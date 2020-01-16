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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2027202820292030
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:55

ЧЕЩУ ЯЗЫКОМ, КАК И ВСЕ ЗДЕСЬ

не, ну чесать можно и на ветке акций и всяких трейдерских штук, с пользой тратя время и повышая свою компетенцию. зачем вам россиянам этот рисковый инструмент - золото , с вашими возможностями фондового рынка?
не обижайтесь, я вас считаю одним из полезнейших и очень интересных участников ветки.
и даже хочу переехать в россию и распорядиться своими активами как вы описали , учась у вас и таких как вы трейдеров . нашел в ютубе блогеров и можно копировать сделки у них. просто думаю зачем вам золото если вам и так хорошо без него зарабатывается?

А вот сделки копировать не нужно. За прошлый год я был на паре-тройке семинаров, которые вели гении фондового рынка (без иронии, каждый из них успешно управляет фондом в 500 млн.-1 млрд. рублей, доверенных им клиентами). Все гуру дружно предсказывали доллар по 67-70 на конец 2019-го, и не просто предсказывали, а треть-четверть фондов держали в долларах, купленных по 64+....При нынешнем курсе 61,5.
Доверять можно только себе.
А насчет золота - никто не гарантирует, что при резком всплеске напряженности на БВ я не куплю 20-30 унций одним кликом ФЬЮЧЕРСА НА ЗОЛОТО, как купил перед НГ доллары (30 тыс.) по 61-50, продав в праздники по 61,95. Дело не столько в инструменте, сколько в механизме - если можно торговать ВОЗДУХОМ on-line, то будут и воздухом.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Там, кстати, денег тоже печатают не мало. Так что посыпаться может не только доллар, но и все остальные валюты.

Вообще то печатают не так уж много. С 2014 монетарная база в США уменьшилась почти на четверть.
https://fred.stlouisfed.org/series/BASE

Если уже Китайцы печатают так много, и кто там еще, то может стоит из их валют в бакс переходить?
Меня честно говоря мало интересуют сколько они печатают. Я Китайских и прч валют не держу. Меня Голд исключительно in USD terms инетесует.

Нет денег кроме Доллара США (с) АКА, Карфаген должен быть разрушен (с)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:31

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Увы, НЕТ ТАКИХ ДЕНЕХ - ДОЛЛАР США. Есть FEDERAL RESERVE NOTE - банкноты (записи) частного американского банка.

Ну кароче Бакинские Рубли, Вы меня поняли :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:48

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Там, кстати, денег тоже печатают не мало. Так что посыпаться может не только доллар, но и все остальные валюты.

Вообще то печатают не так уж много. С 2014 монетарная база в США уменьшилась почти на четверть.
https://fred.stlouisfed.org/series/BASE

Если уже Китайцы печатают так много, и кто там еще, то может стоит из их валют в бакс переходить?
Меня честно говоря мало интересуют сколько они печатают. Я Китайских и прч валют не держу. Меня Голд исключительно in USD terms инетесует.

Вы так ничего и не поняли. Золото что, только в США покупают?
Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".
Простыми словами, классических рынков больше нет. Всё становится виртуальным, и построено на слухах и домыслах. Идёт, практически везде, масштабное смягчение монетарных политик. Никто ставки повышать уже не будет, иначе будет капец рынкам и экономикам. Если раньше доллар был надёжным средством сбережения, то сейчас этого уже нет. Ни недвига, ни другая валюта для этого уже не подходят. Поэтому никто из ЦБ мира, да и понимающих людей, золото уже не продает, а наоборот.
Кроме вас, конечно... :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:35

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Вы так ничего и не поняли. Золото что, только в США покупают?

Я все понял. Это вы не поняли что для меня цена Ау инересует только в бакинских так как других валют я не имею (грн на текущие расходы).
  наблюдательный написав:Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".

Ваш ,,умный,, человек вообще кто такой? У него есть хотябы одна Нобелевская премия? Если нет, тогда умным он увы , для меня не считается и авторитетом тоже.
  наблюдательный написав:Никто ставки повышать уже не будет, иначе будет капец рынкам и экономикам. Если раньше доллар был надёжным средством сбережения, то сейчас этого уже нет. Ни недвига, ни другая валюта для этого уже не подходят. Поэтому никто из ЦБ мира, да и понимающих людей, золото уже не продает, а наоборот.

Как часто центрбанки покупали на хаях и сливали на низах? Довольно часто. Поэтому если и ориентироваться на них то лучше делать то же что и они только наоборот)

П.С. Вы не знаете мою истинную позицию по золоту. Так же как и не знаете истинную позицию вашего ,,умного,, человека. А если бы узнали, возможно и свою позицию поменяли бы :wink:
vladus17
 
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