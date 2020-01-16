Может быть и такое. Уже были житейские примеры:
Германия 1923г.
СССР 1991г.
Ну и у нас:
Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:48
Может быть и такое. Уже были житейские примеры:
Германия 1923г.
СССР 1991г.
Ну и у нас:
Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:55
А это ещё большой вопрос, так как спрос вырастет только на начальном этапе. Когда инвесторы начнут выходить из развивающихся рынков, сбрасывая мусорные бумаги, дабы купить защитные активы. В первую очередь - трежерис.
Но когда ставка будет на нуле, или в минусе, тогда и начнется самое интересное.
Востаннє редагувалось наблюдательный в П'ят 17 січ, 2020 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:00
О каких доходах речь? Человек делится своими мыслями с высоты почти 50-летней деятельности на финансовых рынках.
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