Волгарь написав:Зависящий на 90% от политики и, совокупно, на 99% от ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
А так же зависящий от спекулей которые любят раз в 10 лет разогревать цену до небес а потом устраивают обвал. Последний раз было в 2010-2013. Самое время для нового пузыря. Который уже есть на рынке золота.
Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.
Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе
Волгарь написав:Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе
При таком потоке ликвидности, который еще и триллионами с фондового пузыря может политься, они все рискуют стать бессильными, когда бумага будет превращаться в бумагу. З.Ы. В Германии выстроились очереди за золотом. https://twitter.com/evgenywahl/status/1 ... 56615?s=20