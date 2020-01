Форуми / Банківські метали та

наблюдательный написав: vladus17 написав: Если цена на золото вырастет еще, и составит 100%ый рост от тогдашних цен, вы будете считать что я потерял 100% своего капитала на золоте?

Не расстраивайтесь. Ваш капитал никуда не денется. Он только потеряет всего лишь 50% своей стоимости.

Больше вопросов не имею (с)

Больше вопросов не имею (с)

https://www.youtube.com/watch?v=WnsjchVm2YI



Gold ended its 8 year bear market. It started an 8 year bull market in June of 2019 after a horizontal breakout.



The rounding pattern on gold’s chart suggests gold will rise to $1,725 in 2020 and may test $1,925 in 2021. Note that these are spikes, and prices will retrace after hitting those peaks.

https://investinghaven.com/forecasts/go ... e-forecast Всё, медвежий тренд закончился...

ОГО, Супер!

Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%, и покупать на все вырученые деньги золото, завтра же (ну или в Понедельник)! Годик-два можно и в аренде пожить.

А еще можно обойти городские ШвидкоГрош1 и тоже все кредитные средства в золото вложить. Потом рассчитаетесь с профитом 100500% (или сколько там выйдет?).

ОГО, Супер!

Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%, и покупать на все вырученые деньги золото, завтра же (ну или в Понедельник)! Годик-два можно и в аренде пожить.

А еще можно обойти городские ШвидкоГрош1 и тоже все кредитные средства в золото вложить. Потом рассчитаетесь с профитом 100500% (или сколько там выйдет?).

Такую ценную инфу кто то в интернет слил (а главное БЕЗПЛАТНО!), грех не воспользоваться!

Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%, ОГО, Супер!Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%,

Не путайте грешное с праведным...

Речь шла не о квартире, а о вашем капитале, который при вашем раскладе (рост золота на 100%) подешевеет ровно наполовину.

Иными словами, за то золото что вы вбухали в одну квартиру, потом можно будет купить две. При условии что стоимость бетона останется прежней.

Ну а если цены на недвигу войдут в штопор, то наверняка и больше.



Не путайте грешное с праведным...

Речь шла не о квартире, а о вашем капитале, который при вашем раскладе (рост золота на 100%) подешевеет ровно наполовину.

Иными словами, за то золото что вы вбухали в одну квартиру, потом можно будет купить две. При условии что стоимость бетона останется прежней.

Ну а если цены на недвигу войдут в штопор, то наверняка и больше.

Киев, это не солнечная Испания с её Коста-Брава, куда вкладывались далеко не бедные люди со всей Европы. Тем не менее цены в период кризиса там упали на 25-30%

Недвижимость как и любой другой актив в том числе и золото, иногда выгодное вложение а иногда - нет.

Я считаю что главное не зацыкливаться на чем то одном.

Мир довольно большой, с множеством вариантов и возможностей. Зачем ограничивать себя чем то одним?



Входная валюта у меня была доллар США. Вот в них я и считаю.

На золоте прокатился, как на волне, заработал малость-малость - и на том спасибо!

