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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2024202520262027 Додано: Чет 16 січ, 2020 12:24 похоже вы думаете что я спросил : с чем связаны пара лет грядущего роста? но это не так

я спросил про учитываете ли вы кризис который может произойти раньше чем пара лет .

вы считаете что акции не обвалятся?

и если даже они чудом (три фактора) будут расти в рублях , то разве рубль устоит ?

разве золото не будут скупать те кто выпрыгнет с акций, да и все кому не лень , кому страшно ?

В этом и заключается ТРЕЙДИНГ - мониторинг рынка. Как только акции начнут серьезно падать, я их продам, а потом куплю дешевле. В итоге доходность вложения будет еще выше (если при том же количестве акций по более низкой цене я получу дивиденды), либо у меня будет больше акций по более низкой цене. Да, может быть кризис, упадут цены, чуть приподнимется доллар (хотя, в текущей ситуации, когда ЗВР РФ ПОЧТИ ВТРОЕ превышают физическую денежную базу в рублях, это не кажется весьма вероятным), но в целом ВАЖНЫ НЕ АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, А ПИЛА РЫНКА. В случае с акциями (в отличии от валюты или товарного рынка) в любом случае на руках остается больше или меньше РЕАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, у которых всегда есть шанс подорожать/подешеветь.

Я писал позавчера о том, что заработал 8 тысяч. А сегодня почти 19 - купил 4 000 ГП по 249,19 продал по 254,0. ЭТО - И ЕСТЬ ТРЕЙДИНГ. В этом и заключается ТРЕЙДИНГ - мониторинг рынка. Как только акции начнут серьезно падать, я их продам, а потом куплю дешевле. В итоге доходность вложения будет еще выше (если при том же количестве акций по более низкой цене я получу дивиденды), либо у меня будет больше акций по более низкой цене. Да, может быть кризис, упадут цены, чуть приподнимется доллар (хотя, в текущей ситуации, когда ЗВР РФ ПОЧТИ ВТРОЕ превышают физическую денежную базу в рублях, это не кажется весьма вероятным), но в целом ВАЖНЫ НЕ АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, А ПИЛА РЫНКА. В случае с акциями (в отличии от валюты или товарного рынка) в любом случае на руках остается больше или меньше РЕАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, у которых всегда есть шанс подорожать/подешеветь.Я писал позавчера о том, что заработал 8 тысяч. А сегодня почти 19 - купил 4 000 ГП по 249,19 продал по 254,0. ЭТО - И ЕСТЬ ТРЕЙДИНГ. Волгарь Повідомлень: 7451 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 12:31 vladus17 написав: Монетарная база в США с 2000го года выросла на 442%, итого унция золота в 2000ом году стоила около 270$ * 442% = 1193$ унц должна стоить сейчас.

А если же посмотреть на денежную массу М2, которая выросла на 231% то получается еще интереснее 270$ * 231% = 623$ унция на сегодня.

Если вы думаете что в 2011-2013 не было пузыря на рынке драг мет. Мне вас искренне жаль. Так как на вас кто то очень хорошо заработал, и еще заработает на следуйщем пузыре. Монетарная база в США с 2000го года выросла на 442%, итого унция золота в 2000ом году стоила около 270$ * 442% = 1193$ унц должна стоить сейчас.А если же посмотреть на денежную массу М2, которая выросла на 231% то получается еще интереснее 270$ * 231% = 623$ унция на сегодня.Если вы думаете что в 2011-2013 не было пузыря на рынке драг мет. Мне вас искренне жаль. Так как на вас кто то очень хорошо заработал, и еще заработает на следуйщем пузыре.

А что вы уперлись в 2001-й? 1000 раз объясняли, что то не показатель, когда банк Англии из-за своей коррупции за считанные месяцы распродал все свое золото и выбросил на рынок тысячи тонн по бросовой цене, еще и демпингуя и с 10-процентным дисконтом, чтоб нужные дяди закупились. С середины 80-х, например, даже М2 (не говоря уже об М1) выросла в 8 раз. А золото тогда стоило 500... К тому же, существуют ожидания - сейчас есть смысл ожидать ППЦ и обесценивания бакса, так как ужасный торговый баланс, бюджетный дефцит и гос. долг 120% ВВП и летит вверх, а тогда это были совсем другие показатели, к примеру, гос. долг был стабилен на уровне 30-50% ВВП. А что вы уперлись в 2001-й? 1000 раз объясняли, что то не показатель, когда банк Англии из-за своей коррупции за считанные месяцы распродал все свое золото и выбросил на рынок тысячи тонн по бросовой цене, еще и демпингуя и с 10-процентным дисконтом, чтоб нужные дяди закупились. С середины 80-х, например, даже М2 (не говоря уже об М1) выросла в 8 раз. А золото тогда стоило 500... К тому же, существуют ожидания - сейчас есть смысл ожидать ППЦ и обесценивания бакса, так как ужасный торговый баланс, бюджетный дефцит и гос. долг 120% ВВП и летит вверх, а тогда это были совсем другие показатели, к примеру, гос. долг был стабилен на уровне 30-50% ВВП. hxbbgaf Повідомлень: 21244 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1415 раз. Подякували: 2136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 12:53 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Ух палладий, ракета... Чукча2

Повідомлень: 1703 З нами з: 03.12.13 Подякував: 349 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2024202520262027 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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