке, и получит на акцию не 6-7% годовых, в 30-40% (если повезет, потому что таких умников будет не мало). Только и всего.

А Ваши теоретические рассуждения о предмете, о котором Вы, уж простите понятия НЕ ИМЕЕТЕ ( ДОЛЯ АКТИВОВ!!! )очень напоминает мне курс Политэкономии капитализма в советском вузе - вместо того, чтобы перевести на русский Economiсs, где просто и ясно описывается КАК ВСЕ РАБОТАЕТ ТАМ , 2 семестра долдонили DAS KAPITAL, имевший к изучаемому предмету такое же отношение, как арифметика к линейному программированию.

Волгарь
Повідомлень: 7436
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 768 раз.
Профіль



Да что Вы так постоянно кричите. ) Я хорошо вижу.



Волгарь написав: Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать. Мало того, акции - это не чьи-то долги,Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать.



Да что Вы так постоянно кричите. ) Я хорошо вижу.

Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать.

Это Ваше ? Тогда разъясните, что такое доля в реально функционирующей собственности. Хоть по экономикс, хоть по политэкономии.

tumos
Повідомлень: 1027
З нами з: 12.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль



Да что Вы так постоянно кричите. ) Я хорошо вижу.



Волгарь написав: Мало того, акции - это не чьи-то долги, а доля (SHARE) в реально функционирующей собственности.Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать. Мало того, акции - это не чьи-то долги,Поэтому в акции вкладывают и будут вкладывать.



Это Ваше ? Тогда разъясните, что такое доля в реально функционирующей собственности. Хоть по экономикс, хоть по политэкономии. Да что Вы так постоянно кричите. ) Я хорошо вижу.Это Ваше ? Тогда разъясните, что такое доля в реально функционирующей собственности. Хоть по экономикс, хоть по политэкономии.

Ну, это-то просто. Например, ПАО Газпром. Его активы -14+ триллионов рублей (по бухбалансу), собственность разбита на 22,7 млрд. обыкновенных акций, т.е. на каждую приходится 617 рублей. Рыночная капитализация гораздо меньше - 22,7 млрд.х 250 рублей=примерно 5,7 трлн. рублей. Так оценивает компанию рынок. Т.е. если я владею 200 тыс. акций, которые стоят 50+ млн. рублей, то у меня в собственности 0,00087% этого бизнеса.

Если я приеду на собрание акционеров в Москву (приглашение приходит каждый год), то могу своими акциями (менее 1/1000%) проголосовать за то или иное решение (но я не идиот, поэтому не езжу). Зато раз в год в Газпромбанке получаю дивиденды от акций, хранящихся в депозитарии (дивиденды с акций на брокерском счету приходят прямо на него). Кстати, между 14 и 16 ч акции обычно падают (как и сейчас -250,12). Т.е. я могу снова купить 4 тыс., и еще останется чуть менее 12 тыс. от продажи их утром по 253. Вот так работает пила рынка - просто и наглядно, без зауми о ДОЛЕ СОБСТВЕННОСТИ.

Ну, это-то просто. Например, ПАО Газпром. Его активы -14+ триллионов рублей (по бухбалансу), собственность разбита на 22,7 млрд. обыкновенных акций, т.е. на каждую приходится 617 рублей. Рыночная капитализация гораздо меньше - 22,7 млрд.х 250 рублей=примерно 5,7 трлн. рублей. Так оценивает компанию рынок. Т.е. если я владею 200 тыс. акций, которые стоят 50+ млн. рублей, то у меня в собственности 0,00087% этого бизнеса.

Если я приеду на собрание акционеров в Москву (приглашение приходит каждый год), то могу своими акциями (менее 1/1000%) проголосовать за то или иное решение (но я не идиот, поэтому не езжу). Зато раз в год в Газпромбанке получаю дивиденды от акций, хранящихся в депозитарии (дивиденды с акций на брокерском счету приходят прямо на него). Кстати, между 14 и 16 ч акции обычно падают (как и сейчас -250,12). Т.е. я могу снова купить 4 тыс., и еще останется чуть менее 12 тыс.

Если я приеду на собрание акционеров в Москву (приглашение приходит каждый год), то могу своими акциями (менее 1/1000%) проголосовать за то или иное решение (но я не идиот, поэтому не езжу). Зато раз в год в Газпромбанке получаю дивиденды от акций, хранящихся в депозитарии (дивиденды с акций на брокерском счету приходят прямо на него). Кстати, между 14 и 16 ч акции обычно падают (как и сейчас -250,12). Т.е. я могу снова купить 4 тыс., и еще останется чуть менее 12 тыс. от продажи их утром по 253.

...просто и наглядно, без зауми о ДОЛЕ СОБСТВЕННОСТИ.

Ну, это-то просто. Например, ПАО Газпром. Его активы -14+ триллионов рублей (по бухбалансу), собственность разбита на 22,7 млрд. обыкновенных акций, т.е. на каждую приходится 617 рублей. Рыночная капитализация гораздо меньше - 22,7 млрд.х 250 рублей=примерно 5,7 трлн. рублей. Так оценивает компанию рынок. Т.е. если я владею 200 тыс. акций, которые стоят 50+ млн. рублей,Если я приеду на собрание акционеров в Москву (приглашение приходит каждый год), то могу своими акциями (менее 1/1000%) проголосовать за то или иное решение (но я не идиот, поэтому не езжу). Зато раз в год в Газпромбанке получаю дивиденды от акций, хранящихся в депозитарии (дивиденды с акций на брокерском счету приходят прямо на него). Кстати, между 14 и 16 ч акции обычно падают (как и сейчас -250,12). Т.е. я могу снова купить 4 тыс., и еще останется чуть менее 12 тыс. от продажи их утром по 253....



Действительно давайте уйдем от слова актив и обратимся к слову имущество. Посмотрим на Устав Газпрома

https://www.gazprom.ru/f/posts/60/09122 ... ernogo.pdf



Не Вы, а общество является собственником имущества:

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества). Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, в том числе Российской Федерацией, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством. Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.



Вы владелец акций, которые отражают Вашу долю в уставном фонде. Но не владелец имущества, включая уставной капитал:

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 118367564500 руб. Уставный капитал

Общества разделен на 23673512900 обыкновенных именных акций номинальной

стоимостью 5 руб. каждая, приобретенных акционерами.





Ваше отношение к имуществу следующее:

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров

Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего

собрания;

б) получать дивиденды;

в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.



Когда Вы говорили о доле собственности я полагал, что идет речь о доле во владении имуществом. Действительно давайте уйдем от слова актив и обратимся к слову имущество. Посмотрим на Устав ГазпромаНе Вы, а общество является собственником имущества:4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества). Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, в том числе Российской Федерацией, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством. Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.Вы владелец акций, которые отражают Вашу долю в уставном фонде. Но не владелец имущества, включая уставной капитал:Статья 5. Уставный капитал Общества5.1. Уставный капитал Общества составляет 118367564500 руб. Уставный капиталОбщества разделен на 23673512900 обыкновенных именных акций номинальнойстоимостью 5 руб. каждая, приобретенных акционерами.Ваше отношение к имуществу следующее:6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеровОбщества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общегособрания;б) получать дивиденды;в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.Когда Вы говорили о доле собственности я полагал, что идет речь о доле во владении имуществом. tumos Повідомлень: 1027 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 15:24 tumos написав: Волгарь написав: Ну, это-то просто. Например, ПАО Газпром. Его активы -14+ триллионов рублей (по бухбалансу), собственность разбита на 22,7 млрд. обыкновенных акций, т.е. на каждую приходится 617 рублей. Рыночная капитализация гораздо меньше - 22,7 млрд.х 250 рублей=примерно 5,7 трлн. рублей. Так оценивает компанию рынок. Т.е. если я владею 200 тыс. акций, которые стоят 50+ млн. рублей, то у меня в собственности 0,00087% этого бизнеса.

Если я приеду на собрание акционеров в Москву (приглашение приходит каждый год), то могу своими акциями (менее 1/1000%) проголосовать за то или иное решение (но я не идиот, поэтому не езжу). Зато раз в год в Газпромбанке получаю дивиденды от акций, хранящихся в депозитарии (дивиденды с акций на брокерском счету приходят прямо на него). Кстати, между 14 и 16 ч акции обычно падают (как и сейчас -250,12). Т.е. я могу снова купить 4 тыс., и еще останется чуть менее 12 тыс. от продажи их утром по 253.

...просто и наглядно, без зауми о ДОЛЕ СОБСТВЕННОСТИ.

Ну, это-то просто. Например, ПАО Газпром. Его активы -14+ триллионов рублей (по бухбалансу), собственность разбита на 22,7 млрд. обыкновенных акций, т.е. на каждую приходится 617 рублей. Рыночная капитализация гораздо меньше - 22,7 млрд.х 250 рублей=примерно 5,7 трлн. рублей. Так оценивает компанию рынок. Т.е. если я владею 200 тыс. акций, которые стоят 50+ млн. рублей,Если я приеду на собрание акционеров в Москву (приглашение приходит каждый год), то могу своими акциями (менее 1/1000%) проголосовать за то или иное решение (но я не идиот, поэтому не езжу). Зато раз в год в Газпромбанке получаю дивиденды от акций, хранящихся в депозитарии (дивиденды с акций на брокерском счету приходят прямо на него). Кстати, между 14 и 16 ч акции обычно падают (как и сейчас -250,12). Т.е. я могу снова купить 4 тыс., и еще останется чуть менее 12 тыс. от продажи их утром по 253....



Действительно давайте уйдем от слова актив и обратимся к слову имущество. Посмотрим на Устав Газпрома

https://www.gazprom.ru/f/posts/60/09122 ... ernogo.pdf



Не Вы, а общество является собственником имущества:

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества). Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, в том числе Российской Федерацией, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством. Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.



Вы владелец акций, которые отражают Вашу долю в уставном фонде. Но не владелец имущества, включая уставной капитал:

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 118367564500 руб. Уставный капитал

Общества разделен на 23673512900 обыкновенных именных акций номинальной

стоимостью 5 руб. каждая, приобретенных акционерами.





Ваше отношение к имуществу следующее:

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров

Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего

собрания;

б) получать дивиденды;

в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.



Когда Вы говорили о доле собственности я полагал, что идет речь о доле во владении имуществом.[/quote

ПРОСТИТЕ, МНОГО БУКВ, и совершенно ненужной энергии, затраченной абсолютно впустую

Устaвной кaпитaл 30 сeнтябpя 2019 гoдa 325 194 (в миллиoнaх рoссийских pvблeй)

https://www.gazprom.ru/f/posts/77/88548 ... 019-ru.pdf

Как видите, уставной капитал всего 325 млрд, а оценка рынком компании в 18 раз больше. Правда и активов почти 21,5 трлн. А в уставе прописаны стандартные условия. Конечно, может быть допэмиссия акций или раздел компании (чего очень жаждет Европа, боясь такого энергетического монстра с оборотом в 140 млрд. долларов) Но суть ведь не в этом, спор идет о том, что прибыльнее - купить физическое золото и ждать 7 лет после падения цены, когда она вернется на уровень покупки или ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРЕЙДИНГ с инвестингом. Не настаиваю на своей точке зрения, но покупка физического золота - это способ сбережения индийской деревни. И все Ваши возражения связаны лишь с одним фактом - ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ФОНДОВОГО РЫНКА В СТРАНЕ.

Поскольку рынка земли тоже нет, то остается только валюта/недвига/золото.

Что ж - торговля (любая) есть искусство возможного. Действительно давайте уйдем от слова актив и обратимся к слову имущество. Посмотрим на Устав ГазпромаНе Вы, а общество является собственником имущества:4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества). Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, в том числе Российской Федерацией, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством. Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.Вы владелец акций, которые отражают Вашу долю в уставном фонде. Но не владелец имущества, включая уставной капитал:Статья 5. Уставный капитал Общества5.1. Уставный капитал Общества составляет 118367564500 руб. Уставный капиталОбщества разделен на 23673512900 обыкновенных именных акций номинальнойстоимостью 5 руб. каждая, приобретенных акционерами.Ваше отношение к имуществу следующее:6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеровОбщества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общегособрания;б) получать дивиденды;в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.Когда Вы говорили о доле собственности я полагал, что идет речь о доле во владении имуществом.[/quoteПРОСТИТЕ, МНОГО БУКВ, и совершенно ненужной энергии, затраченной абсолютно впустуюКак видите, уставной капитал всего 325 млрд, а оценка рынком компании в 18 раз больше. Правда и активов почти 21,5 трлн. А в уставе прописаны стандартные условия. Конечно, может быть допэмиссия акций или раздел компании (чего очень жаждет Европа, боясь такого энергетического монстра с оборотом в 140 млрд. долларов) Но суть ведь не в этом, спор идет о том, что прибыльнее - купить физическое золото и ждать 7 лет после падения цены, когда она вернется на уровень покупки или ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРЕЙДИНГ с инвестингом. Не настаиваю на своей точке зрения, но покупка физического золота - это способ сбережения индийской деревни. И все Ваши возражения связаны лишь с одним фактом - ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ФОНДОВОГО РЫНКА В СТРАНЕ.Поскольку рынка земли тоже нет, то остается только валюта/недвига/золото.Что ж - торговля (любая) есть искусство возможного. Волгарь Повідомлень: 7436 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 17:10 Волгарь написав: ПРОСТИТЕ, МНОГО БУКВ, и совершенно ненужной энергии, затраченной абсолютно впустую

Устaвной кaпитaл 30 сeнтябpя 2019 гoдa 325 194 (в миллиoнaх рoссийских pvблeй)

https://www.gazprom.ru/f/posts/77/88548 ... 019-ru.pdf

Как видите, уставной капитал всего 325 млрд, а оценка рынком компании в 18 раз больше. Правда и активов почти 21,5 трлн. А в уставе прописаны стандартные условия. Конечно, может быть допэмиссия акций или раздел компании (чего очень жаждет Европа, боясь такого энергетического монстра с оборотом в 140 млрд. долларов)

ПРОСТИТЕ, МНОГО БУКВ, и совершенно ненужной энергии, затраченной абсолютно впустуюКак видите, уставной капитал всего 325 млрд, а оценка рынком компании в 18 раз больше. Правда и активов почти 21,5 трлн. А в уставе прописаны стандартные условия. Конечно, может быть допэмиссия акций или раздел компании (чего очень жаждет Европа, боясь такого энергетического монстра с оборотом в 140 млрд. долларов)

Пожалуй букв больше у Вас. Ваша формулировка владение долей в собственности 0,00087% этого бизнеса на мой взгляд режет слух. Вы владеете долей эмитированых акций, которые являются Вашей собственностью. И имеете право на управление компанией через общее собрание акционеров.



Волгарь написав: Но суть ведь не в этом, спор идет о том, что прибыльнее - купить физическое золото и ждать 7 лет после падения цены, когда она вернется на уровень покупки или ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРЕЙДИНГ с инвестингом. Не настаиваю на своей точке зрения, но покупка физического золота - это способ сбережения индийской деревни. И все Ваши возражения связаны лишь с одним фактом - ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ФОНДОВОГО РЫНКА В СТРАНЕ.

Поскольку рынка земли тоже нет, то остается только валюта/недвига/золото.

Что ж - торговля (любая) есть искусство возможного. Но суть ведь не в этом,- купить физическое золото и ждать 7 лет после падения цены, когда она вернется на уровень покупки или ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРЕЙДИНГ с инвестингом. Не настаиваю на своей точке зрения, но покупка физического золота - это способ сбережения индийской деревни.Поскольку рынка земли тоже нет, то остается только валюта/недвига/золото.Что ж - торговля (любая) есть искусство возможного.

Не знаю о чем Вы. ) Я не обсуждал с Вами вопроса что прибыльнее. Пожалуй букв больше у Вас. Ваша формулировка владение долей в0,00087% этого бизнеса на мой взгляд режет слух. Вы владеете долей эмитированых акций, которые являются Вашей собственностью. И имеете право на управление компанией через общее собрание акционеров.Не знаю о чем Вы. ) Я не обсуждал с Вами вопроса что прибыльнее. Востаннє редагувалось tumos в Вів 14 січ, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 1027 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 17:12 Волгарь написав: Не настаиваю на своей точке зрения, но покупка физического золота - это способ сбережения индийской деревни.

Не настаиваю на своей точке зрения, но покупка физического золота - это способ сбережения индийской деревни.

Расскажите это своему ЦБ и правительству, которые каждый месяц рапортуют о рекордных покупках золота, вместо того, чтобы эти деньги вкладывать в развитие российской деревни. Которая мало чем отличается от деревни индийской. Расскажите это своему ЦБ и правительству, которые каждый месяц рапортуют о рекордных покупках золота, вместо того, чтобы эти деньги вкладывать в развитие российской деревни. Которая мало чем отличается от деревни индийской. наблюдательный

