Додано: Чет 16 січ, 2020 12:24

похоже вы думаете что я спросил : с чем связаны пара лет грядущего роста? но это не так

я спросил про учитываете ли вы кризис который может произойти раньше чем пара лет .

вы считаете что акции не обвалятся?

и если даже они чудом (три фактора) будут расти в рублях , то разве рубль устоит ?

разве золото не будут скупать те кто выпрыгнет с акций, да и все кому не лень , кому страшно ?

В этом и заключается ТРЕЙДИНГ - мониторинг рынка. Как только акции начнут серьезно падать, я их продам, а потом куплю дешевле. В итоге доходность вложения будет еще выше (если при том же количестве акций по более низкой цене я получу дивиденды), либо у меня будет больше акций по более низкой цене. Да, может быть кризис, упадут цены, чуть приподнимется доллар (хотя, в текущей ситуации, когда ЗВР РФ ПОЧТИ ВТРОЕ превышают физическую денежную базу в рублях, это не кажется весьма вероятным), но в целом ВАЖНЫ НЕ АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, А ПИЛА РЫНКА. В случае с акциями (в отличии от валюты или товарного рынка) в любом случае на руках остается больше или меньше РЕАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, у которых всегда есть шанс подорожать/подешеветь.Я писал позавчера о том, что заработал 8 тысяч. А сегодня почти 19 - купил 4 000 ГП по 249,19 продал по 254,0. ЭТО - И ЕСТЬ ТРЕЙДИНГ.