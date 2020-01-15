похоже вы думаете что я спросил : с чем связаны пара лет грядущего роста? но это не так я спросил про учитываете ли вы кризис который может произойти раньше чем пара лет . вы считаете что акции не обвалятся? и если даже они чудом (три фактора) будут расти в рублях , то разве рубль устоит ? разве золото не будут скупать те кто выпрыгнет с акций, да и все кому не лень , кому страшно ?
В этом и заключается ТРЕЙДИНГ - мониторинг рынка. Как только акции начнут серьезно падать, я их продам, а потом куплю дешевле. В итоге доходность вложения будет еще выше (если при том же количестве акций по более низкой цене я получу дивиденды), либо у меня будет больше акций по более низкой цене. Да, может быть кризис, упадут цены, чуть приподнимется доллар (хотя, в текущей ситуации, когда ЗВР РФ ПОЧТИ ВТРОЕ превышают физическую денежную базу в рублях, это не кажется весьма вероятным), но в целом ВАЖНЫ НЕ АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, А ПИЛА РЫНКА. В случае с акциями (в отличии от валюты или товарного рынка) в любом случае на руках остается больше или меньше РЕАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, у которых всегда есть шанс подорожать/подешеветь. Я писал позавчера о том, что заработал 8 тысяч. А сегодня почти 19 - купил 4 000 ГП по 249,19 продал по 254,0. ЭТО - И ЕСТЬ ТРЕЙДИНГ.
vladus17 написав:Монетарная база в США с 2000го года выросла на 442%, итого унция золота в 2000ом году стоила около 270$ * 442% = 1193$ унц должна стоить сейчас. А если же посмотреть на денежную массу М2, которая выросла на 231% то получается еще интереснее 270$ * 231% = 623$ унция на сегодня. Если вы думаете что в 2011-2013 не было пузыря на рынке драг мет. Мне вас искренне жаль. Так как на вас кто то очень хорошо заработал, и еще заработает на следуйщем пузыре.
А что вы уперлись в 2001-й? 1000 раз объясняли, что то не показатель, когда банк Англии из-за своей коррупции за считанные месяцы распродал все свое золото и выбросил на рынок тысячи тонн по бросовой цене, еще и демпингуя и с 10-процентным дисконтом, чтоб нужные дяди закупились. С середины 80-х, например, даже М2 (не говоря уже об М1) выросла в 8 раз. А золото тогда стоило 500... К тому же, существуют ожидания - сейчас есть смысл ожидать ППЦ и обесценивания бакса, так как ужасный торговый баланс, бюджетный дефцит и гос. долг 120% ВВП и летит вверх, а тогда это были совсем другие показатели, к примеру, гос. долг был стабилен на уровне 30-50% ВВП.
Shummi написав:Не ну комментарии толковые Тогда вы расскажите, во что вкладывать. А то золото плохое, ясно понятно. Что хорошее? Доллар, рубль, может быть гриивна? Та вообще дала доходность 30 %за 2019 год.
Грядет дефляционный кризис. Кризис по кредитам Репо в США, о чем недавно тут писал Наблюдательный, происходит изза нехватки денег! Это первые звоночки. Исходя из этого зеленый кэш выгдялит довольно привлекательно. Золото уже раздуто. ИМХО. Гривна исчерпала свой потенциал. Сейчас это казино. Недвиж еще как вариант можно рассмотреть интересные варианты.
vladus17 написав: Монетарная база в США с 2000го года выросла на 442%, итого унция золота в 2000ом году стоила около 270$ * 442% = 1193$ унц должна стоить сейчас.
Золото никому ничего не должно, так как сейчас нет золотого стандарта, а есть рынок. Тоесть: спрос - предложение. При любых катаклизмах и резком спросе никто не будет считать сколько золото стоило во времена Куликовской битвы. Кто больше даст, тот и купит.
Да покупайте хоть по 2500$, я ж не против. Но учитывая мною выше указаные данные, мое мнение что цена на золото сейчас раздута. На рынке золота сейчас властвует страх, паника, жажда наживы. В таких условиях хорошо продавать, а не покупать. ИМХО.
Shummi написав:Не ну комментарии толковые Тогда вы расскажите, во что вкладывать. А то золото плохое, ясно понятно. Что хорошее? Доллар, рубль, может быть гриивна? Та вообще дала доходность 30 %за 2019 год.
Грядет дефляционный кризис. Кризис по кредитам Репо в США, о чем недавно тут писал Наблюдательный, происходит изза нехватки денег! Это первые звоночки. Исходя из этого зеленый кэш выгдялит довольно привлекательно. Золото уже раздуто. ИМХО. Гривна исчерпала свой потенциал. Сейчас это казино. Недвиж еще как вариант можно рассмотреть интересные варианты.
Дефляция будет после того, как коммоды обновят хотя бы прошлые хаи, сейчас токо начался разогрев инфляции. Аккумулированные в финансовых пузырях десятки триллионов еще даже не начинали свой путь на реальные рынки. Рукалицо.
vladus17 написав:Монетарная база в США с 2000го года выросла на 442%, итого унция золота в 2000ом году стоила около 270$ * 442% = 1193$ унц должна стоить сейчас. А если же посмотреть на денежную массу М2, которая выросла на 231% то получается еще интереснее 270$ * 231% = 623$ унция на сегодня. Если вы думаете что в 2011-2013 не было пузыря на рынке драг мет. Мне вас искренне жаль. Так как на вас кто то очень хорошо заработал, и еще заработает на следуйщем пузыре.
Можно ли цену 1 т.у.=270 usd (как базовую в формуле) расценивать как "справедливую" (на дату 2000-й год) или она сложилась в результате манипуляций со стороны финансистов, которые играли на понижение цены ? Можно подставить 850 usd 1980 года. Почему базовым показателем взят 2000 год ? Или в 80-м тоже был пузырь (применяя вашу терминологию) ? Встречал данные, что с 1971 года, после отказа от золотого стандарта, доллар за пять следующих лет потерял почти треть своей реальной стоимости. А мировой нефтяной кризис 1979 года привел к его обесцениванию еще на 30%.
Одно можно сказать наверняка в 2000м году пузырь по золоту не было. Он уже сдулся и цена была + - справедливая. Хотите считайте с 1980го, если вы считаете тогдашнюю цену лучше для рассчета. Оперируйте теми входными данными которые сами считаете правильными.
vladus17 написав:Одно можно сказать наверняка в 2000м году пузырь по золоту не было. Он уже сдулся и цена была + - справедливая. Хотите считайте с 1980го, если вы считаете тогдашнюю цену лучше для рассчета. Оперируйте теми входными данными которые сами считаете правильными.
Да в общем я никаких расчетов не делаю. ) Интуитивно понимаю, что мир меняется на глазах. Допускаю, что золото может принять иной значимый статус, чем в те годы. Что и будет отражаться на его цене.