vladus17 написав:Одно можно сказать наверняка в 2000м году пузырь по золоту не было. Он уже сдулся и цена была + - справедливая. Хотите считайте с 1980го, если вы считаете тогдашнюю цену лучше для рассчета. Оперируйте теми входными данными которые сами считаете правильными.
Да в общем я никаких расчетов не делаю. ) Интуитивно понимаю, что мир меняется на глазах. Допускаю, что золото может принять иной значимый статус, чем в те годы. Что и будет отражаться на его цене.
Тогда берите по чем дают. Не утруждайте себя аналитикой.
vladus17 написав: Монетарная база в США с 2000го года выросла на 442%, итого унция золота в 2000ом году стоила около 270$ * 442% = 1193$ унц должна стоить сейчас.
Золото никому ничего не должно, так как сейчас нет золотого стандарта, а есть рынок. Тоесть: спрос - предложение. При любых катаклизмах и резком спросе никто не будет считать сколько золото стоило во времена Куликовской битвы. Кто больше даст, тот и купит.
Да покупайте хоть по 2500$, я ж не против. Но учитывая мною выше указаные данные, мое мнение что цена на золото сейчас раздута. На рынке золота сейчас властвует страх, паника, жажда наживы. В таких условиях хорошо продавать, а не покупать. ИМХО.
То, о чем я уже писал - оперировать с цифрами на этом рынке невозможно. Баланс спроса и предложения меняется внезапно, в зависимости от политики, доходность вложений и рыночный ориентир оценить невозможно - цены меняются как в лотерее. Поэтому повторяю еще раз - накопление физического золота частным инвестором возможно ГРЕЕТ ДУШУ, НО УСТАРЕЛО ЛЕТ НА 30 даже в отсутствии на Украине реальных адекватных инструментов для инвестирования.
vladus17 написав:Да покупайте хоть по 2500$, я ж не против. Но учитывая мною выше указаные данные...
Так ваши данные ни о чем не говорят. Потому что:
1. Коль нет золотого стандарта, то привязывать золото к монетарной базе США нет никакого смысла. Вообще. Потому что золото продается не только там и не только за доллары. Например, золото Австралии, Китая, РФ или Турции практически не имеет никакого отношения к США и к доллару, так как добывается и продается там за свою валюту. 2. Цена золота складывается на Лондонской бирже LME и это не есть фактически справедливая цена, так как её установить невозможно, а только ориентир для остальных. Так традиционно сложилось, и это пока всех устраивает, кроме Китая, который уже замутил свою биржу. 3. Можно ведь посчитать и по другому. По данным Thomson Reuters за 6 тысяч лет человечество добыло около 170тыс. тонн золота. Если, теоретически, взять только 17 триллионов долларов в облигациях, торгующихся сейчас с доходностью ниже нуля, https://internationalman.com/articles/d ... -collapse/ и выкупить на них абсолютно всё золото мира, то цена составит $3100 за унцию. Только кто ж его продаст? Тогда остается выкупать вновь добытое(около 4000 тонн в год) Но цена его тогда составит $132 тыс.
Это всё, конечно, теория. Но есть исследования, что золото в активах инвесторов, в среднем, составляет всего около 1%. Это очень мало, поэтому спрос на него в ближайшее время будет обеспечен, учитывая огромный денежный навес.
Волгарь написав:То, о чем я уже писал - оперировать с цифрами на этом рынке невозможно. Баланс спроса и предложения меняется внезапно, в зависимости от политики, доходность вложений и рыночный ориентир оценить невозможно - цены меняются как в лотерее. Поэтому повторяю еще раз - накопление физического золота частным инвестором возможно ГРЕЕТ ДУШУ, НО УСТАРЕЛО ЛЕТ НА 30 даже в отсутствии на Украине реальных адекватных инструментов для инвестирования.
Иногда можно посчитать когда цена +,- не раздута, тогда можно покупать. А когда видно пузырь - можно продавать. Buy low, sell high - is the name of the game. P.S. Активы для инвестирования в Украине есть. Деньги не всегда имеются. Вон скоро рынок земли запустят, будет еще 1 привлекательный инструмент инвестирования.
наблюдательный написав:1. Коль нет золотого стандарта, то привязывать золото к монетарной базе США нет никакого смысла. Вообще. Потому что золото продается не только там и не только за доллары.
Я и не говорил что есть какаято привязка золота к монетарой базе США. Просто так для рассчета, для себя лично, я использую эти данные чтобы понимать когда цена не ,,нагретая,, и можно покупать. И наоборот.
наблюдательный написав:Например, золото Австралии, Китая, РФ или Турции практически не имеет никакого отношения к США и к доллару, так как добывается и продается там за свою валюту.
Но Австралийски доллар , Китайский Юань, Рубль и Турецкая Лира имеют жесткую привязку к доллару США
наблюдательный написав:2. Цена золота складывается на Лондонской бирже LME и это не есть фактически справедливая цена, так как её установить невозможно, а только ориентир для остальных. Так традиционно сложилось, и это пока всех устраивает, кроме Китая, который уже замутил свою биржу.
Да а на биржах есть спекулянты. Вот поэтому мы и видим всякие ,,пузыри,, время от времени.
наблюдательный написав:Можно ведь посчитать и по другому. По данным Thomson Reuters за 6 тысяч лет человечество добыло около 170тыс. тонн золота. Если, теоретически, взять только 17 триллионов долларов в облигациях, торгующихся сейчас с доходностью ниже нуля, https://internationalman.com/articles/d ... -collapse/ и выкупить на них абсолютно всё золото мира, то цена составит $3100 за унцию. Только кто ж его продаст? Тогда остается выкупать вновь добытое(около 4000 тонн в год) Но цена его тогда составит $132 тыс.
А сколько будет стоить например Зерно если все деньги Мира в него вгасить? Сколько тогда будет стоить унция зерна? А если в нефть? А если в биткоин? Вы пока только золото почему то посчитали. Посчитайте заодно все остальные активы. Очень интересно будет))
наблюдательный написав:Это всё, конечно, теория. Но есть исследования, что золото в активах инвесторов, в среднем, составляет всего около 1%. Это очень мало, поэтому спрос на него в ближайшее время будет обеспечен, учитывая огромный денежный навес.
Если золото вырастет эта доля возрастет. Пото когда пузырь начнет сдувать эта доля уменьшится. Стадный эффект. И так во всем.
Та может и считает. Хочу увидеть аналитику, по которой рухнул Леман, с рейтингом ААА+. А дефляционный сценарий при дефиците бюджета США более 30 %, и выходящем на пенсию поколении бэби бумеров может прогнозировать только фантаст. Люди вынесут при таком сценарии любое правительство. Хоть Трамп хоть Уоррен, выход у них будет только один - ПЕЧАТАТЬ, а инфляцию, и потерю стоимости долларов вещать на китайцев, иранцев, рептилоидов. Украина вон газ покупает на 30 % выше рынка, и че, никто не жужжит. Все старо как мир. Нужно сплотится. враг у ворот. проклятые китайцы украли у нас промышленность, а иранцы и Россия угрожают ракетами!
Востаннє редагувалось Shummi в Чет 16 січ, 2020 15:08, всього редагувалось 5 разів.
Волгарь написав:То, о чем я уже писал - оперировать с цифрами на этом рынке невозможно. Баланс спроса и предложения меняется внезапно, в зависимости от политики, доходность вложений и рыночный ориентир оценить невозможно - цены меняются как в лотерее. Поэтому повторяю еще раз - накопление физического золота частным инвестором возможно ГРЕЕТ ДУШУ, НО УСТАРЕЛО ЛЕТ НА 30 даже в отсутствии на Украине реальных адекватных инструментов для инвестирования.
Иногда можно посчитать когда цена +,- не раздута, тогда можно покупать. А когда видно пузырь - можно продавать. Buy low, sell high - is the name of the game. P.S. Активы для инвестирования в Украине есть. Деньги не всегда имеются. Вон скоро рынок земли запустят, будет еще 1 привлекательный инструмент инвестирования.
Простите, КАК ПОСЧИТАТЬ? Как планировать доходность инвестиции, если цена золота АБСОЛЮТНО НЕ ПРЕДСКАЗУЕМА? Насчет активов - недвига/золота/может быть, земля. Недвижимость в стране, где население сокращается на 1+ процент в год - очень локально и очень долгий инвестиционный период. Золото -...целая тема на форуме. Земля? В РФ уже лет 14 существует открытый рынок земли. И он не исчерпаем - начавшийся ажиотаж давным-давно (кроме нескольких местностей)стих, и огромное предложение (особенно сельхозземель) ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫСИЛО СПРОС.