Додано: Чет 16 січ, 2020 14:52

Волгарь написав: То, о чем я уже писал - оперировать с цифрами на этом рынке невозможно.

То, о чем я уже писал - оперировать с цифрами на этом рынке невозможно.

Баланс спроса и предложения меняется внезапно, в зависимости от политики, доходность вложений и рыночный ориентир оценить невозможно - цены меняются как в лотерее. Поэтому повторяю еще раз - накопление физического золота частным инвестором возможно ГРЕЕТ ДУШУ, НО УСТАРЕЛО ЛЕТ НА 30 даже в отсутствии на Украине реальных адекватных инструментов для инвестирования.

Иногда можно посчитать когда цена +,- не раздута, тогда можно покупать. А когда видно пузырь - можно продавать.Buy low, sell high - is the name of the game.P.S. Активы для инвестирования в Украине есть. Деньги не всегда имеются.Вон скоро рынок земли запустят, будет еще 1 привлекательный инструмент инвестирования.