Додано: Сер 15 січ, 2020 22:17

vladus17 написав: hxbbgaf написав: Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось. Новый пузырь, который еще даже не достиг номинальных уровней прошлого пузыря? На пузырь не тянет. А если взглянуть на серебро, то это отталкивание от дна только началось.

Июнь 2011 цена 1550$ и Июнь 2012 1574$ - время когда золото было в пузыре. Конечно там еще было пару пиков и выше.

Сейчас 1552$. Тоесть уже на уровне 2011-2012 пиковых годов.



Серебро умерло как деньги. Ему теперь пузыри не грозят. Июнь 2011 цена 1550$ и Июнь 2012 1574$ - время когда золото было в пузыре. Конечно там еще было пару пиков и выше.Сейчас 1552$. Тоесть уже на уровне 2011-2012 пиковых годов.Серебро умерло как деньги. Ему теперь пузыри не грозят.

Через 9 лет даже по официальной инфляции уже должны быть уровни процентов на 15 больше. Там был пик 1920, да и то был не пузырь. Вот в 1980-м было что-то похожее на пузырь. Тогда было золото 850 и серебро 50, это как сейчас золото 2600 и серебро 160, плюс еще и стоит учесть, что тогда в Америке был почти все время положительный торговый баланс, а сейчас капец, долг был 30-50% ВВП, а сейчас 115 и летит вверх, никто не знал, что такое КуЕ и т.д., то есть сейчас доллар, вообще, рискуют просто превратить в бумагу.Как деньги и золото, и серебро умерло в 1971-м, пузыри, ну или так, "пузырики" после этого уже были, и это только плюс для металла, что денег теперь печатают неограниченно.