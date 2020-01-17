|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:21
hxbbgaf написав:
Та да, а потом сдача по 1340, потому что 1350 "не возьмет в ближайшие годы".
Это вообще то Жаба писал. Вы перепутали. А я потом наоборот стебался с него изза этого.
Честно сказать для форума это не важно по чем я вышел по 1350 или по 1450.
Важно что вход у меня был первоначальный еще в декабре 2016. Я тут отписывал. Мол так и быть куплю залото по 1160 раз никому больше не нужно
Вот уж воистино, продавай любимчиков - покупай изгоев (с)
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1210
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:56
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Вы потеряли за год более 20% в валюте. На ровном месте.
Здесь у меня просто рука-лицо. После стольких лет на финансовом форуме, чтения аналитики, смотрения ,,умных,, людей на Ютубе и писать о 20% недополученой прибыли как о 20%ом потере капитала
А я еще удивлялся что вы людей с ютуба слушаете... да уж(с)
влад, а ведь он не не на писал "потеря капитала"
это вы его так интерпретировали , приписав ему эти слова
-
serp6769
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 22.10.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:16
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Вы потеряли за год более 20% в валюте. На ровном месте.
Здесь у меня просто рука-лицо. После стольких лет на финансовом форуме, чтения аналитики, смотрения ,,умных,, людей на Ютубе и писать о 20% недополученой прибыли как о 20%ом потере капитала
А я еще удивлялся что вы людей с ютуба слушаете... да уж(с)
В вашем случае недополученная прибыль, это и есть потеря капитала.
Даже с учетом ваших вложений в недвигу, которые будут отбиваться не один десяток лет.
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3389
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:17
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Та да, а потом сдача по 1340, потому что 1350 "не возьмет в ближайшие годы".
Это вообще то Жаба писал. Вы перепутали. А я потом наоборот стебался с него изза этого.
Честно сказать для форума это не важно по чем я вышел по 1350 или по 1450.
Важно что вход у меня был первоначальный еще в декабре 2016. Я тут отписывал. Мол так и быть куплю залото по 1160 раз никому больше не нужно
Вот уж воистино, продавай любимчиков - покупай изгоев (с)
Не, о продаже по 1340 вы писали. Ну, главные изгои уже несколько лет платина и серебро.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21251
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1415 раз.
- Подякували: 2136 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:02
наблюдательный написав: vladus17 написав: наблюдательный написав:
Вы потеряли за год более 20% в валюте. На ровном месте.
Здесь у меня просто рука-лицо. После стольких лет на финансовом форуме, чтения аналитики, смотрения ,,умных,, людей на Ютубе и писать о 20% недополученой прибыли как о 20%ом потере капитала
А я еще удивлялся что вы людей с ютуба слушаете... да уж(с)
В вашем случае недополученная прибыль, это и есть потеря капитала.
Даже с учетом ваших вложений в недвигу, которые будут отбиваться не один десяток лет.
Если цена на золото вырастет еще, и составит 100%ый рост от тогдашних цен, вы будете считать что я потерял 100% своего капитала на золоте?
А за недвижку. Пока только наблюдается рост цены объекта + ежемесечный кэшфлоу с аренды. А там, как говорится, будем посмотреть.
И самое главное, честно скажу, приобрел какое то душевное спокойствие невиданное прежде.
Чудеса творит животворящий бетон
В общем рад я инвестиции.
Востаннє редагувалось vladus17
в Суб 18 січ, 2020 15:16, всього редагувалось 3 разів.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1210
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:03
hxbbgaf написав:
Не, о продаже по 1340 вы писали. Ну, главные изгои уже несколько лет платина и серебро.
Ну да частично так и было (сливал на росте партиями). А вот на счет серебра и платины так тут вполне с вами согласен. Придерживаясь стратегии покупки изгоев и продажи любимчиков.
Востаннє редагувалось vladus17
в Суб 18 січ, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1210
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:08
serp6769 написав: vladus17 написав:
Можно сидеть пить вискарик ,,для утешения,, стричь арендаторов на бабосики и чесать языки на форумах- это уже как хобби теперь
при мировом крысисе-мышисе - подсчитывать потери падающего в цене бетона
Знал бы где упаду - подложил бы сена.
Будущего никто не знает.
На Киевкий бетон всегда есть спрос. Вот главное с продажей не спешить в кризис.
А у меня вон маленький подростает, сынуля, будет ему когда то от папика наследство хоть какое то.
А пока мне кэшфлоу.
А если ему не понадобится - будет мой личный пенсионный фонд.
В общем - в хозяйстве пригодится (с)
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1210
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|