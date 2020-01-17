Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:56

наблюдательный написав: vladus17 написав:

Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов (с) Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов (с)

О каких доходах речь? Человек делится своими мыслями с высоты почти 50-летней деятельности на финансовых рынках.

https://www.youtube.com/watch?v=gT800Qlx2TM О каких доходах речь? Человек делится своими мыслями с высоты почти 50-летней деятельности на финансовых рынках.

Да, именно так все и будет, Только потому что этот старик так сказал.Вы и в самом деле немного наивный человек раз так думаете.Мировая экономика настолько не предсказуемая что один маленький нюанс способен создать такую цепочку событий которая в конечном итоге может изменить все.Смотреть подобные видео пустая трата времени. Хотя если вы поуши в металле то для вас это наверное утешительное времяпровождение. Я же оперирую только фактами. Все эти прогнозы - пустая болтовня так как будущего не знает никто.П.С. Вы наверное и Дэмуру смотрели, в свое время, все его выпуски