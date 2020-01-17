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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2030203120322033
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:41

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Если цена на золото вырастет еще, и составит 100%ый рост от тогдашних цен, вы будете считать что я потерял 100% своего капитала на золоте? :mrgreen:

Не расстраивайтесь. Ваш капитал никуда не денется. Он только потеряет всего лишь 50% своей стоимости.

Больше вопросов не имею (с)
https://www.youtube.com/watch?v=WnsjchVm2YI
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:52

Всё, медвежий тренд закончился...

Gold ended its 8 year bear market. It started an 8 year bull market in June of 2019 after a horizontal breakout.

The rounding pattern on gold’s chart suggests gold will rise to $1,725 in 2020 and may test $1,925 in 2021. Note that these are spikes, and prices will retrace after hitting those peaks.
https://investinghaven.com/forecasts/go ... e-forecast
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:19

  наблюдательный написав:Всё, медвежий тренд закончился...

Gold ended its 8 year bear market. It started an 8 year bull market in June of 2019 after a horizontal breakout.

The rounding pattern on gold’s chart suggests gold will rise to $1,725 in 2020 and may test $1,925 in 2021. Note that these are spikes, and prices will retrace after hitting those peaks.
https://investinghaven.com/forecasts/go ... e-forecast


ОГО, Супер!
Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%, и покупать на все вырученые деньги золото, завтра же (ну или в Понедельник)! Годик-два можно и в аренде пожить.
А еще можно обойти городские ШвидкоГрош1 и тоже все кредитные средства в золото вложить. Потом рассчитаетесь с профитом 100500% (или сколько там выйдет?).
Такую ценную инфу кто то в интернет слил (а главное БЕЗПЛАТНО!), грех не воспользоваться! :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:39

  vladus17 написав:ОГО, Супер!
Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%,

Не путайте грешное с праведным...
Речь шла не о квартире, а о вашем капитале, который при вашем раскладе (рост золота на 100%) подешевеет ровно наполовину.
Иными словами, за то золото что вы вбухали в одну квартиру, потом можно будет купить две. При условии что стоимость бетона останется прежней.
Ну а если цены на недвигу войдут в штопор, то наверняка и больше.

Киев, это не солнечная Испания с её Коста-Брава, куда вкладывались далеко не бедные люди со всей Европы. Тем не менее цены в период кризиса там упали на 25-30%
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:09

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:ОГО, Супер!
Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%,

Не путайте грешное с праведным...
Речь шла не о квартире, а о вашем капитале, который при вашем раскладе (рост золота на 100%) подешевеет ровно наполовину.
Иными словами, за то золото что вы вбухали в одну квартиру, потом можно будет купить две. При условии что стоимость бетона останется прежней.
Ну а если цены на недвигу войдут в штопор, то наверняка и больше.

Киев, это не солнечная Испания с её Коста-Брава, куда вкладывались далеко не бедные люди со всей Европы. Тем не менее цены в период кризиса там упали на 25-30%

Недвижимость как и любой другой актив в том числе и золото, иногда выгодное вложение а иногда - нет.
Я считаю что главное не зацыкливаться на чем то одном.
Мир довольно большой, с множеством вариантов и возможностей. Зачем ограничивать себя чем то одним?

Входная валюта у меня была доллар США. Вот в них я и считаю.
На золоте прокатился, как на волне, заработал малость-малость - и на том спасибо!
Всех денег в Мире всеравно не заработать :idea:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:15

  наблюдательный написав:Всё, медвежий тренд закончился...

Gold ended its 8 year bear market. It started an 8 year bull market in June of 2019 after a horizontal breakout.

The rounding pattern on gold’s chart suggests gold will rise to $1,725 in 2020 and may test $1,925 in 2021. Note that these are spikes, and prices will retrace after hitting those peaks.
https://investinghaven.com/forecasts/go ... e-forecast

о да. если по-английски написали ... какая-то ивестконторка... то конечно , так и будет
ведь они еще и написали что у нас все сбывается
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  #<1 ... 2030203120322033
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