Волгарь написав:Зависящий на 90% от политики и, совокупно, на 99% от ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
А так же зависящий от спекулей которые любят раз в 10 лет разогревать цену до небес а потом устраивают обвал. Последний раз было в 2010-2013. Самое время для нового пузыря. Который уже есть на рынке золота.
Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.
Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе
Волгарь написав:Простите, но ЭТО - и есть аналитика по золоту. Если на фондовом рынке можно рассуждать о доходности с цифрами на руках, то в случае с золотом все ограничивается Я ТАК ДУМАЮ. Увы, но трастовые фонды или ЦБ стран мира (подлинные вершители судьбы рынка золота) могут считать совершенно иначе
При таком потоке ликвидности, который еще и триллионами с фондового пузыря может политься, они все рискуют стать бессильными, когда бумага будет превращаться в бумагу. З.Ы. В Германии выстроились очереди за золотом. https://twitter.com/evgenywahl/status/1 ... 56615?s=20
Волгарь написав:да и устойчивый рост, который продлится еще пару лет.
как пару лет? так что обвала-кризиса-бубуха не будет еще 2 года? так а с золотом как? и чего вы на этой ветке пасетесь?
Пара лет грядущего подъема российского фондового рынка связано с тремя факторами: - низкая база. А -
похоже вы думаете что я спросил : с чем связаны пара лет грядущего роста? но это не так я спросил про учитываете ли вы кризис который может произойти раньше чем пара лет . вы считаете что акции не обвалятся? и если даже они чудом (три фактора) будут расти в рублях , то разве рубль устоит ? разве золото не будут скупать те кто выпрыгнет с акций, да и все кому не лень , кому страшно ?
hxbbgaf написав:Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.
Июнь 2011 цена 1550$ и Июнь 2012 1574$ - время когда золото было в пузыре. Конечно там еще было пару пиков и выше. Сейчас 1552$. Тоесть уже на уровне 2011-2012 пиковых годов.
Серебро умерло как деньги. Ему теперь пузыри не грозят.
Через 9 лет даже по официальной инфляции уже должны быть уровни процентов на 15 больше. Там был пик 1920, да и то был не пузырь. Вот в 1980-м было что-то похожее на пузырь. Тогда было золото 850 и серебро 50, это как сейчас золото 2600 и серебро 160, плюс еще и стоит учесть, что тогда в Америке был почти все время положительный торговый баланс, а сейчас капец, долг был 30-50% ВВП, а сейчас 115 и летит вверх, никто не знал, что такое КуЕ и т.д., то есть сейчас доллар, вообще, рискуют просто превратить в бумагу. Как деньги и золото, и серебро умерло в 1971-м, пузыри, ну или так, "пузырики" после этого уже были, и это только плюс для металла, что денег теперь печатают неограниченно.
hxbbgaf написав:Через 9 лет даже по официальной инфляции уже должны быть уровни процентов на 15 больше. Там был пик 1920, да и то был не пузырь.
Монетарная база в США с 2000го года выросла на 442%, итого унция золота в 2000ом году стоила около 270$ * 442% = 1193$ унц должна стоить сейчас. А если же посмотреть на денежную массу М2, которая выросла на 231% то получается еще интереснее 270$ * 231% = 623$ унция на сегодня. Если вы думаете что в 2011-2013 не было пузыря на рынке драг мет. Мне вас искренне жаль. Так как на вас кто то очень хорошо заработал, и еще заработает на следуйщем пузыре.