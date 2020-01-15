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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2026202720282029
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:24

  vladus17 написав:
  tumos написав:
  vladus17 написав:Тогда берите по чем дают. Не утруждайте себя аналитикой.

Вы действительно считаете, что результат, полученный из формулы ранее в вашем сообщении, есть аналитика ?

Вашу позицию я понял. Мне с вами больше не о чем говорить.
с ув.

Знаете, иногда смотрю выступления экономистов с регалиями. На вопрос к ним о прогнозе на золото отвечают - тенденция будет расти. Без указания на конкретные цены в конкретный момент времени. Причем еще делают оговорку, но всякое может быть. Ваше желание заработать на спекуляциях мне понятно. Равно как и Волгаря. Каждый из вас работает в своем сегменте. Кто же мешает ? Обогащайтесь.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:47

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Например, золото Австралии, Китая, РФ или Турции практически не имеет никакого отношения к США и к доллару, так как добывается и продается там за свою валюту.

Но Австралийски доллар , Китайский Юань, Рубль и Турецкая Лира имеют жесткую привязку к доллару США ;)

Кто вам сказал такую чепуху? Turkish Lira за год потеряла около 10%,
а рубль вырос на 7%. Хорошая привязка....
Даже обсуждать неловко :roll:
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Кто вам сказал такую чепуху? Turkish Lira за год потеряла около 10%,
а рубль вырос на 7%. Хорошая привязка....
Даже обсуждать неловко

Вы не совсем так поняли что я имел ввиду. Попробую объяснить.
Что я имелл ввиду так это жесткая привязка к РЫНОЧНОМУ КУРСУ. Который в свою очередь может варьироваться.
Если Турция напечатает много лир, то курс ее упадет к доллару. И цены на золото в Лирах - вырастут.
Поэтому Турецкая Лира не свеерический конь в вакууме. А валюта которая привязана к доллару США.
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 16 січ, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:40

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  tumos написав:Каждый из вас работает в своем сегменте. Кто же мешает ? Обогащайтесь.
Ну и вам, я предпологаю, никто не мешает купить и ждать когда будет пА стопитсот тыщ.
vladus17
 
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  #<1 ... 2026202720282029
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