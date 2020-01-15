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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:24
похоже вы думаете что я спросил : с чем связаны пара лет грядущего роста? но это не так
я спросил про учитываете ли вы кризис который может произойти раньше чем пара лет .
вы считаете что акции не обвалятся?
и если даже они чудом (три фактора) будут расти в рублях , то разве рубль устоит ?
разве золото не будут скупать те кто выпрыгнет с акций, да и все кому не лень , кому страшно ?
В этом и заключается ТРЕЙДИНГ - мониторинг рынка. Как только акции начнут серьезно падать, я их продам, а потом куплю дешевле. В итоге доходность вложения будет еще выше (если при том же количестве акций по более низкой цене я получу дивиденды), либо у меня будет больше акций по более низкой цене. Да, может быть кризис, упадут цены, чуть приподнимется доллар (хотя, в текущей ситуации, когда ЗВР РФ ПОЧТИ ВТРОЕ превышают физическую денежную базу в рублях, это не кажется весьма вероятным), но в целом ВАЖНЫ НЕ АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, А ПИЛА РЫНКА. В случае с акциями (в отличии от валюты или товарного рынка) в любом случае на руках остается больше или меньше РЕАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, у которых всегда есть шанс подорожать/подешеветь.
Я писал позавчера о том, что заработал 8 тысяч. А сегодня почти 19 - купил 4 000 ГП по 249,19 продал по 254,0. ЭТО - И ЕСТЬ ТРЕЙДИНГ.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:31
vladus17 написав:
Монетарная база в США с 2000го года выросла на 442%, итого унция золота в 2000ом году стоила около 270$ * 442% = 1193$ унц должна стоить сейчас.
А если же посмотреть на денежную массу М2, которая выросла на 231% то получается еще интереснее 270$ * 231% = 623$ унция на сегодня.
Если вы думаете что в 2011-2013 не было пузыря на рынке драг мет. Мне вас искренне жаль. Так как на вас кто то очень хорошо заработал, и еще заработает на следуйщем пузыре.
А что вы уперлись в 2001-й? 1000 раз объясняли, что то не показатель, когда банк Англии из-за своей коррупции за считанные месяцы распродал все свое золото и выбросил на рынок тысячи тонн по бросовой цене, еще и демпингуя и с 10-процентным дисконтом, чтоб нужные дяди закупились. С середины 80-х, например, даже М2 (не говоря уже об М1) выросла в 8 раз. А золото тогда стоило 500... К тому же, существуют ожидания - сейчас есть смысл ожидать ППЦ и обесценивания бакса, так как ужасный торговый баланс, бюджетный дефцит и гос. долг 120% ВВП и летит вверх, а тогда это были совсем другие показатели, к примеру, гос. долг был стабилен на уровне 30-50% ВВП.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:53
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