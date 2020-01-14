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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2022202320242025
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:56

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:да и устойчивый рост, который продлится еще пару лет.
как пару лет? так что обвала-кризиса-бубух-бубльгума не будет еще 2 года?
так а с золотом как?
и чего вы на этой ветке пасетесь?
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:06

  serp6769 написав:
  Волгарь написав:да и устойчивый рост, который продлится еще пару лет.
как пару лет? так что обвала-кризиса-бубух-бубльгума не будет еще 2 года?
так а с золотом как?
и чего вы на этой ветке пасетесь?

Денег печатается столько, что и без обвала золото будет расти (вспомните 2001-2008), но я в еще 2 года раздувания фондового пузыря не верю, слишком критично он уже раздут. Трамп мечтает дотянуть до выборов, но как бы все раньше не навернулось так, что и прямой выкуп триллионами не поможет, тем более, что желающих устроить ему подлянку тоже хватает. :lol:
Наверное, на этот случай и готовится запасной вариант с военным конфликтом, для этого он и раздраконивает Иран. Голова боится, а руки делают, если будет угроза реального обвала фонды и вливания с печатного станка станут угрожать гиперком раньше времени, может и забросать томагавками, а если все будет совсем плохо, то еще и подтолкнет к ответке через своих агентов, чтоб оправдать финансовую катастрофу иранскими мстителями (с кимом не вышло, так как вызывало только смех), а не ошибочной финансовой политикой последних 40 лет и особым авантюризмом последних нескольких лет.
Просто жадный авантюрист, а Америку ему плевать. Как он мне напоминает наших политиков. Прокакал окончательно, начатое Обамой прокакиевание Сирии (сирийских ребелов уже невидно и неслышно, как и даже осуждения зверств, которые совершали и совершают к ним и к мирным жителям коцабы и войска асада), но это меркнет по сравнению с потерей Турции в виде союзника, также портятся отношения и с Украиной (а у нас, на минуточку, война с рашкой, которая хочет захватить причерноморье и выйти к границам НАТО), даже чекнутый ким уже опять начал посылать его прямым текстом и грозить ракетами, а договорняк оказался фейком. Теперь он умудрился разоср..ться с Ираком! С Ираком, который напичкан американскими войсками и где было якобы подконтрольное правительство, которое теперь распоряжается их изгнать! Это надо было постараться. Иран говорит о том, что американцы должны покинуть весь ближневосточный регион и обстреливает ракетами их базы в Ираке (пока их предупреждают и это выглядит как фарс, но это только начало, идет прощупывание почвы). В ответ молчание как знак согласия... Дали будэ, как говорится.
Как бы прискорбно это ни звучало, но это геополитический крах США! Вот цена в т.ч. и лишнего года надувания фондового пузыря.
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