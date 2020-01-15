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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:24
vladus17 написав: tumos написав: vladus17 написав:
Тогда берите по чем дают. Не утруждайте себя аналитикой.
Вы действительно считаете, что результат, полученный из формулы ранее в вашем сообщении, есть аналитика ?
Вашу позицию я понял. Мне с вами больше не о чем говорить.
с ув.
Знаете, иногда смотрю выступления экономистов с регалиями. На вопрос к ним о прогнозе на золото отвечают - тенденция будет расти. Без указания на конкретные цены в конкретный момент времени. Причем еще делают оговорку, но всякое может быть. Ваше желание заработать на спекуляциях мне понятно. Равно как и Волгаря. Каждый из вас работает в своем сегменте. Кто же мешает ? Обогащайтесь.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:47
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Например, золото Австралии, Китая, РФ или Турции практически не имеет никакого отношения к США и к доллару, так как добывается и продается там за свою валюту.
Но Австралийски доллар , Китайский Юань, Рубль и Турецкая Лира имеют жесткую привязку к доллару США
Кто вам сказал такую чепуху? Turkish Lira за год потеряла около 10%,
а рубль вырос на 7%. Хорошая привязка....
Даже обсуждать не ловко
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