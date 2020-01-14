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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2023202420252026
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:53

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  Волгарь написав:Зависящий на 90% от политики и, совокупно, на 99% от ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

А так же зависящий от спекулей которые любят раз в 10 лет разогревать цену до небес а потом устраивают обвал. Последний раз было в 2010-2013. Самое время для нового пузыря. Который уже есть на рынке золота.

Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.

Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.

Июнь 2011 цена 1550$ и Июнь 2012 1574$ - время когда золото было в пузыре. Конечно там еще было пару пиков и выше.
Сейчас 1552$. Тоесть уже на уровне 2011-2012 пиковых годов.

Серебро умерло как деньги. Ему теперь пузыри не грозят.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:55

  Волгарь написав:Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе

При таком потоке ликвидности, который еще и триллионами с фондового пузыря может политься, они все рискуют стать бессильными, когда бумага будет превращаться в бумагу.
З.Ы. В Германии выстроились очереди за золотом.
https://twitter.com/evgenywahl/status/1 ... 56615?s=20
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