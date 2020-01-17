Может быть и такое. Уже были житейские примеры:
Германия 1923г.
СССР 1991г.
Ну и у нас:
Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:48
Может быть и такое. Уже были житейские примеры:
Германия 1923г.
СССР 1991г.
Ну и у нас:
Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:55
А это ещё большой вопрос, так как спрос вырастет только на начальном этапе. Когда инвесторы начнут выходить из развивающихся рынков, сбрасывая мусорные бумаги, дабы купить защитные активы. В первую очередь - трежерис.
Но когда ставка будет на нуле, или в минусе, тогда и начнется самое интересное.
Востаннє редагувалось наблюдательный в П'ят 17 січ, 2020 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:00
О каких доходах речь? Человек делится своими мыслями с высоты почти 50-летней деятельности на финансовых рынках.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:56
Да, именно так все и будет, Только потому что этот старик так сказал.
Вы и в самом деле немного наивный человек раз так думаете.
Мировая экономика настолько не предсказуемая что один маленький нюанс способен создать такую цепочку событий которая в конечном итоге может изменить все.
Смотреть подобные видео пустая трата времени. Хотя если вы поуши в металле то для вас это наверное утешительное времяпровождение. Я же оперирую только фактами. Все эти прогнозы - пустая болтовня так как будущего не знает никто.
П.С. Вы наверное и Дэмуру смотрели, в свое время, все его выпуски
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:10
Ну, вы еще более наивный человек, если больше верите тем, кто получил нобелевскую премию, чем тем, кто заработал миллиарды.
Додано: Суб 18 січ, 2020 08:35
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Если верить тем кто заработал миллиарды то в конечном итоге он заработает еще миллиардик, а вы останитесь с дыркой от бублика. Они на таких послушных как вы и зарабатывают.
Додано: Суб 18 січ, 2020 11:12
Да нет конечно. Будет так как, как вещает юное, доморощенное светило...
Помнится, в начале года, вы тут вещали что слились по 1285 и ищите квартиру. Сейчас цена 1558.
Вы потеряли за год более 20% в валюте. На ровном месте.
Так что учиться у вас нечему.
Хотите отыграться? Уже не получится.
Поздно пить боржоми. Хотя вискаря, для утешения, можно.
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:07
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Я не говорю что будет стоить сколько. Я говорю что считаю цену на золото сейчас раздутой. А там как будет я не знаю. Я ведь писал что Мировая экономика непредсказуема.
Я через 2 месяца откупил потом все и даже больше. Не плохо заработав. Читайте в моих постах, я об этом отписывался на форума. Откуп был в прошлом году Март-Апрель.
Здесь у меня просто рука-лицо. После стольких лет на финансовом форуме, чтения аналитики, смотрения ,,умных,, людей на Ютубе и писать о 20% недополученой прибыли как о 20%ом потере капитала
А я еще удивлялся что вы людей с ютуба слушаете... да уж(с)
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:15
Ну, а что вы тогда скажете, про насдак, фаанг и т.д. Не раздуто?
Та да, а потом сдача по 1340, потому что 1350 "не возьмет в ближайшие годы".
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:17
Ничего не скажу. Я ж в эти игры не играю. Слил злато с профитом купил бетон. Жизнь удалась. Life is good.
Можно сидеть пить вискарик ,,для утешения,, стричь арендаторов на бабосики и чесать языки на форумах- это уже как хобби теперь
Востаннє редагувалось vladus17 в Суб 18 січ, 2020 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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