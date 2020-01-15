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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2023202420252026
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:53

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  Волгарь написав:Зависящий на 90% от политики и, совокупно, на 99% от ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

А так же зависящий от спекулей которые любят раз в 10 лет разогревать цену до небес а потом устраивают обвал. Последний раз было в 2010-2013. Самое время для нового пузыря. Который уже есть на рынке золота.

Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.

Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.

Июнь 2011 цена 1550$ и Июнь 2012 1574$ - время когда золото было в пузыре. Конечно там еще было пару пиков и выше.
Сейчас 1552$. Тоесть уже на уровне 2011-2012 пиковых годов.

Серебро умерло как деньги. Ему теперь пузыри не грозят.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:55

  Волгарь написав:Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе

При таком потоке ликвидности, который еще и триллионами с фондового пузыря может политься, они все рискуют стать бессильными, когда бумага будет превращаться в бумагу.
З.Ы. В Германии выстроились очереди за золотом.
https://twitter.com/evgenywahl/status/1 ... 56615?s=20
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:47

  Волгарь написав:
  serp6769 написав:
  Волгарь написав:да и устойчивый рост, который продлится еще пару лет.
как пару лет? так что обвала-кризиса-бубуха не будет еще 2 года?
так а с золотом как?
и чего вы на этой ветке пасетесь?

Пара лет грядущего подъема российского фондового рынка связано с тремя факторами:
- низкая база. А
-

похоже вы думаете что я спросил : с чем связаны пара лет грядущего роста? но это не так
я спросил про учитываете ли вы кризис который может произойти раньше чем пара лет .
вы считаете что акции не обвалятся?
и если даже они чудом (три фактора) будут расти в рублях , то разве рубль устоит ?
разве золото не будут скупать те кто выпрыгнет с акций, да и все кому не лень , кому страшно ?
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:17

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.

Июнь 2011 цена 1550$ и Июнь 2012 1574$ - время когда золото было в пузыре. Конечно там еще было пару пиков и выше.
Сейчас 1552$. Тоесть уже на уровне 2011-2012 пиковых годов.

Серебро умерло как деньги. Ему теперь пузыри не грозят.

Через 9 лет даже по официальной инфляции уже должны быть уровни процентов на 15 больше. Там был пик 1920, да и то был не пузырь. Вот в 1980-м было что-то похожее на пузырь. Тогда было золото 850 и серебро 50, это как сейчас золото 2600 и серебро 160, плюс еще и стоит учесть, что тогда в Америке был почти все время положительный торговый баланс, а сейчас капец, долг был 30-50% ВВП, а сейчас 115 и летит вверх, никто не знал, что такое КуЕ и т.д., то есть сейчас доллар, вообще, рискуют просто превратить в бумагу.
Как деньги и золото, и серебро умерло в 1971-м, пузыри, ну или так, "пузырики" после этого уже были, и это только плюс для металла, что денег теперь печатают неограниченно.
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