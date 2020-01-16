Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:55

ЧЕЩУ ЯЗЫКОМ, КАК И ВСЕ ЗДЕСЬ

не, ну чесать можно и на ветке акций и всяких трейдерских штук, с пользой тратя время и повышая свою компетенцию. зачем вам россиянам этот рисковый инструмент - золото , с вашими возможностями фондового рынка?

не обижайтесь, я вас считаю одним из полезнейших и очень интересных участников ветки.

и даже хочу переехать в россию и распорядиться своими активами как вы описали , учась у вас и таких как вы трейдеров . нашел в ютубе блогеров и можно копировать сделки у них. просто думаю зачем вам золото если вам и так хорошо без него зарабатывается?

А вот сделки копировать не нужно. За прошлый год я был на паре-тройке семинаров, которые вели гении фондового рынка (без иронии, каждый из них успешно управляет фондом в 500 млн.-1 млрд. рублей, доверенных им клиентами). Все гуру дружно предсказывали доллар по 67-70 на конец 2019-го, и не просто предсказывали, а треть-четверть фондов держали в долларах, купленных по 64+....При нынешнем курсе 61,5.Доверять можно только себе.А насчет золота - никто не гарантирует, что при резком всплеске напряженности на БВ я не куплю 20-30 унций одним кликом ФЬЮЧЕРСА НА ЗОЛОТО, как купил перед НГ доллары (30 тыс.) по 61-50, продав в праздники по 61,95. Дело не столько в инструменте, сколько в механизме - если можно торговать ВОЗДУХОМ on-line, то будут и воздухом.