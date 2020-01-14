как пару лет? так что обвала-кризиса-бубух-бубльгума не будет еще 2 года?
так а с золотом как?
и чего вы на этой ветке пасетесь?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:56
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 15 січ, 2020 00:06
Денег печатается столько, что и без обвала золото будет расти (вспомните 2001-2008), но я в еще 2 года раздувания фондового пузыря не верю, слишком критично он уже раздут. Трамп мечтает дотянуть до выборов, но как бы все раньше не навернулось так, что и прямой выкуп триллионами не поможет, тем более, что желающих устроить ему подлянку тоже хватает.
Наверное, на этот случай и готовится запасной вариант с военным конфликтом, для этого он и раздраконивает Иран. Голова боится, а руки делают, если будет угроза реального обвала фонды и вливания с печатного станка станут угрожать гиперком раньше времени, может и забросать томагавками, а если все будет совсем плохо, то еще и подтолкнет к ответке через своих агентов, чтоб оправдать финансовую катастрофу иранскими мстителями (с кимом не вышло, так как вызывало только смех), а не ошибочной финансовой политикой последних 40 лет и особым авантюризмом последних нескольких лет.
Просто жадный авантюрист, на Америку ему плевать. Как он мне напоминает наших политиков. Прокакал окончательно, начатое Обамой прокакиевание Сирии (сирийских ребелов уже невидно и неслышно, как и даже осуждения зверств, которые совершали и совершают к ним и к мирным жителям коцабы и войска асада), но это меркнет по сравнению с потерей Турции в виде союзника (а это страна НАТО!), также портятся отношения и с Украиной (а у нас, на минуточку, война с рашкой, которая хочет захватить причерноморье и выйти к границам НАТО), даже чекнутый ким уже опять начал посылать его прямым текстом и грозить ракетами, а договорняк оказался фейком. Теперь он умудрился разоср..ться с Ираком! С Ираком, который напичкан американскими войсками и где было якобы подконтрольное правительство, которое теперь распоряжается их изгнать! Это надо было постараться. Иран говорит о том, что американцы должны покинуть весь ближневосточный регион и обстреливает ракетами их базы в Ираке (пока их предупреждают и это выглядит как фарс, но это только начало, идет прощупывание почвы). В ответ молчание как знак согласия... Дали будэ, как говорится.
Как бы прискорбно это ни звучало, но это геополитический крах США! Вот цена в т.ч. и лишнего года надувания фондового пузыря.
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:31
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:43
Вы же сами все время утверждаете, что финансовое состояние США находится в плачевном виде. Поэтому ставить в вину Трампу слабые позиции США в разных регионах трудно. У него нет ресурса на гегемонию страны в мире.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51
Пара лет грядущего подъема российского фондового рынка связано с тремя факторами:
- низкая база. Акции прибыльны (дивиденды 6-7% от текущих цен против 2-3% на западных рынках), но сравнительно дешевы - Р/Е колеблется от 3 до 7 раз против 10-15-ти в Европе и Америке. Потенциально есть кратный потенциал роста.
- Низкие проценты банковских депозитов в РФ. Народ не устраивает 3-4% годовых по депозиту - идет стремительное перекладывание в фонду внутренних сбережение
- Требование закона выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МФСО
А с золотом - НИКАК. Маленький легко манипулируемый рынок (150 млрд. долларов в год физического объема) против 6 млрд. долларов в ДЕНЬ, например, НЕФТИ, защитный актив для крупных фондов и средство сбережения...индийской деревни. Зависящий на 90% от политики и, совокупно, на 99% от ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ. Для рядового инвестора, не имеющего инструментов для он-лайн торговли, скорее ловушка...Но, если это (желтый слиток в сейфе) греет душу, то почему нет?
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:15
Так подозреваю, что следующие саудиты пошлют Америку. И это обернется для нее огромными нефтяными потерями.
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:46
Беда в том, что рынок золота АБСОЛЮТНО НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ. Когда я пишу о фондовом рынке, то там большая часть решений ОСНОВАНА на стратегии. Производится оценка бизнеса (Р+В)/E, где. P (Суммарная рыночная цена компании), D - чистый долг, E-EBIDTA. Для РФ, например диапазон 3-5 - очень высокий потенциал роста, 5-10 - средний, 10+ низкий или падение. Собираются сведения о выручке/прибыльности/управлении компанией/дивидендах, и на основании этого ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ СТРАТЕГИЯ. Она может быть и ошибочной, информация не полной, но базируется на цифрах. Рынок же золота на 98% - гадание на кофейной гуще. Определить справедливую рыночную цену НЕВОЗМОЖНО. По сути - казино. Ясно, что ан долгосрок цена будет расти просто из-за того, что добыча ограничена, а ликвидность нет, но о предсказуемости говорить не приходится.
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:13
Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:52
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Так а чего вы докопались до золота, серебра.
Любой коммод актив при печатающихся с такой скоростью деньгам.
Палладий прет что немой, Rhodium бьет рекорды.
Цель та тут скорее защитить деньги. а не заработать)как там в английском, важно VALUE not PRICE.
Я в лонге по газу например с 2,11.
Считаю что дальше особо падать некудав долгосроке. а на газ переходят все больше. В Украине вон уже газ обогнал бензин.
Российский рынок оябзательно, в долгосрок так как самый недооцененный.
Но лучше в него зайти все таки после просадки и кризиса.
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