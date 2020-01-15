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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2023202420252026 Додано: Сер 15 січ, 2020 13:53 hxbbgaf написав: vladus17 написав: Волгарь написав: Зависящий на 90% от политики и, совокупно, на 99% от ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ Зависящий на 90% от политики и, совокупно, на 99% от ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

А так же зависящий от спекулей которые любят раз в 10 лет разогревать цену до небес а потом устраивают обвал. Последний раз было в 2010-2013. Самое время для нового пузыря. Который уже есть на рынке золота. А так же зависящий от спекулей которые любят раз в 10 лет разогревать цену до небес а потом устраивают обвал. Последний раз было в 2010-2013. Самое время для нового пузыря. Который уже есть на рынке золота.

Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось. Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.

Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе Волгарь Повідомлень: 7448 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 13:55 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось. Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.

Июнь 2011 цена 1550$ и Июнь 2012 1574$ - время когда золото было в пузыре. Конечно там еще было пару пиков и выше.

Сейчас 1552$. Тоесть уже на уровне 2011-2012 пиковых годов.



Серебро умерло как деньги. Ему теперь пузыри не грозят. Июнь 2011 цена 1550$ и Июнь 2012 1574$ - время когда золото было в пузыре. Конечно там еще было пару пиков и выше.Сейчас 1552$. Тоесть уже на уровне 2011-2012 пиковых годов.Серебро умерло как деньги. Ему теперь пузыри не грозят. vladus17 Повідомлень: 1178 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 13:55 Волгарь написав: Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе

При таком потоке ликвидности, который еще и триллионами с фондового пузыря может политься, они все рискуют стать бессильными, когда бумага будет превращаться в бумагу.

З.Ы. В Германии выстроились очереди за золотом.

https://twitter.com/evgenywahl/status/1 ... 56615?s=20 При таком потоке ликвидности, который еще и триллионами с фондового пузыря может политься, они все рискуют стать бессильными, когда бумага будет превращаться в бумагу.З.Ы. В Германии выстроились очереди за золотом. hxbbgaf Повідомлень: 21243 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1415 раз. Подякували: 2136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 20:47 Волгарь написав: serp6769 написав: Волгарь написав: да и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. да и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. как пару лет? так что обвала-кризиса-бубуха не будет еще 2 года?

так а с золотом как?

и чего вы на этой ветке пасетесь? как пару лет? так что обвала-кризиса-бубуха не будет еще 2 года?так а с золотом как?и чего вы на этой ветке пасетесь?

Пара лет грядущего подъема российского фондового рынка связано с тремя факторами:

- низкая база. А

- Пара лет грядущего подъема российского фондового рынка связано с тремя факторами:- низкая база. А

похоже вы думаете что я спросил : с чем связаны пара лет грядущего роста? но это не так

я спросил про учитываете ли вы кризис который может произойти раньше чем пара лет .

вы считаете что акции не обвалятся?

и если даже они чудом (три фактора) будут расти в рублях , то разве рубль устоит ?

разве золото не будут скупать те кто выпрыгнет с акций, да и все кому не лень , кому страшно ? похоже вы думаете что я спросил : с чем связаны пара лет грядущего роста? но это не такя спросил про учитываете ли вы кризис который может произойти раньше чем пара лет .вы считаете что акции не обвалятся?и если даже они чудом (три фактора) будут расти в рублях , то разве рубль устоит ?разве золото не будут скупать те кто выпрыгнет с акций, да и все кому не лень , кому страшно ? serp6769

Повідомлень: 42 З нами з: 22.10.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 22:17 vladus17 написав: hxbbgaf написав: Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось. Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.

Июнь 2011 цена 1550$ и Июнь 2012 1574$ - время когда золото было в пузыре. Конечно там еще было пару пиков и выше.

Сейчас 1552$. Тоесть уже на уровне 2011-2012 пиковых годов.



Серебро умерло как деньги. Ему теперь пузыри не грозят. Июнь 2011 цена 1550$ и Июнь 2012 1574$ - время когда золото было в пузыре. Конечно там еще было пару пиков и выше.Сейчас 1552$. Тоесть уже на уровне 2011-2012 пиковых годов.Серебро умерло как деньги. Ему теперь пузыри не грозят.

Через 9 лет даже по официальной инфляции уже должны быть уровни процентов на 15 больше. Там был пик 1920, да и то был не пузырь. Вот в 1980-м было что-то похожее на пузырь. Тогда было золото 850 и серебро 50, это как сейчас золото 2600 и серебро 160, плюс еще и стоит учесть, что тогда в Америке был почти все время положительный торговый баланс, а сейчас капец, долг был 30-50% ВВП, а сейчас 115 и летит вверх, никто не знал, что такое КуЕ и т.д., то есть сейчас доллар, вообще, рискуют просто превратить в бумагу.

Как деньги и золото, и серебро умерло в 1971-м, пузыри, ну или так, "пузырики" после этого уже были, и это только плюс для металла, что денег теперь печатают неограниченно. Через 9 лет даже по официальной инфляции уже должны быть уровни процентов на 15 больше. Там был пик 1920, да и то был не пузырь. Вот в 1980-м было что-то похожее на пузырь. Тогда было золото 850 и серебро 50, это как сейчас золото 2600 и серебро 160, плюс еще и стоит учесть, что тогда в Америке был почти все время положительный торговый баланс, а сейчас капец, долг был 30-50% ВВП, а сейчас 115 и летит вверх, никто не знал, что такое КуЕ и т.д., то есть сейчас доллар, вообще, рискуют просто превратить в бумагу.Как деньги и золото, и серебро умерло в 1971-м, пузыри, ну или так, "пузырики" после этого уже были, и это только плюс для металла, что денег теперь печатают неограниченно. hxbbgaf Повідомлень: 21243 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1415 раз. Подякували: 2136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2023202420252026 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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