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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2029203020312032
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Та да, а потом сдача по 1340, потому что 1350 "не возьмет в ближайшие годы".

Это вообще то Жаба писал. Вы перепутали. А я потом наоборот стебался с него изза этого.
Честно сказать для форума это не важно по чем я вышел по 1350 или по 1450.
Важно что вход у меня был первоначальный еще в декабре 2016. Я тут отписывал. Мол так и быть куплю залото по 1160 раз никому больше не нужно
8)
Вот уж воистино, продавай любимчиков - покупай изгоев (с)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:56

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Вы потеряли за год более 20% в валюте. На ровном месте.

Здесь у меня просто рука-лицо. После стольких лет на финансовом форуме, чтения аналитики, смотрения ,,умных,, людей на Ютубе и писать о 20% недополученой прибыли как о 20%ом потере капитала :shock:

А я еще удивлялся что вы людей с ютуба слушаете... да уж(с)

влад, а ведь он не не на писал "потеря капитала"
это вы его так интерпретировали , приписав ему эти слова
serp6769
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:01

  vladus17 написав:Можно сидеть пить вискарик ,,для утешения,, стричь арендаторов на бабосики и чесать языки на форумах- это уже как хобби теперь 8)

при мировом крысисе-мышисе - подсчитывать потери падающего в цене бетона
serp6769
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:05

  vladus17 написав: 8)
Вот уж воистино, продавай любимчиков - покупай изгоев (с)

сейчас в любимчиках - бетон?
serp6769
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:16

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Вы потеряли за год более 20% в валюте. На ровном месте.

Здесь у меня просто рука-лицо. После стольких лет на финансовом форуме, чтения аналитики, смотрения ,,умных,, людей на Ютубе и писать о 20% недополученой прибыли как о 20%ом потере капитала :shock:
А я еще удивлялся что вы людей с ютуба слушаете... да уж(с)


В вашем случае недополученная прибыль, это и есть потеря капитала.
Даже с учетом ваших вложений в недвигу, которые будут отбиваться не один десяток лет.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:17

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Та да, а потом сдача по 1340, потому что 1350 "не возьмет в ближайшие годы".

Это вообще то Жаба писал. Вы перепутали. А я потом наоборот стебался с него изза этого.
Честно сказать для форума это не важно по чем я вышел по 1350 или по 1450.
Важно что вход у меня был первоначальный еще в декабре 2016. Я тут отписывал. Мол так и быть куплю залото по 1160 раз никому больше не нужно
8)
Вот уж воистино, продавай любимчиков - покупай изгоев (с)

Не, о продаже по 1340 вы писали. Ну, главные изгои уже несколько лет платина и серебро.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2029203020312032
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