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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2028202920302031 Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:48 tumos написав: наблюдательный написав: Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".

Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".

Только бы процесс смены парадигмы да кризис не привели к тому, что доллар пойдет на растопку буржуйки, а унция на покупку мешка картошки и буханки хлеба. Только бы процесс смены парадигмы да кризис не привели к тому, что доллар пойдет на растопку буржуйки, а унция на покупку мешка картошки и буханки хлеба.

Может быть и такое. Уже были житейские примеры:

Германия 1923г.



СССР 1991г.



Ну и у нас:





Это конечно же не всё.

Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия" Может быть и такое. Уже были житейские примеры:Германия 1923г.СССР 1991г.Ну и у нас:Это конечно же не всё.Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия" наблюдательный

Повідомлень: 3386 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:55 vladus17 написав: наблюдательный написав: По любой цене и за любую валюту. Хоть в США, хоть в Японии, хоть где-то ещё... По любой цене и за любую валюту. Хоть в США, хоть в Японии, хоть где-то ещё...

Ну и тем самым повысят спрос на ЮСД. Курс до небес. Ну и тем самым повысят спрос на ЮСД. Курс до небес.

А это ещё большой вопрос, так как спрос вырастет только на начальном этапе. Когда инвесторы начнут выходить из развивающихся рынков, сбрасывая мусорные бумаги, дабы купить защитные активы. В первую очередь - трежерис.

Но когда ставка будет на нуле, или в минусе, тогда и начнется самое интересное. А это ещё большой вопрос, так как спрос вырастет только на начальном этапе. Когда инвесторы начнут выходить из развивающихся рынков, сбрасывая мусорные бумаги, дабы купить защитные активы. В первую очередь - трежерис.Но когда ставка будет на нуле, или в минусе, тогда и начнется самое интересное. Востаннє редагувалось наблюдательный в П'ят 17 січ, 2020 22:15, всього редагувалось 1 раз. наблюдательный

Повідомлень: 3386 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:00 vladus17 написав:

Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов (с) Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов (с)

О каких доходах речь? Человек делится своими мыслями с высоты почти 50-летней деятельности на финансовых рынках.

https://www.youtube.com/watch?v=gT800Qlx2TM О каких доходах речь? Человек делится своими мыслями с высоты почти 50-летней деятельности на финансовых рынках. наблюдательный

Повідомлень: 3386 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:56 наблюдательный написав: vladus17 написав:

Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов (с) Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов (с)

О каких доходах речь? Человек делится своими мыслями с высоты почти 50-летней деятельности на финансовых рынках.

https://www.youtube.com/watch?v=gT800Qlx2TM О каких доходах речь? Человек делится своими мыслями с высоты почти 50-летней деятельности на финансовых рынках.

Да, именно так все и будет, Только потому что этот старик так сказал.

Вы и в самом деле немного наивный человек раз так думаете.

Мировая экономика настолько не предсказуемая что один маленький нюанс способен создать такую цепочку событий которая в конечном итоге может изменить все.

Смотреть подобные видео пустая трата времени. Хотя если вы поуши в металле то для вас это наверное утешительное времяпровождение. Я же оперирую только фактами. Все эти прогнозы - пустая болтовня так как будущего не знает никто.

П.С. Вы наверное и Дэмуру смотрели, в свое время, все его выпуски Да, именно так все и будет, Только потому что этот старик так сказал.Вы и в самом деле немного наивный человек раз так думаете.Мировая экономика настолько не предсказуемая что один маленький нюанс способен создать такую цепочку событий которая в конечном итоге может изменить все.Смотреть подобные видео пустая трата времени. Хотя если вы поуши в металле то для вас это наверное утешительное времяпровождение. Я же оперирую только фактами. Все эти прогнозы - пустая болтовня так как будущего не знает никто.П.С. Вы наверное и Дэмуру смотрели, в свое время, все его выпуски vladus17 Повідомлень: 1202 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 00:10 vladus17 написав: Да, именно так все и будет, Только потому что этот старик так сказал.

Вы и в самом деле немного наивный человек раз так думаете.

Мировая экономика настолько не предсказуемая что один маленький нюанс способен создать такую цепочку событий которая в конечном итоге может изменить все.

Смотреть подобные видео пустая трата времени. Хотя если вы поуши в металле то для вас это наверное утешительное времяпровождение. Я же оперирую только фактами. Все эти прогнозы - пустая болтовня так как будущего не знает никто.

П.С. Вы наверное и Дэмуру смотрели, в свое время, все его выпуски Да, именно так все и будет, Только потому что этот старик так сказал.Вы и в самом деле немного наивный человек раз так думаете.Мировая экономика настолько не предсказуемая что один маленький нюанс способен создать такую цепочку событий которая в конечном итоге может изменить все.Смотреть подобные видео пустая трата времени. Хотя если вы поуши в металле то для вас это наверное утешительное времяпровождение. Я же оперирую только фактами. Все эти прогнозы - пустая болтовня так как будущего не знает никто.П.С. Вы наверное и Дэмуру смотрели, в свое время, все его выпуски

Ну, вы еще более наивный человек, если больше верите тем, кто получил нобелевскую премию, чем тем, кто заработал миллиарды. Ну, вы еще более наивный человек, если больше верите тем, кто получил нобелевскую премию, чем тем, кто заработал миллиарды. hxbbgaf Повідомлень: 21249 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1415 раз. Подякували: 2136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2028202920302031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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