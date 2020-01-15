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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2026202720282029>
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:29

  tumos написав:
  vladus17 написав:Одно можно сказать наверняка в 2000м году пузырь по золоту не было. Он уже сдулся и цена была + - справедливая. Хотите считайте с 1980го, если вы считаете тогдашнюю цену лучше для рассчета. Оперируйте теми входными данными которые сами считаете правильными.

Да в общем я никаких расчетов не делаю. ) Интуитивно понимаю, что мир меняется на глазах. Допускаю, что золото может принять иной значимый статус, чем в те годы. Что и будет отражаться на его цене.

Тогда берите по чем дают. Не утруждайте себя аналитикой.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:30

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:
Монетарная база в США с 2000го года выросла на 442%, итого унция золота в 2000ом году стоила около 270$ * 442% = 1193$ унц должна стоить сейчас.

Золото никому ничего не должно, так как сейчас нет золотого стандарта, а есть рынок. Тоесть: спрос - предложение.
При любых катаклизмах и резком спросе никто не будет считать сколько золото стоило во времена Куликовской битвы.
Кто больше даст, тот и купит.

Да покупайте хоть по 2500$, я ж не против.
Но учитывая мною выше указаные данные, мое мнение что цена на золото сейчас раздута. На рынке золота сейчас властвует страх, паника, жажда наживы. В таких условиях хорошо продавать, а не покупать. ИМХО.

То, о чем я уже писал - оперировать с цифрами на этом рынке невозможно.
Баланс спроса и предложения меняется внезапно, в зависимости от политики, доходность вложений и рыночный ориентир оценить невозможно - цены меняются как в лотерее. Поэтому повторяю еще раз - накопление физического золота частным инвестором возможно ГРЕЕТ ДУШУ, НО УСТАРЕЛО ЛЕТ НА 30 даже в отсутствии на Украине реальных адекватных инструментов для инвестирования.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:50

  vladus17 написав:Да покупайте хоть по 2500$, я ж не против.
Но учитывая мною выше указаные данные...

Так ваши данные ни о чем не говорят. Потому что:

1. Коль нет золотого стандарта, то привязывать золото к монетарной базе США нет никакого смысла. Вообще. Потому что золото продается не только там и не только за доллары. Например, золото Австралии, Китая, РФ или Турции практически не имеет никакого отношения к США и к доллару, так как добывается и продается там за свою валюту.
2. Цена золота складывается на Лондонской бирже LME и это не есть фактически справедливая цена, так как её установить невозможно, а только ориентир для остальных. Так традиционно сложилось, и это пока всех устраивает, кроме Китая, который уже замутил свою биржу.
3. Можно ведь посчитать и по другому.
По данным Thomson Reuters за 6 тысяч лет человечество добыло около 170тыс. тонн золота. Если, теоретически, взять только 17 триллионов долларов в облигациях, торгующихся сейчас с доходностью ниже нуля,
https://internationalman.com/articles/d ... -collapse/
и выкупить на них абсолютно всё золото мира, то цена составит $3100 за унцию. Только кто ж его продаст?
Тогда остается выкупать вновь добытое(около 4000 тонн в год)
Но цена его тогда составит $132 тыс.

Это всё, конечно, теория. Но есть исследования, что
золото в активах инвесторов, в среднем, составляет всего около 1%.
Это очень мало, поэтому спрос на него в ближайшее время будет обеспечен, учитывая огромный денежный навес.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:52

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:То, о чем я уже писал - оперировать с цифрами на этом рынке невозможно.
Баланс спроса и предложения меняется внезапно, в зависимости от политики, доходность вложений и рыночный ориентир оценить невозможно - цены меняются как в лотерее. Поэтому повторяю еще раз - накопление физического золота частным инвестором возможно ГРЕЕТ ДУШУ, НО УСТАРЕЛО ЛЕТ НА 30 даже в отсутствии на Украине реальных адекватных инструментов для инвестирования.

Иногда можно посчитать когда цена +,- не раздута, тогда можно покупать. А когда видно пузырь - можно продавать.
Buy low, sell high - is the name of the game.
P.S. Активы для инвестирования в Украине есть. Деньги не всегда имеются.
Вон скоро рынок земли запустят, будет еще 1 привлекательный инструмент инвестирования.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:57

  vladus17 написав:Тогда берите по чем дают. Не утруждайте себя аналитикой.

Вы действительно считаете, что результат, полученный из формулы ранее в вашем сообщении, есть аналитика ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:03

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:1. Коль нет золотого стандарта, то привязывать золото к монетарной базе США нет никакого смысла. Вообще. Потому что золото продается не только там и не только за доллары.

Я и не говорил что есть какаято привязка золота к монетарой базе США. Просто так для рассчета, для себя лично, я использую эти данные чтобы понимать когда цена не ,,нагретая,, и можно покупать. И наоборот.
  наблюдательный написав:Например, золото Австралии, Китая, РФ или Турции практически не имеет никакого отношения к США и к доллару, так как добывается и продается там за свою валюту.

Но Австралийски доллар , Китайский Юань, Рубль и Турецкая Лира имеют жесткую привязку к доллару США ;)
  наблюдательный написав:2. Цена золота складывается на Лондонской бирже LME и это не есть фактически справедливая цена, так как её установить невозможно, а только ориентир для остальных. Так традиционно сложилось, и это пока всех устраивает, кроме Китая, который уже замутил свою биржу.

Да а на биржах есть спекулянты. Вот поэтому мы и видим всякие ,,пузыри,, время от времени.
  наблюдательный написав:Можно ведь посчитать и по другому.
По данным Thomson Reuters за 6 тысяч лет человечество добыло около 170тыс. тонн золота. Если, теоретически, взять только 17 триллионов долларов в облигациях, торгующихся сейчас с доходностью ниже нуля,
https://internationalman.com/articles/d ... -collapse/
и выкупить на них абсолютно всё золото мира, то цена составит $3100 за унцию. Только кто ж его продаст?
Тогда остается выкупать вновь добытое(около 4000 тонн в год)
Но цена его тогда составит $132 тыс.

А сколько будет стоить например Зерно если все деньги Мира в него вгасить? Сколько тогда будет стоить унция зерна?
А если в нефть? А если в биткоин? Вы пока только золото почему то посчитали. Посчитайте заодно все остальные активы. Очень интересно будет))
  наблюдательный написав:Это всё, конечно, теория. Но есть исследования, что
золото в активах инвесторов, в среднем, составляет всего около 1%.
Это очень мало, поэтому спрос на него в ближайшее время будет обеспечен, учитывая огромный денежный навес.

Если золото вырастет эта доля возрастет. Пото когда пузырь начнет сдувать эта доля уменьшится. Стадный эффект. И так во всем.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:05

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Та может и считает. Хочу увидеть аналитику, по которой рухнул Леман, с рейтингом ААА+.
А дефляционный сценарий при дефиците бюджета США более 30 %, и выходящем на пенсию поколении бэби бумеров может прогнозировать только фантаст. Люди вынесут при таком сценарии любое правительство.
Хоть Трамп хоть Уоррен, выход у них будет только один - ПЕЧАТАТЬ, а инфляцию, и потерю стоимости долларов вещать на китайцев, иранцев, рептилоидов.
Украина вон газ покупает на 30 % выше рынка, и че, никто не жужжит. Все старо как мир.
Нужно сплотится. враг у ворот. проклятые китайцы украли у нас промышленность, а иранцы и Россия угрожают ракетами!
Востаннє редагувалось Shummi в Чет 16 січ, 2020 15:08, всього редагувалось 5 разів.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:06

  tumos написав:
  vladus17 написав:Тогда берите по чем дают. Не утруждайте себя аналитикой.

Вы действительно считаете, что результат, полученный из формулы ранее в вашем сообщении, есть аналитика ?

Вашу позицию я понял. Мне с вами больше не о чем говорить.
с ув.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:10

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Shummi написав:Хоть Трамр хоть Уоррен, выход у них будет только один - ПЕЧАТАТЬ, а инфляцию, и потерю стоимости долларов вещать на китайцев, иранцев, рептилоидов.

Люди которые верят в Рептилоидов и есть главные инвесторы в золото. Не считая Индусов которые любят золотые украшения, у них традиция такая.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:22

  vladus17 написав:
  Волгарь написав:То, о чем я уже писал - оперировать с цифрами на этом рынке невозможно.
Баланс спроса и предложения меняется внезапно, в зависимости от политики, доходность вложений и рыночный ориентир оценить невозможно - цены меняются как в лотерее. Поэтому повторяю еще раз - накопление физического золота частным инвестором возможно ГРЕЕТ ДУШУ, НО УСТАРЕЛО ЛЕТ НА 30 даже в отсутствии на Украине реальных адекватных инструментов для инвестирования.

Иногда можно посчитать когда цена +,- не раздута, тогда можно покупать. А когда видно пузырь - можно продавать.
Buy low, sell high - is the name of the game.
P.S. Активы для инвестирования в Украине есть. Деньги не всегда имеются.
Вон скоро рынок земли запустят, будет еще 1 привлекательный инструмент инвестирования.

Простите, КАК ПОСЧИТАТЬ? Как планировать доходность инвестиции, если цена золота АБСОЛЮТНО НЕ ПРЕДСКАЗУЕМА? Насчет активов - недвига/золота/может быть, земля. Недвижимость в стране, где население сокращается на 1+ процент в год - очень локально и очень долгий инвестиционный период. Золото -...целая тема на форуме. Земля? В РФ уже лет 14 существует открытый рынок земли. И он не исчерпаем - начавшийся ажиотаж давным-давно (кроме нескольких местностей)стих, и огромное предложение (особенно сельхозземель) ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫСИЛО СПРОС.
Волгарь
 
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