Додано: Чет 16 січ, 2020 19:12

vladus17 написав: наблюдательный написав: Кто вам сказал такую чепуху? Turkish Lira за год потеряла около 10%,

а рубль вырос на 7%. Хорошая привязка....

Даже обсуждать неловко Кто вам сказал такую чепуху? Turkish Lira за год потеряла около 10%,а рубль вырос на 7%. Хорошая привязка....Даже обсуждать неловко

Вы не совсем так поняли что я имел ввиду. Попробую объяснить.

Что я имелл ввиду так это жесткая привязка к РЫНОЧНОМУ КУРСУ. Который в свою очередь может варьироваться.

Если Турция напечатает много лир, то курс ее упадет к доллару. И цены на золото в Лирах - вырастут.

Поэтому Турецкая Лира не свеерический конь в вакууме. А валюта которая привязана к доллару США. Вы не совсем так поняли что я имел ввиду. Попробую объяснить.Что я имелл ввиду так это жесткая привязка к РЫНОЧНОМУ КУРСУ. Который в свою очередь может варьироваться.Если Турция напечатает много лир, то курс ее упадет к доллару. И цены на золото в Лирах - вырастут.Поэтому Турецкая Лира не свеерический конь в вакууме.

1. У вас неверное понимание привязки валют.Жесткая привязка, о которой вы писали выше, это фиксированный курс. Своего рода "step by step", который устанавливает ЦБ страны в качестве официального, и который может не меняться годами, так как ЦБ сам его регулирует. Но для этого ему необходимо иметь достаточные резервы иностранной валюты.То, что вы описали, есть плавающий обменный курс, который определяется, исходя из объема рыночных спроса и предложения. Так вот, в Турции, Австралии, РФ и др. валютный курс есть плавающий.2. В Австралии, которая занимает 2 место в мире по добыче золота, золотодобывающие компании продают его своему ЦБ за австралийские доллары.Ихний Mint штампует из него золотые кенгуру и слитки, и продает их по всему миру. Продает не только за свои доллары, но и за евро, за фунты, кроны и прочие франки...которые к американскому доллару не касаются никаким боком, так как они сами с усами, то есть, свободно конвертируемые.Китай продает свою Панду, ЮАР - Крюгерранд, Канада - Кленовый лист.....С момента падения золотого стандарта уже прошло почти 50 лет.И делать подсчеты основываясь только на фин.показателях в США уже не верно, так как за это время всё сильно изменилось. Да, США ещё флагман, цена на золото варится именно там, но уже не факт что так будет всегда.Сейчас один Китай уже чего только стоит.Там, кстати, денег тоже печатают не мало. Так что посыпаться может не только доллар, но и все остальные валюты.