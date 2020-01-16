не, ну чесать можно и на ветке акций и всяких трейдерских штук, с пользой тратя время и повышая свою компетенцию. зачем вам россиянам этот рисковый инструмент - золото , с вашими возможностями фондового рынка? не обижайтесь, я вас считаю одним из полезнейших и очень интересных участников ветки. и даже хочу переехать в россию и распорядиться своими активами как вы описали , учась у вас и таких как вы трейдеров . нашел в ютубе блогеров и можно копировать сделки у них. просто думаю зачем вам золото если вам и так хорошо без него зарабатывается?
А вот сделки копировать не нужно. За прошлый год я был на паре-тройке семинаров, которые вели гении фондового рынка (без иронии, каждый из них успешно управляет фондом в 500 млн.-1 млрд. рублей, доверенных им клиентами). Все гуру дружно предсказывали доллар по 67-70 на конец 2019-го, и не просто предсказывали, а треть-четверть фондов держали в долларах, купленных по 64+....При нынешнем курсе 61,5. Доверять можно только себе. А насчет золота - никто не гарантирует, что при резком всплеске напряженности на БВ я не куплю 20-30 унций одним кликом ФЬЮЧЕРСА НА ЗОЛОТО, как купил перед НГ доллары (30 тыс.) по 61-50, продав в праздники по 61,95. Дело не столько в инструменте, сколько в механизме - если можно торговать ВОЗДУХОМ on-line, то будут и воздухом.
Если уже Китайцы печатают так много, и кто там еще, то может стоит из их валют в бакс переходить? Меня честно говоря мало интересуют сколько они печатают. Я Китайских и прч валют не держу. Меня Голд исключительно in USD terms инетесует.
Нет денег кроме Доллара США (с) АКА, Карфаген должен быть разрушен (с)
Если уже Китайцы печатают так много, и кто там еще, то может стоит из их валют в бакс переходить? Меня честно говоря мало интересуют сколько они печатают. Я Китайских и прч валют не держу. Меня Голд исключительно in USD terms инетесует.
Вы так ничего и не поняли. Золото что, только в США покупают? Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы". Простыми словами, классических рынков больше нет. Всё становится виртуальным, и построено на слухах и домыслах. Идёт, практически везде, масштабное смягчение монетарных политик. Никто ставки повышать уже не будет, иначе будет капец рынкам и экономикам. Если раньше доллар был надёжным средством сбережения, то сейчас этого уже нет. Ни недвига, ни другая валюта для этого уже не подходят. Поэтому никто из ЦБ мира, да и понимающих людей, золото уже не продает, а наоборот. Кроме вас, конечно...
наблюдательный написав:Вы так ничего и не поняли. Золото что, только в США покупают?
Я все понял. Это вы не поняли что для меня цена Ау инересует только в бакинских так как других валют я не имею (грн на текущие расходы).
наблюдательный написав:Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".
Ваш ,,умный,, человек вообще кто такой? У него есть хотябы одна Нобелевская премия? Если нет, тогда умным он увы , для меня не считается и авторитетом тоже.
наблюдательный написав:Никто ставки повышать уже не будет, иначе будет капец рынкам и экономикам. Если раньше доллар был надёжным средством сбережения, то сейчас этого уже нет. Ни недвига, ни другая валюта для этого уже не подходят. Поэтому никто из ЦБ мира, да и понимающих людей, золото уже не продает, а наоборот.
Как часто центрбанки покупали на хаях и сливали на низах? Довольно часто. Поэтому если и ориентироваться на них то лучше делать то же что и они только наоборот)
П.С. Вы не знаете мою истинную позицию по золоту. Так же как и не знаете истинную позицию вашего ,,умного,, человека. А если бы узнали, возможно и свою позицию поменяли бы