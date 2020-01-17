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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2028202920302031
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:48

  tumos написав:
  наблюдательный написав:Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".

Только бы процесс смены парадигмы да кризис не привели к тому, что доллар пойдет на растопку буржуйки, а унция на покупку мешка картошки и буханки хлеба.

Может быть и такое. Уже были житейские примеры:
Германия 1923г.
Зображення
СССР 1991г.
Зображення
Ну и у нас:
Зображення

Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:55

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:По любой цене и за любую валюту. Хоть в США, хоть в Японии, хоть где-то ещё...

Ну и тем самым повысят спрос на ЮСД. Курс до небес.

А это ещё большой вопрос, так как спрос вырастет только на начальном этапе. Когда инвесторы начнут выходить из развивающихся рынков, сбрасывая мусорные бумаги, дабы купить защитные активы. В первую очередь - трежерис.
Но когда ставка будет на нуле, или в минусе, тогда и начнется самое интересное.
Востаннє редагувалось наблюдательный в П'ят 17 січ, 2020 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:00

  vladus17 написав:
Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов (с)

О каких доходах речь? Человек делится своими мыслями с высоты почти 50-летней деятельности на финансовых рынках.
https://www.youtube.com/watch?v=gT800Qlx2TM
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:56

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:
Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов (с)

О каких доходах речь? Человек делится своими мыслями с высоты почти 50-летней деятельности на финансовых рынках.
https://www.youtube.com/watch?v=gT800Qlx2TM

Да, именно так все и будет, Только потому что этот старик так сказал. :mrgreen:
Вы и в самом деле немного наивный человек раз так думаете.
Мировая экономика настолько не предсказуемая что один маленький нюанс способен создать такую цепочку событий которая в конечном итоге может изменить все.
Смотреть подобные видео пустая трата времени. Хотя если вы поуши в металле то для вас это наверное утешительное времяпровождение. Я же оперирую только фактами. Все эти прогнозы - пустая болтовня так как будущего не знает никто.
П.С. Вы наверное и Дэмуру смотрели, в свое время, все его выпуски :)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:10

  vladus17 написав:Да, именно так все и будет, Только потому что этот старик так сказал. :mrgreen:
Вы и в самом деле немного наивный человек раз так думаете.
Мировая экономика настолько не предсказуемая что один маленький нюанс способен создать такую цепочку событий которая в конечном итоге может изменить все.
Смотреть подобные видео пустая трата времени. Хотя если вы поуши в металле то для вас это наверное утешительное времяпровождение. Я же оперирую только фактами. Все эти прогнозы - пустая болтовня так как будущего не знает никто.
П.С. Вы наверное и Дэмуру смотрели, в свое время, все его выпуски :)

Ну, вы еще более наивный человек, если больше верите тем, кто получил нобелевскую премию, чем тем, кто заработал миллиарды.
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