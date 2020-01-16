RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2026202720282029
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:24

  vladus17 написав:
  tumos написав:
  vladus17 написав:Тогда берите по чем дают. Не утруждайте себя аналитикой.

Вы действительно считаете, что результат, полученный из формулы ранее в вашем сообщении, есть аналитика ?

Вашу позицию я понял. Мне с вами больше не о чем говорить.
с ув.

Знаете, иногда смотрю выступления экономистов с регалиями. На вопрос к ним о прогнозе на золото отвечают - тенденция будет расти. Без указания на конкретные цены в конкретный момент времени. Причем еще делают оговорку, но всякое может быть. Ваше желание заработать на спекуляциях мне понятно. Равно как и Волгаря. Каждый из вас работает в своем сегменте. Кто же мешает ? Обогащайтесь.
tumos
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 12.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:47

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Например, золото Австралии, Китая, РФ или Турции практически не имеет никакого отношения к США и к доллару, так как добывается и продается там за свою валюту.

Но Австралийски доллар , Китайский Юань, Рубль и Турецкая Лира имеют жесткую привязку к доллару США ;)

Кто вам сказал такую чепуху? Turkish Lira за год потеряла около 10%,
а рубль вырос на 7%. Хорошая привязка....
Даже обсуждать неловко :roll:
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Кто вам сказал такую чепуху? Turkish Lira за год потеряла около 10%,
а рубль вырос на 7%. Хорошая привязка....
Даже обсуждать неловко

Вы не совсем так поняли что я имел ввиду. Попробую объяснить.
Что я имелл ввиду так это жесткая привязка к РЫНОЧНОМУ КУРСУ. Который в свою очередь может варьироваться.
Если Турция напечатает много лир, то курс ее упадет к доллару. И цены на золото в Лирах - вырастут.
Поэтому Турецкая Лира не свеерический конь в вакууме. А валюта которая привязана к доллару США.
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 16 січ, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
vladus17
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 21.03.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:40

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  tumos написав:Каждый из вас работает в своем сегменте. Кто же мешает ? Обогащайтесь.
Ну и вам, я предпологаю, никто не мешает купить и ждать когда будет пА стопитсот тыщ.
vladus17
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 21.03.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:12

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Кто вам сказал такую чепуху? Turkish Lira за год потеряла около 10%,
а рубль вырос на 7%. Хорошая привязка....
Даже обсуждать неловко

Вы не совсем так поняли что я имел ввиду. Попробую объяснить.
Что я имелл ввиду так это жесткая привязка к РЫНОЧНОМУ КУРСУ. Который в свою очередь может варьироваться.
Если Турция напечатает много лир, то курс ее упадет к доллару. И цены на золото в Лирах - вырастут.
Поэтому Турецкая Лира не свеерический конь в вакууме. А валюта которая привязана к доллару США.

1. У вас неверное понимание привязки валют.
Жесткая привязка, о которой вы писали выше, это фиксированный курс. Своего рода "step by step", который устанавливает ЦБ страны в качестве официального, и который может не меняться годами, так как ЦБ сам его регулирует. Но для этого ему необходимо иметь достаточные резервы иностранной валюты.
То, что вы описали, есть плавающий обменный курс, который определяется, исходя из объема рыночных спроса и предложения. Так вот, в Турции, Австралии, РФ и др. валютный курс есть плавающий.

2. В Австралии, которая занимает 2 место в мире по добыче золота, золотодобывающие компании продают его своему ЦБ за австралийские доллары.
Ихний Mint штампует из него золотые кенгуру и слитки, и продает их по всему миру. Продает не только за свои доллары, но и за евро, за фунты, кроны и прочие франки...которые к американскому доллару не касаются никаким боком, так как они сами с усами, то есть, свободно конвертируемые.
Китай продает свою Панду, ЮАР - Крюгерранд, Канада - Кленовый лист.....

С момента падения золотого стандарта уже прошло почти 50 лет.
И делать подсчеты основываясь только на фин.показателях в США уже не верно, так как за это время всё сильно изменилось. Да, США ещё флагман, цена на золото варится именно там, но уже не факт что так будет всегда.
Сейчас один Китай уже чего только стоит.
Там, кстати, денег тоже печатают не мало. Так что посыпаться может не только доллар, но и все остальные валюты.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:33

Король хедж-фондов (25 место в списке Forbes с $16млрд ), основатель Bridgewater Associates, активы которой составляют $120 млрд., Рэй Далио заявил:

Мы на пороге «смены парадигмы», и инвесторам нужно покупать золото.
https://www.cnbc.com/2019/07/17/ray-dal ... rkets.html

Как только ФРС снизит ставки до нуля, сушите весла....

Инвесторы прислушались, и золото полетело с $1421 до 1550.
Так что ждем смены парадигмы...
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:41

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:0. ЭТО - И ЕСТЬ ТРЕЙДИНГ
та я ж не против. трейдинг есть трейдинг. что вы на золотой ветке делаете?
serp6769
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 22.10.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:08

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Как только ФРС снизит ставки до нуля, сушите весла....
такими темпами оно (фрс) может снижать ставки еще 3 года
как вырастет недвига в украине за это время?
а потом перевернуться в золото
serp6769
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 22.10.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2026202720282029
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1285)
17.01.2020 02:20
EximBonus Bot (982)
17.01.2020 02:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.