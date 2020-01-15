Додано: Чет 16 січ, 2020 14:50

vladus17 написав: Да покупайте хоть по 2500$, я ж не против.

Но учитывая мною выше указаные данные... Да покупайте хоть по 2500$, я ж не против.Но учитывая мною выше указаные данные...

Так ваши данные ни о чем не говорят. Потому что:1. Коль нет золотого стандарта, то привязывать золото к монетарной базе США нет никакого смысла. Вообще. Потому что золото продается не только там и не только за доллары. Например, золото Австралии, Китая, РФ или Турции практически не имеет никакого отношения к США и к доллару, так как добывается и продается там за свою валюту.2. Цена золота складывается на Лондонской бирже LME и это не есть фактически справедливая цена, так как её установить невозможно, а только ориентир для остальных. Так традиционно сложилось, и это пока всех устраивает, кроме Китая, который уже замутил свою биржу.3. Можно ведь посчитать и по другому.По данным Thomson Reuters за 6 тысяч лет человечество добыло около 170тыс. тонн золота. Если, теоретически, взять только 17 триллионов долларов в облигациях, торгующихся сейчас с доходностью ниже нуля,и выкупить на них абсолютно всё золото мира, то цена составит $3100 за унцию. Только кто ж его продаст?Тогда остается выкупать вновь добытое(около 4000 тонн в год)Но цена его тогда составит $132 тыс.Это всё, конечно, теория. Но есть исследования, чтозолото в активах инвесторов, в среднем, составляет всего около 1%.Это очень мало, поэтому спрос на него в ближайшее время будет обеспечен, учитывая огромный денежный навес.